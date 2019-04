Football Talk België. Slachtoffer Verstraete neemt het op voor Malinovskyi: “Heb geen enkel vermoeden dat het met opzet was” De voetbalredactie

09 april 2019

19u59

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 5

Verstraete spreekt steun uit voor Malinovskyi: “Heb geen enkel vermoeden dat het met opzet was”

Birger Verstraete heeft via de sociale media zijn steun uitgesproken voor Ruslan Malinovskyi. De draaischijf van KRC Genk hangt een schorsing van zeven speeldagen boven het hoofd na zijn rode kaart tegen AA Gent. Hij werd toen van het veld gestuurd nadat hij (al dan niet opzettelijk) Verstraete met de studs in het gezicht had geraakt. Verstraete meent dat met de actie geen kwaad opzet was bedoeld en heeft het over een “ongelukkige botsing”.

“Ik wil jullie via deze weg bedanken voor de talrijke steunbetuigingen die ik de laatste dagen mocht ontvangen na de ongelukkige fase met Ruslan Malinovskyi”, opent de middenvelder zijn boodschap. “Ik heb vandaag al opnieuw getraind met de groep. Op het blauwe oog en de wondjes na valt de schade mee. Ik heb de beelden na de wedstrijd ook bekeken, maar heb geen enkel vermoeden dat het met opzet was, eerder een ongelukkige botsing. En nu focus op de volgende wedstrijd zaterdag!”, besluit hij.

Malinovskyi moet vrijdag voor de Geschillencommissie verschijnen. Het bondsparket wil de Oekraïense middenvelder zeven speeldagen (de rest van play-off 1) schorsen omdat er volgens bondsprocureur Kris Wagner sprake is van kwaad opzet. Competitieleider Genk vraagt de vrijspraak.

Na Mechelen hangt nu ook Beerschot Wilrijk match zonder supporters boven het hoofd

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag voorwaardelijk een match achter gesloten deuren opgelegd aan Beerschot Wilrijk. ‘De Ratten’ moeten wel effectief 5.000 euro boete betalen. Die straf houdt Beerschot Wilrijk over aan supportersincidenten in de 1B-finale op bezoek bij KV Mechelen.

Bondsprocureur Kris Wagner vervolgde Beerschot Wilrijk op basis van het verslag van scheidsrechter Lawrence Visser en match delegate Fernand Meese. Die schreven dat beide supportersclans met allerlei voorwerpen, waaronder ook pyrotechnisch materiaal, naar elkaar gooiden. Uit het bezoekersvak belandden meermaals paarse vuurpijlen op het veld. De stadionomroeper probeerde de gemoederen te bedaren, maar na de rust en het openingsdoelpunt van Storm (1-0) gingen de poppetjes aan het dansen. Visser legde de match bijna een kwartier stil. De veiligheid van de spelers kon door het gedrag van beide supportersclans niet langer gegarandeerd worden, vond de scheidsrechter. De match kon hernomen worden, en werd nadien ook gewoon afgewerkt.

De Geschillencommissie tilt zwaar aan de feiten. “De organisatorische en sensibiliserende maatregelen van Beerschot Wilrijk juichen we toe, maar er dient een nultolerantie gehanteerd te worden ten opzichte van zo’n gevaarlijk materiaal. Er moeten nog meer inspanningen geleverd worden, opdat pyro voor eens en voor altijd van de Belgische voetbalvelden wordt verbannen.”

“Beerschot Wilrijk heeft bovendien een geschiedenis van zware antecedenten. Er is geen sprake van enige verbetering en een strenge bestraffing dringt zich dan ook op. Gelet op het veelvuldig gebruik van pyrotechnisch materiaal als aanvalswapen, vindt de Geschillencommissie een wedstrijd met gesloten deuren, evenwel met uitstel, gepast.”

Wagner was net iets strenger en vorderde een effectieve match achter gesloten deuren. Zover kwam het niet, maar die straf werd wel voorwaardelijk opgelegd. Bij het eerstvolgend gelijkaardig vergrijp kan de sanctie tot uitvoering worden gebracht en mag Beerschot Wilrijk een thuismatch geen publiek ontvangen. De voorwaardelijke straf vervalt op 17 april 2020.

Vorige week kreeg KV Mechelen al dezelfde straf voor zijn aandeel in het supportersgeweld tijdens de promotiefinale van 1B. De match in het AFAS-stadion werd gewonnen door de thuisploeg met 2-1, waardoor Malinwa sportief de terugkeer naar 1A verzekerde.

