Football Talk België: moet Genk het zaterdag zonder Vukovic doen? - Beerschot haalt 23-voudig Kameroens international De voetbalredactie

06u32 0 Photo News Belgisch Voetbal Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Beerschot haalt 23-voudig Kameroens international

Beerschot-Wilrijk heeft de rangen versterkt met de Kameroener Jacques Zoua, een 28-jarige aanvaller. Zoua heeft op zijn 28ste al een pak internationale ervaring. Zo was hij onder meer vier seizoenen actief bij de Zwitserse topclub FC Basel, waar hij tussen 2009 en 2013 14 keer raak trof in 85 matchen.



De 1,86 meter grote Zoua kwam na zijn periode in Zwitserland nog uit voor Hamburger SV in Duitsland. Daar vond hij in 27 matchen twee keer de weg naar doel. In het seizoen 2014-2015 lukte hij in 23 matchen zeven treffers op uitleenbasis bij het Turkse Erciyesspor. Vervolgens kwam Zoua via het Franse Ajaccio (vijf goals in 31 matchen) terecht bij FC Kaiserslautern in de Duitse tweede klasse (zes goals in 21 matchen). Sinds deze zomer was de Kameroener, die sinds 2011 23 caps verzamelde bij 'De Ontembare Leeuwen', een vrije speler.

EPA

De Sart klaar voor Antwerp?

Zulte Waregem hervatte gisteren de trainingen na enkele dagen vrij. Ook De Sart (hersenschudding) trainde deels met de groep. Zijn toestand evolueert gunstig. Essevee hoopt hem klaar te stomen voor Antwerp. (VDVJ)

Photo News

Vukovic twijfelachtig voor Moeskroen

Trossard (dij) en Uronen (knie) volgden buiten een individueel programma. Vukovic (barstje in de hand) is twijfelachtig voor de wedstrijd van zaterdag tegen Moeskroen. (KDZ)

BELGA