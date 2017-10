Football Talk België: Sá Pinto viert verjaardag met spelersgroep - Beerschot haalt 23-voudig Kameroens international De voetbalredactie

Sá Pinto gevierd door spelers

Met de sfeer is er niets mis op Standard. Vandaag werd trainer Ricardo Sá Pinto 45 jaar en dat werd gevierd door de Portugees én zijn spelers. Sá Pinto trakteerde op taart na de training, het bijhorende verjaardagsliedje werd vastgelegd op video. Zondag neemt Standard het op tegen Kortrijk, een wedstrijd die moet gewonnen worden door de Rouches om aansluiting te blijven behouden in de subtop.

100 Leicesterfans gratis naar OHL-Roeselare, 100 OHL-fans gratis naar Leicester-Watford

King Power International, de Thaise groep die eigenaar is van Leicester City en OHL, pakt uit met een opmerkelijk initiatief. Aiyawatt 'Khun Top' Srivaddhanaprabha, ondervoorzitter van Leicester en lid van de raad van bestuur van OHL nodigt 100 Leicesterfans uit om op 12 november de competitiewedstrijd OHL - Roeselare in eerste klasse B bij te wonen, met overnachting in Leuven. In het weekend van 20 januari van volgend jaar worden 100 OHL-fans uitgenodigd om de match Leicester - Watford bij te wonen, met overnachting in Leicester. Reiskosten, wedstrijdticket en overnachting worden betaald door King Power. Wat je als OHL-fan moet doen om in aanmerking te komen voor de Leicester-tip, wordt later bekendgemaakt. Door deze uitwisseling wil Aiyawatt de aanzet geven voor "het verstevigen van de band tussen de mooie schare trouwe supporters van beide fantastische clubs". (HM)

Beerschot haalt 23-voudig Kameroens international

Beerschot Wilrijk, de leider in de Proximus League, heeft de Kameroense aanvaller Jacques Zoua aan zijn selectie toegevoegd. De 26-jarige Zoua was transfervrij en ondertekende op het Kiel een contract tot juni 2019.



De Kameroener streek in 2009 in Europa neer bij de Zwitserse topclub FC Basel. Zoua speelde er Europees tegen onder meer Manchester United, Bayern München, Chelsea en Tottenham en pakte drie nationale titels en twee bekers. In de zomer van 2013 plukte Bundesliga-club Hamburg de spits weg. Daar kon de targetspits niet helemaal zijn stempel drukken, waarop een uitleenbeurt aan het Turkse Kayseri Erciyesspor volgde. Ook de seizoenen nadien leek de ster van Zoua tanende bij het Franse Ajaccio (2015-2016) en de Duitse tweedeklasser Kaiserslautern (2016-2017). Bij die laatste club werd zijn contract afgelopen zomer ontbonden.



Zoua is eveneens een 17-voudig Kameroens international. Onder leiding van Hugo Broos wonnen Zoua en co begin februari nog verrassend de Africa Cup. Zoua was een vaste pion in het elftal van Broos en stond in de finale tegen Egypte (1-0) 90 minuten tussen de lijnen.

De Sart klaar voor Antwerp?

Zulte Waregem hervatte gisteren de trainingen na enkele dagen vrij. Ook De Sart (hersenschudding) trainde deels met de groep. Zijn toestand evolueert gunstig. Essevee hoopt hem klaar te stomen voor Antwerp. (VDVJ)

Vukovic twijfelachtig voor Moeskroen

Trossard (dij) en Uronen (knie) volgden buiten een individueel programma. Vukovic (barstje in de hand) is twijfelachtig voor de wedstrijd van zaterdag tegen Moeskroen. (KDZ)

