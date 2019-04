Football Talk België. Standard heeft al een nieuwe middenvelder - Leeds lonkt naar Bolasie, haalt Bakkali de selectie? De voetbalredactie

06 april 2019

10u15 2

Amallah van Moeskroen naar Standard

Selim Amallah (22) heeft een akkoord met Standard om er de volgende vier seizoenen te spelen. De clubs moeten nog wel onderling tot een akkoord komen, maar de Rouches vinden de jonge Belg met Marokkaanse roots een prioriteit nu Marin vertrekt. Amallah groeide op in Henegouwen, speelde bij de jeugd van Anderlecht en Mons, werd door Moeskroen binnengehaald en meteen uitgeleend aan Tubize. De jongste twee jaar is hij een talentrijke schakel op het Moeskroense middenveld, zowel centraal als op de flanken. Onlangs maakte hij nog indruk in de uitmatch op Standard. De transfer is vrijwel in kannen en kruiken en is van de makelij van makelaar Mogi Bayat. (ESK/FDZ)

Leeds lonkt naar Bolasie

Een verlengd verblijf van Yannick Bolasie (29): het dreigt een droom te blijven voor Anderlecht. Leeds United heeft verregaande belangstelling voor de Everton-huurling, die in principe te duur is voor Belgische clubs. Oorspronkelijk was het de bedoeling van Bolasie om slechts zes maanden bij paars-wit te voetballen en nadien opnieuw in Engeland aan de slag te gaan. Momenteel zijn er geen signalen dat die plannen veranderd zijn. (PJC)

Haalt Bakkali de selectie?

Medisch fit. Dat is Zakaria Bakkali na zijn knieblessure. In principe zou de voormalige Rode Duivel dus kunnen spelen tegen Antwerp, maar het valt af te wachten of Fred Rutten dat risico zal nemen. Eerder liet hij uitschijnen geen spelers meer te vroeg te willen brengen, zoals hij in de reguliere competitie op Standard wel had gedaan met Trebel en Dimata. Voorts is het uitkijken of Elias Cobbaut de selectie haalt. Op de linksachterpositie ontgoochelt Ivan Obradovic in deze play-offs. (PJC)

Chakvetadze is terug

AA Gent moet Vadis Odjidja voor drie speeldagen missen, maar het recupereert Chakvetadze na een aanslepende knieblessure. “Giorgi doet alles mee op training, hij mist alleen nog wedstrijdminuten”, zegt Thorup. “Hij maakt deel uit van onze selectie.” Zelfs de landurig geblesseerde Philip Azango traint weer mee. Zo is iedereen fit bij de Buffalo’s. (RN)

Enkel Ndongala ontbreekt bij Genk

Racing Genk bekampt AA Gent nagenoeg op volle sterkte, enkel Dieumerci Ndongala is na zijn enkelblessure nog niet fit genoeg. Sander Berge verteert de snelle opeenvolging goed, “zelfs beter dan verwacht”, zei Philippe Clement. Ook Leandro Trossard ondervindt geen last meer van de kuit. Voor de wedstrijd van vanavond zijn nog 750 kaarten beschikbaar. (KDZ)