Football Talk België: Reviewcommissie laat spelers vrijuit gaan - Antwerp heeft tribune bijna af

Antwerp deelt filmpje over de werken aan het stadion: "Schoon zenne"

De eerste spant van onze nieuwe luifel is gemonteerd! ¿ En t'is schoon zenne! ¿¿¿¿¿ #COYR #LoveRAFC pic.twitter.com/uArpWO70We — Royal Antwerp FC (@official_rafc) 1 oktober 2017

Geen vervolgingen na W.Beveren - Antwerp

De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft na analyse van de tv-beelden van de Jupiler Pro League beslist geen spelers te laten vervolgen door het Bondsparket. De Reviewcommissies nam twee fases onder de loep, beide uit de wedstrijd tussen Waasland-Beveren en Antwerp (3-0) van zaterdag op de Freethiel. Net voor het half uur deelde Opoku Ampomah een tik uit aan Antwerp-doelman Sinan Bolat, die op het leer was gedoken. Scheidsrechter Erik Lambrechts bestrafte het incidentje niet en ook de Reviewcommissie laat de Ghanese middenvelder van de Waaslanders vrijuit gaan. Hetzelfde geldt voor centrale verdediger Dylan Batubinsika van Antwerp, die aan een fase uit de 56e minuut geen disciplinaire vervolging overhoudt.

Photo News Ampomah versus Dequevy in Waasland-Beveren - Antwerp.

Bondsparket vraagt speeldag schorsing met uitstel voor D'Haene

Het parket van de Koninklijke Belgische Voteblabond (KBVB) heeft Kristof D'Haene een schikkingsvoorstel van een speeldag schorsing met uitstel en 400 euro boete gedaan. De middenvelder van KV Kortrijk werd afgelopen weekend op de negende speeldag in de Jupiler Pro League rechtstreeks uitgesloten.



In de blessuretijd van de met 1-2 verloren thuiswedstrijd tegen KV Oostende trok D'Haene aan de noodrem toen Knowledge Musona op weg leek naar de 1-3. Scheidsrechter Wesley Alen toonde D'Haene de rode kaart.



Als het van het Bondsparket afhangt, moet de middenvelder van de Kerels niet meteen een schorsing uitzitten. D'Haene wordt een voorwaardelijke schorsing voorgesteld die afloopt op 4 oktober 2018. Daarbovenop vordert het Bondsparket 400 euro boete, die wel effectief is. In het onwaarschijnlijke geval dat KV Kortrijk het schikkingsvoorstel weigert, buigt de Geschillencommissie voor het Profvoetbal zich morgen over het disciplinair dossier.

Vormer: 7 assists, 7 manieren

Wie anders dan Ruud Vormer bracht de twee Brugse doelpunten aan. Goed voor assists nummer zes en zeven van het seizoen. En dat in amper negen matchen. En zeggen dat hij eigenlijk ook nog een weliswaar afgeweken assist bij de goal van Wesley tegen KV Mechelen kon toegewezen gekregen hebben. Hoe dan ook staan er zeven streepjes achter zijn naam, dat is er nu één meer dan Morioka van Waasland-Beveren. Opvallend bovendien: de Nederlander gaf zijn assists op zeven verschillende manieren. 'De Zeven Werken' van Vormer.



Speeldag 1: Lokeren-Club (0-4): corner bij de 0-1 van Mechele

Speeldag 2: Club-Eupen (3-1): verticale pass bij de 2-1 van Dennis

Speeldag 5: Club-Standard (4-0): pass achteruit bij de 4-0 van Mechele

Speeldag 6: Moeskroen-Club (2-1): voorzet bij de 1-1 van Denswil

Speeldag 7: Club-KV Mechelen (2-0): herneming bij de 2-0 van Cools

Speeldag 9: Club-AA Gent (2-1): vrije trap bij de 1-0 van Dennis

Speeldag 9: Club-AA Gent (2-1): laterale pass bij de 2-1 van Cools(WDK/JSe)

Photo News Vormer in duel met Dejaegere.

Paars-wit sprokkelde 11 van 15 punten in slotkwartier

Met een rake kopslag bezorgde Henry Onyekuru Anderlecht in de slotfase de volle buit. Paars-wit moet wel vaker zwoegen tot het einde om de punten te pakken. De Brusselaars zitten aan vier zeges dit seizoen, telkens viel de winninggoal in de laatste tien minuten. Van de 15 punten die Anderlecht dit seizoen al sprokkelde pakte het er zelfs 11 in het slotkwartier. Tegen Lokeren en Waasland-Beveren boog Anderlecht in het laatste kwartier een nederlaag nog om in een overwinning. Op het veld van KV Kortrijk bezorgde Onyekuru Anderlecht nog een punt door in minuut 76 de 2-2 te maken. En zowel tegen KV Oostende als gisteren tegen Standard scoorde Anderlecht de 1-0 in het slotkwartier. (KDZ/Jse)



Anderlecht - KV Oostende: 1-0: 2 punten

Anderlecht - Lokeren: 3-2: 3 punten

KV Kortrijk - Anderlecht: 2-2: 1 punt

W.-Beveren - Anderlecht: 1-2: 3 punten

Anderlecht - Standard: 1-0: 2 punten

Photo News Harbaoui en Stanciu gaan Onyekuru feliciteren.

