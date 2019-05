Football Talk België: Ochoa spreekt wens om te vertrekken nu luidop uit Redactie

17 mei 2019



Ochoa: “Het moment is daar om te vertrekken”

Guillermo Ochoa zei gisteren voor de camera’s dat “het moment daar is om te vertrekken.” Maar Michel Preud’homme heeft de hoop om de Mexicaanse doelman te houden nog niet opgegeven. “We willen hem een contract op lange termijn aanbieden (het gaat om een contract van vier jaar, red.). Daar is met Memo al over gesproken. We vinden dat hij stabiliteit kan geven aan deze ploeg, dat hij past in het voetbal dat we willen spelen. Momenteel is er echter nog niets in orde. We houden dus ook andere pistes open mocht hij vertrekken.” De meest genoemde naam als eventuele opvolger is Jean Butez van Moeskroen. (FDZ)