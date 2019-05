Football Talk België. Pro League stelt zich burgerlijke partij in rechtszaak KV Mechelen - Ref Club-Genk bekend De voetbalredactie

Jonge Belgen kloppen Griekenland ruim in tweede EK-groepswedstrijd

De nationale ploeg voor spelers onder 17 jaar heeft in Longford zijn tweede poulewedstrijd op het EK in Ierland gewonnen. De jonge Duivels haalden het met 3-0 van Griekenland.

Chris Kalulika (21.) van Anderlecht opende voor de Belgen de score. Toen Thibo Baeten (42.) van Club Brugge even voor halfweg de score verdubbelde, zaten de jonge Duivels op rozen. Baeten (90.+1) zette in de extra tijd de 3-0-eindstand op het bord.

De jongens van bondscoach Bob Browaeys openden het toernooi vrijdag met een 1-1-draw tegen Tsjechië. Met vier punten staan ze in poule A aan kop, voor Ierland, Griekenland en Tsjechië (allen 1 punt). Ierland en Tsjechië treffen mekaar later maandag in Waterford. Het laatste groepsduel tegen Ierland, in Dublin, volgt donderdag. Griekenland kijkt dan op hetzelfde moment Tsjechië in de ogen.

De eerste twee van elke groep stoten door naar de kwartfinales. De top vier van het EK verzekert zich van een deelnamebewijs voor het WK, later dit jaar in Brazilië. Het vijfde Europese ticket wordt verdeeld in een minitoernooi met de vier verliezende kwartfinalisten.

2 games, 3 goals 🔥 Thibo Baeten on fire op het EK U17!! #ClubAcademy pic.twitter.com/pFe1Za2Ea7 Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Ref Van Driessche leidt mogelijke titelmatch tussen Club en Genk in goede banen

Het Referee Office van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft scheidsrechter Bram Van Driessche aangeduid om de topper van komend weekend tussen Club Brugge en leider Genk in het Jan Breydelstadion te fluiten. Als de Limburgers winnen op het veld van de eerste achtervolger, is de titel een feit.

Met nog drie speeldagen te gaan bedraagt de kloof tussen leider KRC Genk en eerste achtervolger Club Brugge zes punten. De topper van zondag in het Jan Breydelstadion kan dan ook beslissend zijn. Winst op het veld van de rivaal betekent de vierde landstitel voor Genk.

Het belooft een heksenketel te worden in Brugge en semiprof Van Driessche moet zorgen dat alles correct verloopt. De West-Vlaamse scheidsrechter krijgt in zijn 25ste competitiewedstrijd van het seizoen de hulp van Lawrence Visser, die plaatsneemt in het busje van de videoref, en vierde assistent Jan Boterberg.

Nog voor de achtste speeldag in play-off 1 werd Visser aangeduid als hoofdscheidsrechter voor Standard-Gent, Lambrechts fluit Antwerp-Anderlecht.

Pro League stelt zich burgerlijke partij in rechtszaak KV Mechelen

KV Mechelen trekt morgen naar de rechter in kortgeding, in de hoop om zo meer tijd te krijgen om zich bij de bond te verdedigen over de matchfixing-zaak. “Maar wij stellen ons burgerlijke partij”, zegt Pro League-CEO Pierre François. “We willen dat het normale verloop van de competities gegarandeerd wordt.”

De zaak-KV Mechelen kwam vandaag aan bod op de Raad van Bestuur van de Pro League. De belangenorganisatie van de clubs kijkt neer op ploegen die naar de rechtbank trekken. Volgens het interne reglement zou KV Mechelen zelfs gebannen kunnen worden, maar zo’n vaart loopt het niet. “We houden de zaak nauwlettend in de gaten”, zegt François. “Voorlopig leggen we geen sancties op. Al blijft het altijd een beetje vervelend als een lid procedeert, terwijl er interne procedures zijn voorzien.”

Bornauw riskeert één speeldag schorsing, Anderlecht aanvaardt schikkingsvoorstel niet

RSC Anderlecht gaat niet akkoord met de speeldag schorsing die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag voorstelde aan Sebastiaan Bornauw. Dat bevestigde de club vanavond.

De verdediger van RSC Anderlecht werd afgelopen weekend rechtstreeks uitgesloten op de zevende speeldag in Play-off 1. Na amper tien minuten stond RSC Anderlecht met een man minder in de Clasico tegen Standard. Mehdi Carcela ging met een slechte terugspeelbal van Adrien Trebel aan de haal, waardoor Bornauw als laatste verdediger aan de noodrem moest trekken. De jonge verdediger liep de Marokkaan van de Rouches onderuit en kreeg meteen de rode kaart van scheidsrechter Bram Van Driessche. Hij belette immers een duidelijke scoringskans voor de Luikenaars. Paars-wit boekte ondanks het numerieke onevenwicht zijn eerste winst in Play-off 1, het werd 2-1 in het Astridpark.

