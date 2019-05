Football Talk België. Racing Genk en hoofdsponsor Beobank verlengen overeenkomst tot medio 2022 - Lichtte Standard optie Ochoa te laat? Voetbalredactie

Racing Genk en hoofdsponsor Beobank verlengen overeenkomst tot medio 2022

Racing Genk heeft bekendgemaakt haar partnership met Beobank voor drie jaar te verlengen. De bank is al sinds 2013 hoofdsponsor van de club. Voor het duel tegen Antwerp zal een gigantisch shirt van 10m op 10m op de middenstip verschijnen met het opschrift: “2013-2022. Bedankt voor het vertrouwen, Beobank. Op naar de volgende 9 jaar!”

“Voor Beobank is de verderzetting van de samenwerking een logisch gevolg”, legde Cyril Guilloret, Data, Digital & Growth Marketing Director bij Beobank, uit. “KRC Genk heeft een ambitieus spelersteam dat zich elke keer opnieuw helemaal geeft en bovendien is de club lokaal stevig verankerd. Bij Beobank herkennen we ons daarin. We zijn dan ook verheugd om een sport te ondersteunen die zoveel mensen samenbrengt en beroert, en ook toegankelijk is voor iedereen.”

“We zijn beiden challengers die mikken op een permanente plaats bij de top van België”, was de Genkse commercieel directeur, Stephan Poelmans, duidelijk. “Sinds 2013 prijkt Beobank op de borst van onze spelers, ze zijn straks dus al 9 jaar onze hoofdsponsor. Op zulk een langdurig engagement zijn we zeer trots - om het met de woorden van Beobank te zeggen: we zijn goed omringd. Samen sportief succes creëren is daar een belangrijk onderdeel van natuurlijk. Samen groeien naast het veld is dat ook, van onze grote inzamelactie voor het goede doel ‘De Warmste Maand’ tot het verrassen van onze supporters met leuke verhalen op social media. Daar zetten we samen vol op in.”

Genk ontvangt vandaag op de zevende speeldag van play-off 1 als leider Antwerp. Bij winst lopen de Limburgers voorlopig negen punten uit op eerste achtervolger Club Brugge. Antwerp kan bij winst dan weer naast de Bruggelingen op de tweede plaats komen.

Lichtte Standard optie Ochoa te laat?

Volgens Jorge Berlanga - de zaakwaarnemer van Guillermo Ochoa - lichtte Standard de optie in het contract van de Mexicaanse doelman te laat én is hij vanaf 30 juni een vrije speler. De Rouches moesten de optie gelicht hebben vóór 31 maart. Berlanga verklaarde aan ESPN dat de club een paar dagen te laat was. “Maar we gaan samenzitten met de club om tot een oplossing te komen”, klonk het gisteravond. “Onze relatie met Standard is optimaal. We zullen zien wat het beste is voor de speler.”

Bij Standard zelf zeggen ze dat de optie wél op tijd gelicht is. Zij zien geen enkel probleem.

Ochoa heeft er een uitstekend seizoen opzitten in Luik. Niemand die twijfelt aan zijn kwaliteiten, hij is de meest constante speler bij de Rouches. Amper op een foutje te betrappen. De Mexicaan wordt tot een van de beste doelmannen in de competitie gerekend. De kans dat hij Standard in de zomer verlaat, is dan weer wel reëel. Vorig jaar al kon Ochoa naar Napoli, maar hij mocht toen niet vertrekken van het Luikse bestuur. Een kans die hij niet opnieuw zal laten schieten. De vraag is nu: aan welke prijs?

Bij Standard zitten ze intussen ook niet stil in de zoektocht naar een vervanger voor de doelman. Zij zien in Jean Butez van Moeskroen de ideale opvolger voor Ochoa. (FDZ/VDVJ)

“Sporting wil Djenepo”

De Portugese krant A Bola is ervan overtuigd: Sporting Lissabon wil Moussa Djenepo (20) komende zomer wegkapen bij Standard. De Malinese flankaanvaller maakte dit seizoen indruk bij de Rouches. Hij is een van de revelaties en heeft een vaste plek in het elftal van Michel Preud’homme. Djenepo werd al verschillende keren gescout door de Portugese topclub - telkens met een positief rapport.

Sporting zou bereid zijn 5 miljoen euro op tafel te leggen. Al lijkt het sterk dat Standard een bod in die orde zal aanvaarden. In Luik hopen ze om minstens het driedubbele te krijgen voor de Malinees. Sporting houdt trouwens ook de situatie van Leandro Trossard in de gaten. (FDZ/VDVJ)

Najar: “Ik haal Standard”

Rust als wondermiddel. Tegen Club Brugge moest Andy Najar al bij de pauze naar de kant na een pijnlijke tik, maar de hinder is weg. Dat zegt de Anderlecht-rechterflank zelf in Hondurese media. “Jullie moeten je geen zorgen maken”, klinkt het. “Ik ben niet ernstig geblesseerd. Mijn scheenbeen deed wat pijn, maar dat is nu voorbij. Ik haal Standard.”

Op rechtsback is Najar de eerste keuze van Karim Belhocine. (PJC)

Coosemans out met knieblessure

Colin Coosemans liep dinsdag tijdens de laatste training voor de bekerfinale een knieblessure op. De knie van de Gentse doelman was aanvankelijk fel gezwollen, waardoor pas gisteren in de late namiddag een MRI-scan kon genomen worden. Het is nog wachten op het resultaat van die scan, maar sowieso lijkt het seizoen van Coosemans afgelopen. (RN)

Operatie Chakvetadze perfect geslaagd

Giorgi Chakvetadze (19) werd gisteren geopereerd aan de kruisbanden van de knie. De operatie is perfect geslaagd, maar er wacht de jonge Georgiër van AA Gent een lange revalidatie. Verwacht wordt dat Chakvetadze pas over zes maanden weer zal kunnen voetballen. Dat is sowieso een flinke aderlating voor de Buffalo’s. (RN)