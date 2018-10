Football Talk België. Schade lijkt mee te vallen voor Verstraete - Vranjes niet in selectie: "De reden? Geef ik niet” - Vossen teleurgesteld, maar ook strijdvaardig De voetbalredactie

22 oktober 2018

21u45 0

Jelle Vossen: “Altijd sterk teruggekeerd na tegenslagen”

Jelle Vossen (29) is teleurgesteld, maar ook strijdvaardig nadat hij afgelopen weekend een blessure aan de mediale band van zijn knie opliep. De Limburgse spits van Club Brugge hoopt er na de winterstop weer helemaal te staan. “Het is natuurlijk een serieuze domper om er opnieuw een tijdje uit te liggen. Het wordt ook opnieuw keihard werken”, aldus Vossen bij VTM. “Ik heb al verschillende tegenslagen gekend en ben altijd sterk teruggekomen. Dat zal ik nu ook proberen te doen. De timing van van de blessure is natuurlijk heel ongelukkig. Ik zal heel wat competitiematchen missen en ook door de Champions League zal ik sowieso een streep moeten trekken. Iedereen beseft dat het tussen ons en Monaco zal gaan om de tweede plek en dan is de thuismatch van levensbelang. Ik was er heel graag bij geweest, maar nu zal ik de eerste supporter zijn.”

Conditietrainer Daturi Mauro van Roeselare wordt voor Geschillencommissie gedaagd

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft beslist om Daturi Mauro, de conditietrainer van KSV Roeselare, rechtstreeks op te roepen voor de Geschillencommissie van de KBVB.

Mauro werd in de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Union (1-1) de tribunes ingestuurd door scheidsrechter Kevin Debeuckelaere, omdat hij kritiek gaf op de wedstrijdleiding. Ondanks zijn uitsluiting zou de conditietrainer van Roeselare toch nog opnieuw op het terrein verschenen zijn.

Morgennamiddag bepaalt de Geschillencommissie zijn sanctie.

Barcelona-advocaat is derde lid van expertenpanel Pro League

Sportadvocaat Wouter Lambrecht is het derde lid van het onafhankelijk expertenpanel van de Pro League, dat zich over de rol van de spelersmakelaars en tussenpersonen in het Belgisch voetbal moet buigen. Dat maakte de Pro League vandaag bekend.

De 32-jarige Lambrecht behaalde een master in de rechten aan de UGent en een Masters of Law (LL.M.) in het internationaal sportrecht aan ISDE Madrid. Sinds oktober is de Gentenaar advocaat van de Spaanse topvoetbalclub FC Barcelona. Tussen 2011 en 2017 was Lambrecht algemeen raadgever voor de Federatie van Europese Clubs (ECA). Hij is benoemd als rechter bij de FIFA Dispute Resolution Chamber en is daarnaast ook bemiddelaar bij het TAS (Tribunal Arbitral du Sport) in Lausanne.

Vorige week maakte Pro League-voorzitter Marc Coucke al bekend dat het onafhankelijk expertenpanel zal voorgezeten worden door minister van Staat Melchior Wathelet. De voormalige vicepremier zal zich samen met Lambrecht en Pro League-CEO Pierre François buigen over de problematiek rond spelersmakelaars.

“Ze willen zo snel als mogelijk een eerste reeks aanbevelingen formuleren”, klinkt het nog. In eerste instantie moet daar een interne en afdwingbare code voor de 24 profclubs uit voortvloeien.

Blessure Verstraete lijkt mee te vallen

Birger Verstraete moest na minder dan een kwartier gewisseld worden, nadat Vanlerberghe hem ongelukkig maar zwaar raakte op het scheenbeen. Aanvankelijk werd het ergste gevreesd, maar uiteindelijk lijkt de blessure nog mee te vallen. “Hij incasseerde een trap, en verdraaide ook zijn enkel”, zegt Jess Thorup. “Maandag voeren we een scan uit, dan weten we meer.” Verstraete had ondersteuning nodig bij het verlaten van het stadion, maar de coach van de Buffalo’s kon wel uitsluiten dat hij een breuk opliep. Ook Odjidja (knie) en Bronn (dij) ondergaan vandaag verder onderzoek. (RN/NVK)

Vranjes niet in selectie: “De reden? Geef ik niet”

Onduidelijkheid om Ognjen Vranjes. De Bosnische centrale verdediger kwam na interlandverplichtingen terug met last aan de adductoren. In de omgeving van de speler valt te horen dat dat de verklaring was voor zijn niet-selectie, maar Vanhaezebrouck betwistte dat. “Het had niks met blessures te maken”, sprak de Anderlecht-coach. “Wat de reden dan wel was? Die geef ik niet...” Het lijkt er bijgevolg op dat Vranjes de prijs betaalde voor zijn domme rode kaart tegen Dinamo Zagreb.

Dauda in tribune (en straks weg?)

Wanneer krijgt hij zijn kans? Mohammed Dauda (20) maakte gisteren de opwarming vol, maar moest nadien in de tribune plaatsnemen. Een nieuwe klap voor de Ghanese aanvaller die bij de Anderlechtbeloften aan de lopende band scoort - hij wordt er vergeleken met Eto’o. In zijn entourage klinkt het dat Dauda snel speelminuten moet verzamelen om progressie te maken. Aangezien dat niet lukt bij RSCA, denkt de spits aan een vertrek in januari. Een uitleenbeurt lijkt daarbij de meest realistische optie. (PJC)

Brepoels gaat vrouwenploeg coachen

KRC Genk Ladies heeft Guido Brepoels voorgesteld als nieuwe hoofdcoach. De 57-jarige Brepoels tekende een contract van onbepaalde duur bij het Genkse vrouwenteam. De Bilzenaar wordt deze namiddag (om 16u00) aan de pers voorgesteld in de Luminus Arena.

Het is voor Brepoels zijn eerste klus als coach bij een vrouwenteam. Eerder in zijn carrière was hij trainer bij de mannenploegen van onder meer Hasselt, Tongeren, OH Leuven, KVSK United, STVV, Dessel Sport, Waasland-Beveren en Patro Eisden. Met Sint-Truiden werd Brepoels kampioen in tweede klasse (2009) en behaalde hij het daaropvolgende seizoen Play-off I in de Jupiler Pro League.

Genk Ladies staat na zes speeldagen in de Super League op de vierde plaats, met zes punten. Drie weken geleden nam het team afscheid van haar vorige T1, Patrick Slegers.

Pro License coach Guido Brepoels wordt vanmiddag voorgesteld als de nieuwe T1 van @KrcGenkLadies, een team uit de Super League. De 57-jarige Brepoels tekent een contract voor onbepaalde duur. BFCPro(@ BFCprof) link

De Norre out met botkneuzing

Casper De Norre moest in Kortrijk na een botsing met Hines-Ike worden afgevoerd. Teammanager Peter Delorge reed met hem meteen naar het ziekenhuis in Sint-Truiden, waar een botkneuzing van het rechterscheenbeen werd vastgesteld. Begin van de week zal de medische staf de blessure evalueren en bekijken hoelang de herstelperiode duurt. Maar mogelijk is De Norre een hele tijd out. (FKS)