RSC Anderlecht heeft een aantal argumenten klaar om voor vrijspraak of een voorwaardelijke schorsing te gaan. Die zullen de Brusselaars dinsdag voorleggen aan de Geschillencommissie, die in eerste aanleg een uitspraak doet. Voor de amper twintigjarige Bornauw was het nog maar zijn eerste rode kaart in het profvoetbal. Bovendien zat hij al 80 minuten aan de kant door zijn rechtstreekse uitsluiting. De zitting gaat om 14u00 van start.

1.000 euro boete voor Moeskroen na gezangen tegen Chevalier

Moeskroen moet een boete van 1.000 euro betalen, nadat Henegouwse supporters in de derby op het veld van KV Kortrijk liederen hadden gelanceerd tegen de flamboyante KVK-speler Teddy Chevalier. Dat besliste de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vrijdag en werd vandaag bevestigd aan Belga.

Op de openingsspeeldag van play-off 2 moest Moeskroen naar KV Kortrijk. De derby op 30 maart werd gewonnen met 3-1 door de Kerels, mede dankzij een doelpunt van Teddy Chevalier. De opvallende Fransman werd in minuut 53 zwaar op de korrel genomen door de meegereisde Moeskroen-supporters. Enkele Henegouwse fans zongen een minutenlang “Chevalier enculé”.

De match delegate nam het incident op in zijn verslag, waarop het Bondsparket de vervolging instelde en een boete van 1.000 euro eiste als sanctie. Volgens Moeskroen ging het louter om een ludieke actie, maar de Geschillencommissie Hoger Beroep bevestigde de sanctie. “De woorden dienen om Chevalier te kwetsen”, oordeelde de disciplinaire instantie.

Club Brugge vrijgesproken van antisemitische gezangen tegen Anderlecht

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Club Brugge vrijdag vrijgesproken in een tuchtdossier rond anti-joodse gezangen tijdens de topper op het veld van Anderlecht op 4 april. Dat vernam persagentschap Belga. Blauw-zwart werd dit seizoen al vaker in verband gebracht met antisemitisme.

Uit het verslag van de match delegate bleek dat Brugse supporters “Al wie niet springt, is een jood” en “Alle joden zijn homo’s” scandeerden in het Astridpark. Het Bondsparket vervolgde blauw-zwart en eiste een zware boete. “We moeten opletten dat we onze internationale imago als voetbalnatie niet schaden. Wat acceptabel gedrag is, evolueert met de tijd. Volgens de huidige tijdsgeest zijn deze spreekkoren kwetsend”, verklaarde bondsprocureur Kris Wagner. Maar de Geschillencommissie Hoger Beroep sprak Club Brugge toch vrij.

Advocaat Hannes D’Hoop legde in de zitting van 26 april immers uit dat Brugse supporters met het woord “joden” enkel de geuzennaam van rivaal RSC Anderlecht in de mond nemen. Volgens D’Hoop zijn de gezangen niet discriminerend of kwetsend bedoeld naar joden of homoseksuelen, maar is de perceptie wel negatief.

Hoewel de Pro League recent nog de bondsregels rond racisme en spreekkoren aanscherpte, waardoor het bijzonder opzet ervan niet langer bewezen moet worden, volgde de Geschillencommissie Hoger Beroep de argumentatie van Club Brugge. “De gezangen moeten als neutrale bewoordingen beschouwd worden en hebben geen beledigend karakter. Men gebruikt immers termen die louter wijzen op seksuele geaardheid of een bevolkingsgroep. Het woord ‘jood’ heeft geen minderwaardige of discriminerende connotatie, idem voor wat het woord ‘homo’ betreft”, luidt het vonnis.

Club Brugge kwam in december 2018 nog negatief in het nieuws, toen bleek dat uit een video (die dateerde van tijdens de topper tegen Anderlecht eind augustus) een kleine schare fans antisemitische gezangen had laten horen. Een video van een beangstigend liedje over ‘het verbranden van joden’ circuleerde op het internet.

‘Puta’-gezangen van supporters kosten Standard 7.000 euro boete

Standard Luik moet twee keer een boete van 3.500 euro boete betalen, nadat supporters in de thuiswedstrijden tegen Anderlecht (12 april) en KRC Genk (19 april) de intussen beruchte ‘Puta’-gezangen hadden gezongen. Dat vernam persagentschap Belga.

