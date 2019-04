Football Talk België. Oplossing in de maak voor Vranjes? - Bölöni heeft probleem met kalender De voetbalredactie

25 april 2019

08u13 0

AEK Athene wil Vranjes huren

Michael Verschueren kruist zijn vingers dat het rondkomt. AEK Athene heeft zijn uitdrukkelijke belangstelling voor Ognjen Vranjes (29) geuit. Technisch directeur Nikos Lyberopoulos reisde zelfs al naar Brussel om vrijblijvend te onderhandelen. AEK wil ex-publiekslieveling Vranjes huren, Anderlecht is dat idee genegen, op voorwaarde dat de Grieken ook het forse loon van de Bosniër overnemen. De kans is klein dat AEK daartoe in staat is.

Hoewel hij in de B-kern zit, is Vranjes zelf niet meteen geneigd om Anderlecht te verlaten. De verdediger beseft dat hij met zijn huidige contract de lotto gewonnen heeft en wil die financiële zekerheid niet zomaar opgeven. (PJC)

Rust voor Wesley en Denswil

Twee dagen na het ontgoochelende gelijkspel tegen Antwerp heeft Club Brugge gisteren de trainingen hervat. Blauw-zwart deed dat zonder een handvol spelers, die deze week een individueel programma volgen. Zo kampen met Denswil en Wesley twee belangrijke basisspelers met overbelasting en bleven ook Vossen, Rezaei en Peres binnen. Verwacht wordt dat iedereen fit raakt voor de komst van Anderlecht op zondag. Vlietinck traint nog steeds individueel - hij wordt snel bij de groep verwacht.

Gisteren werd er opvallend snedig en pittig getraind. Club kwam dit weekend als verliezer uit speeldag nummer 5 en staat voor een heuse inhaalrace wil het straks opnieuw kampioen worden. Veel werd er bijgevolg niet gelachen op training, maar van gelatenheid was er anderzijds ook geen sprake. (TTV)

Bölöni heeft probleem met kalender: “Waarom speelden wij niet zaterdag?”

Antwerp heeft drie dagen minder de tijd om te recupereren dan Standard na de vijfde speeldag van play-off 1. Laszlo Bölöni bracht het thema zelf ter sprake. “Waarom speelden wij zaterdag niet? Dat stoort me. Voor één wedstrijd krijgen we acht of negen dagen om uit te blazen en voor een andere maar drie. Dat begrijp ik niet. Dat we eerder in de play-offs wel in het voordeel waren? Ja, maar dat vind ik ook niet normaal. Ik spreek niet over ploeg x of y. Ik vind het algemeen een probleem. Of het nu om Antwerp, Club Brugge of Charleroi gaat, dit kan niet. Zeker niet als er een dag zonder wedstrijd was in het weekend. Waarom dan op maandag spelen?” De reden waarom de wedstrijd Antwerp-Club Brugge niet op zaterdagavond gespeeld kon worden, lag echter niet bij de kalendercommissie. De Antwerpse politie wou de risicowedstrijd enkel op een namiddag laten plaatsvinden. (SJH)

Geopereerd aan neus

Jelle Van Damme liet dinsdag een kleine ingreep aan zijn neus doen. Een infectie die hij nog overhield aan de elleboogstoot die hij enkele weken geleden van Lamkel Zé op training kreeg, werd zo onschadelijk gemaakt. Gisteren moest hij de training nog missen, maar vandaag zou hij weer moeten kunnen aanpikken en dus in principe ook fit raken voor vrijdag. Opare en Lamkel Zé kloegen over kleine pijntjes na de wedstrijd tegen Club Brugge, maar zouden weer operationeel moeten zijn tegen Standard. (SJH)

Scan Chakvetadze geruststellend

Zondag maakte men zich bij AA Gent zorgen om Giorgi Chakvetadze, die zich op Anderlecht in een duel opnieuw leek geblesseerd te hebben aan de knie. Intussen werd een scan uitgevoerd, maar die bracht geen letsel aan het licht. Het ziet er dus naar uit dat Chakvetadze klaar is voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen RC Genk en de bekerfinale tegen KV Mechelen, vier dagen later. (RN)