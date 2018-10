Football Talk België. Schade lijkt mee te vallen voor Verstraete - Vranjes niet in selectie: "De reden? Geef ik niet” De voetbalredactie

22 oktober 2018

06u55 0

Blessure Verstraete lijkt mee te vallen

Birger Verstraete moest na minder dan een kwartier gewisseld worden, nadat Vanlerberghe hem ongelukkig maar zwaar raakte op het scheenbeen. Aanvankelijk werd het ergste gevreesd, maar uiteindelijk lijkt de blessure nog mee te vallen. “Hij incasseerde een trap, en verdraaide ook zijn enkel”, zegt Jess Thorup. “Maandag voeren we een scan uit, dan weten we meer.” Verstraete had ondersteuning nodig bij het verlaten van het stadion, maar de coach van de Buffalo’s kon wel uitsluiten dat hij een breuk opliep. Ook Odjidja (knie) en Bronn (dij) ondergaan vandaag verder onderzoek. (RN/NVK)

Vranjes niet in selectie: “De reden? Geef ik niet”

Onduidelijkheid om Ognjen Vranjes. De Bosnische centrale verdediger kwam na interlandverplichtingen terug met last aan de adductoren. In de omgeving van de speler valt te horen dat dat de verklaring was voor zijn niet-selectie, maar Vanhaezebrouck betwistte dat. “Het had niks met blessures te maken”, sprak de Anderlecht-coach. “Wat de reden dan wel was? Die geef ik niet...” Het lijkt er bijgevolg op dat Vranjes de prijs betaalde voor zijn domme rode kaart tegen Dinamo Zagreb.

Dauda in tribune (en straks weg?)

Wanneer krijgt hij zijn kans? Mohammed Dauda (20) maakte gisteren de opwarming vol, maar moest nadien in de tribune plaatsnemen. Een nieuwe klap voor de Ghanese aanvaller die bij de Anderlechtbeloften aan de lopende band scoort - hij wordt er vergeleken met Eto’o. In zijn entourage klinkt het dat Dauda snel speelminuten moet verzamelen om progressie te maken. Aangezien dat niet lukt bij RSCA, denkt de spits aan een vertrek in januari. Een uitleenbeurt lijkt daarbij de meest realistische optie. (PJC)

De Norre out met botkneuzing

Casper De Norre moest in Kortrijk na een botsing met Hines-Ike worden afgevoerd. Teammanager Peter Delorge reed met hem meteen naar het ziekenhuis in Sint-Truiden, waar een botkneuzing van het rechterscheenbeen werd vastgesteld. Begin van de week zal de medische staf de blessure evalueren en bekijken hoelang de herstelperiode duurt. Maar mogelijk is De Norre een hele tijd out. (FKS)