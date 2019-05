Football Talk België. Olivier Renard weg bij Standard - Renato Neto trekt naar KV Oostende De voetbalredactie

20 mei 2019

Olivier Renard weg bij Standard

Standard en Olivier Renard hebben "in onderling overleg” de samenwerking stopgezet. Dat deelden de Rouches zelf mee.

Renard, ex-doelman van Standard tussen 2005 en 2008 (53 matchen), keerde in februari 2016 terug naar Sclessin. Eerst in de rol van sportief directeur en nadien, sinds vorige zomer, als hoofd van de scouting.

“Standard wil Olivier Renard bedanken voor zijn bijdrage en wenst hem het beste toe in zijn verdere professionele carrière”, aldus de Rouches.

Obradovic en Boy de Jong weg bij Anderlecht, keeperstrainer blijft

Ivan Obradovic zal volgend seizoen niet langer de kleuren van Anderlecht verdedigen. Dat kondigde de club aan via de sociale media-kanalen. De flankverdediger, die vier jaar geleden werd weggeplukt bij KV Mechelen, werd in het Astridpark al te vaak geteisterd door blessures en nu komt er dus een eind aan de samenwerking. “Vier jaar van onze nummer 37 komen ten einde. Bedankt en veel geluk in de toekomst", klinkt het in de mededeling van paars-wit. Obradovic kwam dit seizoen onder Hein Vanhaezebrouck niet in actie, maar Fred Rutten viste de verdediger weer op. Karim Belhocine liet Obradovic vervolgens weer naast de selectie. Daardoor speelde de Serviër, die einde contract was in het Astridpark, dit seizoen slechts tien wedstrijden.

Verder raakte ook bekend dat Boy de Jong Anderlecht verlaat. De 25-jarige Nederlander kwam in 2016 over van Telstar om de rol van derde keeper op zich te nemen. Tot een officieel duel kwam de doelman nooit bij paars-wit. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd en dus moet De Jong andere oorden opzoeken deze zomer. Wie wél bij Anderlecht blijft, is keeperstrainer Max de Jong. De 50-jarige Nederlander tekende een contractverlenging voor twee seizoenen. De Jong is sinds 2012 actief voor Anderlecht.

KV Oostende geeft Neto nieuwe kans

Renato Neto (27) draagt volgend seizoen het shirt van KV Oostende. De Braziliaanse middenvelder ondertekende een contract voor een seizoen, zo bevestigt de kustploeg.

Neto komt over van AA Gent, waar hij zeven seizoenen actief was. Met de Buffalo’s werd hij in 2015 landskampioen. In het team van Hein Vanhaezebrouck was hij toen op het middenveld sterkhouder naast Sven Kums en Brecht Dejaegere.

De voorbije twee seizoenen verdween Neto helemaal uit beeld. De middenvelder sukkelde immers met zijn knie nadat hij twee keer werd geopereerd. Maar die problemen zijn van de baan, verzekert hij.

“Ik weet dat sommige mensen twijfels hebben omdat ik de voorbije twee seizoenen weinig speelde, maar ik ben door verschillende dokters fit verklaard. Een gerenommeerde arts schreef in zijn verslag dat ik probleemloos nog jaren op hoog niveau kan presteren en ik ben blij dat KVO mij de kans biedt om mezelf opnieuw te bewijzen. Aan mijn instelling zal het alvast niet liggen want ik heb grote honger om weer fulltime op het veld te staan.”

Ook KVO-voorzitter Frank Dierckens kijkt uit naar de komst van de Braziliaan. “Neto heeft al genoeg bewezen dat hij een uitstekende voetballer is met de juiste mentaliteit. En dat is net wat wij willen binnen halen, de combinatie van kwaliteit met passie en overgave. Spelers moeten ook worden gescreend in functie van hun bereidheid om hard te werken. En als verscheidene dokters hem fit verklaren, wie zijn wij dan om hen tegen te spreken? Bovendien ondertekent Neto hier een prestatiegericht contract waardoor het financiële risico voor KVO ook zeer beperkt is. Dat toont nog eens aan hoe gemotiveerd de speler is om hier aan de slag te gaan. Ik denk dat we écht een goede transfer hebben gedaan.”

