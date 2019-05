Football Talk België. Oularé trekt definitief naar Standard - Hazard blijft bij Cercle Redactie

05 mei 2019



Hazard blijft bij Cercle

Kylian Hazard tekende een contract tot 2023 bij Cercle Brugge, dat de flankaanvaller meteen definitief overneemt van Chelsea. De jongere broer van Rode Duivels Eden en Thorgan kwam dit seizoen op de slotdag van de zomermercato op uitleenbasis bij groen-zwart terecht en groeide er na enkele moeilijke maanden vanaf november tot publiekslieveling uit. De 23-jarige Hazard scoorde vier keer (tegen Moeskroen, Anderlecht en twee keer Oostende) in 20 optredens.

“Cercle heeft me de kans gegeven om alsnog als prof door te breken”, laat Hazard op de webstek van de Vereniging optekenen. “Ik wil me hier de komende jaren verder ontwikkelen in een omgeving die me daar ideaal voor lijkt.” Momenteel revalideert Hazard van een spierletsel, maar sportief directeur François Vitali sluit een wederoptreden tijdens de slotmatchen van play-off 2 niet uit. (LUVM)

Oularé trekt definitief naar Standard, spits tekent voor vier jaar

Het avontuur van Obbi Oulare bij Standard zal nog wat langer duren. De Rouches nemen de 23-jarige spits immers definitief over van het Engelse Watford. ‘The Hornets’ hadden Oularé in 2015 voor ruim acht miljoen gekocht van Club Brugge, maar in Londen kon de aanvaller zich nooit doorzetten. Er volgden uitleenbeurten aan Zulte Waregem, Willem II, Antwerp en dit seizoen dus Standard. Door verschillende blessures kon Oulare zich de voorbije maanden amper tonen op Sclessin, maar de Luikenaars geloven dus duidelijk wel in het kunnen van de bonkige spits. Oulare tekent bij de Rouches een contract voor vier jaar.

Makelele houdt pleidooi voor inspraak van de coaches in transferbeleid

Volgens Claude Makelele, sinds november 2017 coach van AS Eupen, krijgen de trainers in België te weinig inspraak in het transferbeleid. Om zijn mening te staven, haalt hij zijn eigen situatie aan: “Van alle collega’s in 1A denk ik dat ik het meest moet bijsturen. Van de eerste tot de laatste minuut corrigeren. Het gaat hem vaak om details, waarvan je zou mogen verwachten dat een profvoetballer op dit niveau aanvoelt wat er misloopt en zelf rectificeert.”

“Soms heb ik de indruk dat ik niet langs de lijn sta, maar mee op het veld. Heeft natuurlijk te maken met de gemiddelde leeftijd van mijn groep en de aard van de beestjes, maar toch… Het is niet de eerste keer dat ik er bij de directie op aandring onze getalenteerde jongeren — daar hebben we geen gebrek aan — in alle compartimenten te omkaderen door mannen met ervaring. Luisteren doet de directie wel, maar ik ben zoals ‘Soeur Anne’. Ik sta op uitkijk maar ik zie niets komen. Hopelijk komt daar de komende transferperiode verandering in, want ondertussen zijn we ook Luis Garcia kwijt. Ik denk niet dat ik de enige coach ben, die zijn wensen niet in vervulling ziet gaan. In België wordt te weinig rekening gehouden met wat de trainers verlangen. Nochtans zijn wij het best geplaatst om te oordelen over wie of wat er nodig is om de ploeg beter te maken, te doen groeien. We leven zeven dagen op zeven met de groep, staan zeven dagen op zeven op het trainingsveld of langs de zijlijn. Geen medezeggenschap omdat we maar passanten zijn? Dat zijn we allemaal, maar onze betrokkenheid is daarom niet minder groot. Bovendien zijn wij de eerste slachtoffers als de resultaten tegenvallen. Tegenover dat risico moet iets staan. En dan heb ik het niet over een goede wedde of een opstapvergoeding. Geef de coach een welomlijnd budget om transfers te realiseren. Het zou het niveau van de meeste clubs ten goede komen.” (AR)

Storck: “Ik nieuwe coach van Hertha? Klopt niet”

Bernd Storck ontkent dat hij de nieuwe coach van Hertha Berlijn wordt. “Dat verhaal klopt niet. Ik heb met niemand gesproken, niemand heeft met mij gesproken”, aldus de 56-jarige Duitser in de Berliner Morgenpost.

Eerder kwam Le Soir met het bericht dat Storck Moeskroen verlaat en naar Herta Berlijn trekt. De Duitser zou zo terugkeren naar de club waar hij tussen 1996 en 2002 assistent was.

Storck arriveerde in september in Moeskroen, op dat moment de rode lantaarn in de Jupiler Pro League. De Duitser moest de Henegouwers van de degradatie redden én deed dat met verve. Een swingend Moeskroen werd uiteindelijk nog tiende in de reguliere competitie. In play-off 2 loopt het momenteel een stuk minder vlot: amper één op achttien.