Union speelt geen finale van play-off 2

Union Sint-Gillis is in play-off 2 van de Jupiler Pro League de absolute sensatie. Met 9 op 9 staat de Brusselse 1B-club bovenaan in poule B, maar de finale tegen de winnaar van groep A mag Union niet spelen. De Brusselaars trokken hun aanvraag voor een Europese licentie in, zo bevestigde bestuurder Jean-Marie Philips dinsdag.

De winnaars van elk van de twee poules in play-off 2 spelen eerst onderling om een plaats in de barragewedstrijd tegen de nummer vier of vijf (afhankelijk van bekerwinst van Gent) uit play-off 1. De winnaar daarvan speelt volgend seizoen Europees.

Maar Union kan niet Europees spelen, want de Brusselse club zal volgend seizoen niet over een Europese licentie beschikken. Die werd wel aangevraagd, maar opnieuw ingetrokken. “We beseften al snel dat we aan een aantal Europese voorwaarden niet voldoen. Denk maar aan accomodaties voor de pers”, aldus Philips. Als Union zijn groep wint, speelt de nummer twee uit groep B de PO2-finale. De Brusselaars delen de leidersplaats met KV Kortrijk (elk 9 punten).

Dat er voor Union dus helemaal niets meer te verdienen valt in deze play-offs, zint een deel van de supporters niet. De harde kern riep gisteren op om de verplaatsing naar KV Kortrijk komende zaterdag te boycotten. De Kerels vragen een te hoge toegangsprijs (21 euro) voor de topper die uiteindelijk geen inzet meer zal hebben, luidt het.

Ex-ref Gumienny snapt niks van strafvordering : “Te zot voor woorden”

“Die strafvordering is buiten alle proporties en tegen alle logica in”, reageert ex-topref Serge Gumienny. “Op tv werd zondag nog gezegd dat hier alleen een straf voor volgt als je nooit gevoetbald hebt. De bondsprocureur had precies nog nooit een voetbalmatch gezien. Deze vordering ligt zelfs hoger dan de sanctie die Witsel destijds kreeg. Ik heb in het verleden vaak gezegd dat de bond strenger moet optreden, maar dit is over de schreef. Ik hoop voor Genk en Malinovskyi dat de Geschillencommissie hier niet in meegaat. Uitsluiting leek me voldoende, maar omdat het in de slotminuten was, kan je nog opteren voor één speeldag, maar 7... Ik kan begrijpen dat fans gaan denken dat dit is om de ploeg te destabiliseren. Te zot voor woorden. Het wordt hoe dan ook een stressvolle week voor Malinovskyi en allesbehalve een ideale voorbereiding. De voetbalbond maakt soms rare kronkels.” (SJH)

Dimata al tegen Standard?

In principe zou het kunnen. Nany Dimata staat erg ver in zijn revalidatie na zijn knieblessure. De belofteninternational traint voluit mee (foto) en kan in theorie wedstrijden afwerken. Alleen twijfelt men op Anderlecht of het verstandig is om de aanvaller zonder ritme te laten aantreden tegen Standard. Fred Rutten is niet vergeten hoe Dimata eerder dit seizoen te vroeg terugkwam en zo opnieuw weken out was. De speler zelf is in elk geval hoopvol: in zijn entourage klinkt het dat hij zich klaar voelt om vrijdag zijn rentree te vieren.

Alexis Saelemaekers maakte gisteren ook gewoon zijn opwachting op het oefenterrein, ondanks de communicatie vanuit paars-wit een dag eerder dat hij “een kwaaltje” had. (PJC)

Geen poules Europa League? Zeker 8 miljoen euro minder inkomsten

“Europa missen zou een gat slaan in onze begroting”, zegt Michael Verschueren. De cijfers staven dat: zelfs de voorbije desastreuze Europa League-campagne leverde paars-wit nog ruwweg 8 miljoen op aan inkomsten. Let wel: daar zijn de kosten - premies voor staf en spelers, verplaatsingskosten - niet in opgenomen.

Hoe dan ook zou Anderlecht geen slechter moment kunnen kiezen om naast Europees voetbal te grijpen. Nooit eerder leverde deelname aan de Europese competities zo veel op als nu. Dat geldt vooral voor de Champions League, waar deelname aan de poulefase alleen al voor 15 miljoen zorgt. Maar ook in de Europa League valt vanaf dit seizoen een pak meer te verdienen. Ter vergelijking: toen Anderlecht in de kwartfinale van Man United verloor, kreeg het minder prijzengeld van de UEFA dan voor de troosteloze uitschakeling in de groepsfase van dit jaar. (NVK)