Football Talk België. Pro League wil makelaars verbannen bij inkomende clubtransfers

11 april 2019

Belgische voetbalclubs mogen alleen nog een beroep doen op makelaars bij de verkoop van spelers, niet langer bij inkomende transfers. Dat is één van de belangrijkste regels die de Pro League voorstelt om de macht van makelaars in te perken. Dat schrijft De Tijd, die het voorstel kon inkijken.

In het nieuwe voorstel staat onder andere dat makelaars moeten kiezen. Ofwel onderhandelen ze bij een transfer voor een speler, een verkopende of een kopende club. Daardoor moet vermeden worden dat ze drie keer langs de kassa passeren. Daarnaast mogen clubs alleen nog de hulp van een makelaar inroepen bij een verkoop, op voorwaarde dat de speler noch een ploegmaat bij hem onder contract ligt. Bij aankopen van een speler mag een makelaar helemaal niet meer tussenkomen.

Makelaars die zich niet aan de regels houden, zouden boetes tot 50.000 euro, een schorsing of schrapping riskeren. Bij spelers zouden de boetes kunnen oplopen tot 10.000 en daarnaast riskeren ze een schorsing. Clubs riskeren tot 50.000 euro boete, tot 10 procent verlies van hun tv-geld, een transferverbod, puntenaftrek tot een volledige schrapping bij de voetbalbond.

De topman van de Pro League, Pierre François, legt het plan op 6 mei voor aan de clubs. Daar wordt weinig enthousiast gereageerd. Een dergelijke regel kan er enkel op mondiaal vlak komen, vinden de clubs, die stellen dat zij anders benadeeld zijn tegenover buitenlandse clubs.

Pikant detail: François lag vorig jaar onder vuur omdat hij wist dat Moeskroen in 2016 gerund werd door een makelaar (Pini Zahavi) en niets ondernam. Meer nog, hij verwees AS Monaco voor onderhandelingen over de verkoop van Moeskroen door naar Zahavi. Uiteindelijk behield de Pro League na een raad van bestuur het vertrouwen in François.