Football Talk België: Spajic hoopt op Club, hoger loon voor videorefs? Redactie

06u46 0 AFP Belgisch Voetbal Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Spajic hoopt op Club

viel tegen PSG uit met een nieuwe blessure aan de enkel waarmee hij al sinds de match tegen Celtic aan het sukkelen was. De schade lijkt nu minder groot dan een dikke maand geleden, maar het is desondanks twijfelachtig of de Serviër de partij tegen Club Brugge haalt. Dag per dag zal de evolutie van Spajic' blessure, die er kwam na een ongelukkig contact met ploegmaat Kums, opgevolgd worden. De verdediger zelf hoopt in elk geval dat hij dit weekend in actie kan komen. (PJC/MJR)

Vol huis voor topper

Aan sfeer zal het niet ontbreken. Anderlecht ontvangt Club Brugge voor een vol Constant Vanden Stockstadion. Paars-wit liet op zijn officiële website weten dat alle tickets de deur uit zijn. Op de dag van de match zullen de loketten dan ook niet geopend zijn.

Verbist wil hoger loon voor videorefs

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist besprak dinsdag in het nationaal oefencomplex van Tubeke met de Belgische scheidsrechters en videorefs de arbitrale commotie van afgelopen weekend. De noodkreet om een betere opleiding van de refs rond het videosysteem, die ref Sébastien Delferière in onze krant had geslaakt, viel niet in dovemansoren. Verbist stipte wel aan dat ze die extra opleiding alleen kunnen geven tijdens oefenduels, en die zijn er nu niet. "We kunnen sommige fases wel tonen en oefeningen geven, maar de training tijdens wedstrijden is nog altijd beter."

Verbist bekijkt ook de haalbaarheid om met vaste teams te werken en wil onderhandelen met de Pro League voor een hogere verloning van de videoref, die nu 80 euro per match krijgt. (BF)

