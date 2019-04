Football Talk België. Patro Eisden kroont zich met eigenaar uit ‘The Sky is The Limit’ en coach Stijnen tot opvallende kampioen in tweede amateurklasse De voetbalredactie

14 april 2019

08u12

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal Voetbalclub Patro Eisden Maasmechelen heeft de titel behaald in de tweede amateurklasse na een 1-1-gelijkspel tegen Turnhout. Het is een opmerkelijke kampioen, want de mijnclub uit Eisden is al een hele reeks wedstrijden, intussen 24 stuks, ongeslagen.

Het behaalde ook al de Trofee Jules Papaerts. Sinds de Iraanse zakenman Salar Azimi, bekend van ‘The Sky is The Limit’, op 31 oktober 2018 het roer bij Patro overnam, ging het alleen maar in stijgende lijn.

De club behaalde wel nog geen licentie voor 1ste amateur, omdat er onder meer nog gerechtelijke procedures hangende zijn inzake achterstallige lonen aan enkele spelers en trainers, waar mogelijk nog een betaling van 183.000 euro moet gebeuren. Azimi liet al weten dat die som op een derdenrekening gestort wordt. Na de negatieve beslissing van de licentiecommissie besliste Patro naar het BAS te stappen om alsnog de licentie binnen te halen. De club wordt daarbij vertegenwoordigd door advocaat Walter Van Steenbrugge.

Succestrainer van dienst bij de Eisdense mijnclub is keeper Stijn Stijnen. De kampioensmatch kon gisteravond op heel wat bijval rekenen. Het stadion zat afgeladen vol met ongeveer 2.000 toeschouwers. Een meevaller was dat naaste achtervolger Sporting Hasselt met 4-0 verloor op het terrein van Sint-Niklaas.