Football Talk België. Renato Neto op weg naar KV Oostende - Obradovic en De Jong weg bij Anderlecht

20 mei 2019

Obradovic en Boy de Jong weg bij Anderlecht, keeperstrainer blijft

Ivan Obradovic zal volgend seizoen niet langer de kleuren van Anderlecht verdedigen. Dat kondigde de club aan via de sociale media-kanalen. De flankverdediger, die vier jaar geleden werd weggeplukt bij KV Mechelen, werd in het Astridpark al te vaak geteisterd door blessures en nu komt er dus een eind aan de samenwerking. “Vier jaar van onze nummer 37 komen ten einde. Bedankt en veel geluk in de toekomst", klinkt het in de mededeling van paars-wit. Obradovic kwam dit seizoen onder Hein Vanhaezebrouck niet in actie, maar Fred Rutten viste de verdediger weer op. Karim Belhocine liet Obradovic vervolgens weer naast de selectie. Daardoor speelde de Serviër, die einde contract was in het Astridpark, dit seizoen slechts tien wedstrijden.

Verder raakte ook bekend dat Boy de Jong Anderlecht verlaat. De 25-jarige Nederlander kwam in 2016 over van Telstar om de rol van derde keeper op zich te nemen. Tot een officieel duel kwam de doelman nooit bij paars-wit. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd en dus moet De Jong andere oorden opzoeken deze zomer. Wie wél bij Anderlecht blijft, is keeperstrainer Max de Jong. De 50-jarige Nederlander tekende een contractverlenging voor twee seizoenen. De Jong is sinds 2012 actief voor Anderlecht.

4 years of #37 come to an end! 🔚

Thank you, Ivan Obradovic, and good luck for the future! 👏 #RSCA #COYM pic.twitter.com/UQRTGDtMNJ RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Neto wil carrière herlanceren in Oostende

Behoudens ongelukken tekent Renato Neto vandaag of morgen een contract bij KV Oostende. De Braziliaan nam gisteren afscheid van AA Gent en gaat volgend seizoen normaal gezien aan de slag bij de kustploeg. Neto hoopt zijn carrière te herlanceren na anderhalf jaar blessureleed. In oktober vierde hij bij de Buffalo’s zijn terugkeer in de match tegen Charleroi, maar daar bleef het tot op vandaag bij. Oostende wil de speler op zijn beurt de kans geven om opnieuw aan voetballen toe te komen. Als alles goed gaat, wordt de middenvelder eerstdaags voorgesteld. Neto was ook in beeld bij Cercle Brugge, maar de ‘vereniging’ durfde na de lange inactiviteit van de Braziliaan het risico niet aan om hem een contract te geven. (TTV)