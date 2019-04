Football Talk België. Minister De Crem bezocht Anderlecht voor veiligheidsoverleg - Roeselare redt zich in Lommel en beslecht lot Tubeke De voetbalredactie

21 april 2019

19u01

Bron: Belga 0

De Crem in het Astridpark

Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem bezocht de match tussen Anderlecht en AA Gent ter voorbereiding van een overleg over de controlemechanismes in de Belgische voetbalstadions. “Ik bedank Minister De Crem voor zijn bezoek”, zegt Anderlecht-eigenaar Marc Coucke. “Het bewijst dat hij, net als wij, bezorgd is om de veiligheid in en rondom voetbalstadions. Het was een zeer waardevol onderhoud voor beide partijen. En ik ben ervan overtuigd dat we, samen, naar een nog mooiere en veiligere voetbalbeleving kunnen streven.”

“Het doel van mijn bezoek was om te luisteren naar alle betrokken partijen en de mensen te ontmoeten die van elke voetbalmatch een feest maken”, aldus Minister de Crem. “We danken RSC Anderlecht voor de ontvangst en rondleiding.”

Daarnaast kwam hij zijn steun betuigen aan de stewards, politiemannen en ander veiligheidspersoneel die zich wekelijks inzetten om duizenden voetbalfans in alle veiligheid naar de match te laten kijken.

Tubeke naar amateurklasse

Op de vijfde en voorlaatste speeldag in play-off 3 heeft Roeselare zich met een 0-1-overwinning in Lommel van het behoud in 1B verzekerd. Kingsley Madu scoorde het enige doelpunt van de partij twintig minuten voor tijd.

Tubeke, dat vrijdag op eigen terrein met 0-3 verloor van Oud-Heverlee Leuven, heeft nu vijf punten achterstand op Roeselare en kan de laatste plaats niet meer ontlopen.

De degradatie is voor Tubeke nu alleen nog voor de groene tafel afwendbaar. De Waals-Brabantse club moet daarvoor op een veroordeling van KV Mechelen hopen.