De Clasico tegen Anderlecht in Play-off 1 werd op 12 april na 31 minuten stilgelegd bij een 2-0 stand. Daar draagt paars-wit de verantwoordelijkheid voor en de disciplinaire gevolgen van, maar ook supporters van Standard maakten het bont. Voor aftrap staken ze Bengaals vuur af, wat hen op een boete van 3.500 euro kwam te staan. Maar de match delegate maakte in zijn verslag ook gewag van spreekkoren. Tot drie keer toe scandeerden Luikse fans “Puta Anderlecht”, vooral vanuit tribune 3.

Een week later maakten ze zich tegen leider KRC Genk (1-3) opnieuw schuldig aan spreekkoren. Zo kreeg scheidsrechter Van Driessche het zwaar te verduren, omdat hij op slag van rust geen strafschop floot in het voordeel van Standard. Op het uur weerklonk opnieuw “Puta Racing Genk” uit tribune 3. Ook in de reguliere competitie zongen ze die verachtelijke leuze op aansporen van ex-speler Luyindama, wat de Rouches toen al op 1.000 euro kwam te staan.

Standard stuurde vrijdag, toen de zittingen over de spreekkoren tegen Anderlecht en Genk plaatsvonden, zijn kat naar de Geschillencommissie Hoger Beroep. De bondsprocureur wilde zijn vordering - telkens 3.500 euro - daarom verhogen met 1.500 euro, maar daar ging het disciplinaire orgaan niet op in. De boetes van 3.500 euro, 7.000 euro in totaal dus, werden wel bevestigd. “De gezangen dragen manifest een kwetsende en beledigende boodschap”, luidde het vonnis.

Geen EK U21 voor Zinho Vanheusden

Het verdict voor Standard-verdediger Zinho Vanheusden is hard na de knieblessure die hij woensdag opliep op training. De 19-jarige huurling van Inter Milan moet onder het mes, waardoor hij 3 à 4 maanden buiten strijd zal zijn.

Hij mist dus het EK voor beloften (16-30 juni) en de resterende competitiewedstrijden. Ook de voorbereiding op het seizoen 2019-20 gaat in rook op voor de Limburger. (FDZ)

Diatta out voor Genk?

Hij was in bloedvorm, Krépin Diatta, die halverwege de match noodgewongen binnen moest blijven. De Senegalees incasseerde een pijnlijke trap op de enkel van Bezus. Deels uit voorzorg bleef hij in de kleedkamer, op het eerste gezicht is niet duidelijk hoe ernstig de blessure van de vleugelspits is. Of hij volgende week tegen Genk aan de slag kan, moet de komende dagen duidelijk worden. (TTV)

Leko geeft spelers extra dag rust

Nieuwe zege, opnieuw twee dagen rust voor Club Brugge. Net als na de eerste drukke week van de play-offs en de zege van vorige zondag tegen Anderlecht beloonde Ivan Leko ook gisteren zijn spelers met een extra dag rust. Woensdag hervat blauw-zwart de trainingen met het oog op de kraker tegen Racing Genk. (TTV)

Kara: “Ik wil mijn contract honoreren”

Geruchten maakten de voorbije week gewag van een mogelijk vertrek van Kara Mbodj op het einde van het seizoen. “Dat is niet aan de orde”, gaf de Senegalees zelf aan. “Ik heb nog een jaar contract. Ik wil dat contract honoreren. Ik ben teruggekeerd nadat men te kennen had gegeven dat ik hier geen plaats meer had. Anderlecht is voor mij als een familie. Ik zal mijn contract zeker respecteren.” (MJR)

Laatste zege in Jan Breydel al 6 jaar geleden

Zondag de titel al pakken, het wordt allesbehalve een gemakkelijke opdracht. De laatste Genkse zege in Brugge dateert al van het seizoen 2013-2014. Op 27 oktober 2013 werd het 0-2, Vossen en Hyland scoorden. In 34 confrontaties kon Genk in totaal maar zeve keer winnen in Jan Breydel.

Al drie Genkse jeugdploegen kampioen

De Genkse jeugdploegen geven het goede voorbeeld. Nadat de U16 van Racing Genk enkele weken geleden al kampioen werden, kwamen daar afgelopen weekend nog twee kampioenen bij. De U18 pakten de titel na een derbyzege tegen STVV, 2-1. De kloof van vijf punten is voor dichtste achtervolger Club Brugge niet meer te overbruggen. Ook de U15 pakten de titel, dankzij een 1-3-overwinning op het veld van Sint-Truiden. Zij zijn kampioen met vijf punten voorsprong op Anderlecht. (KDZ)