Rouches zien 13 internationals vertrekken

Standard ziet een pak spelers vertrekken voor interlandverplichtingen. Bokadi, Luyindama, Mpoku, Luchkevych, Fai, Cop, Laifis, Ochoa, Agbo, Miya, Bodart, Djenepo en Marin lopen er de komende week niet bij op training. Verder is er nog geen duidelijkheid over de ernst van de blessure van Bokadi. Hij moest na nog geen half uur vervangen worden op Anderlecht. Vandaag ondergaat hij verdere testen. (FDZ)

Eupen is defensief een zeef: al 26 tegengoals

KAS Eupen staat garant voor goals, voor én tegen. Met Leye en Verdier als belangrijkste aanwinsten loopt er voorin redelijk wat vuurkracht am Kehrweg. Eén nadeel, de verdediging is zo lek als een zeef. We zijn negen speeldagen ver en doelman Hendrik Van Crombrugge heeft er al 26 om de oren gekregen. We moeten al vijf jaar teruggaan om een ploeg te vinden die het nóg slechter deed. In het seizoen 2011-2012 telde STVV na negen speeldagen 27 tegentreffers. Slecht nieuws voor Eupen, want op het einde van dat seizoen zouden de Kanaries naar tweede klasse degraderen.



Eupen-trainer Jordi Condom wond er zich zaterdag ook behoorlijk over op. "Vlak voor de wedstrijd heb ik mijn spelers nog gewaarschuwd dat Ingvartsen altijd naar de eerste paal komt. Als je hem dan op die manier niet één, maar twee keer laat scoren, dan is dat om gek te worden als trainer. Al ons voorbereidend werk hebben we gewoon in de vuilbak gegooid. We verliezen een wedstrijd die we altijd hadden moeten winnen en dat is heel erg ontgoochelend." (KDZ)

Photo News Jordi Condom.

Sylla (Gent) vreest voor spierscheur

Mamadou Sylla (23) kan de interlandbreak goed gebruiken. De spits van AA Gent liep op het einde van het duel met Club Brugge een blessure op. "Tijdens een sprint voelde ik ineens een scheut in de dij", aldus de Senegalees. "Ik vrees een beetje voor een spierscheur. Vandaag laat ik me onderzoeken, dan weten we allicht meer." (RN)



AA Gent ziet 7 internationals vertrekken. Kubo (Japan), Mitrovic (Servië), Kalinic (Kroatië), Milicevic (Bosnië), Simon (Nigeria), De Smet (U21 België) en Chakvetadze (U21 Georgië) hebben interlandverplichtingen. Milicevic neemt het volgende week dus op tegen de Rode Duivels. (NP)

Photo News Mamadou Sylla.

Waasland-Beveren wil contracten Seck, Demir en Moren openbreken

Drie spelers van Waasland-Beveren zijn eind dit seizoen einde contract. De club is meer dan tevreden van de prestaties van Seck, Demir en Moren, en zit deze week om de tafel met het trio. Het gaat om een eerste verkennend gesprek. Doel is om hen alle drie een nieuw, verbeterd contract te geven. De optie in het contract van Angban (huurling van Chelsea) kan pas in maart gelicht worden. Waasland-Beveren gaat deze winter van 6 tot 13 januari op winterstage naar het Spaanse Pinatar. (MVS)

Scouts vinden weg naar Le Canonnier

Bovenop enkele Belgische waarnemers stuurden ook Marseille, Valencia, Dortmund, Lens, Lille, Nice, Alaves, Leeds en Malaga een gezant naar Le Canonnier. Een bewijs dat Rednic Moeskroen weer op de kaart heeft gebracht. Govea (21/Porto) moet de scouts zijn opgevallen. Zien we de Mexicaan voor het eerst met zijn nationale A-ploeg aan het werk in de oefenmatch tegen de Rode Duivels?



Ook Olinga (21) - tot nu eerder reizende dan rijzende ster, want nauwelijks of niet aan zijn trekken gekomen bij onder meer Malaga, Zulte Waregem, Limassol en Sampdoria -, Awoniyi (20/Liverpool) en Nkaka (21, eigen jeugdspeler en opgeroepen voor de nationale beloften) kunnen interesse wekken. (AR)

photo_news Na het openingsdoelpunt tegen KV Mechelen