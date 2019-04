Football Talk België. Mbokani praat met Anderlecht, dat Argentijnse legende op bezoek krijgt De voetbalredactie

10 april 2019

06u45

Bron: Eigen berichtgeving, Belga

Mbokani praat met Anderlecht

De eerste stap is gezet. De makelaar van Dieumerci Mbokani (33) heeft gisteren gesproken met Michael Verschueren over een eventuele terugkeer. Het ging om een positief onderhoud, de komende weken komt er een tweede afspraak. Anderlecht volgt het dossier-Mbokani van kortbij op, het ziet in de Congolees een interessante optie om de aanval te versterken. Mbokani’s contract bij Antwerp loopt af, het is zeer de vraag of hij er een nieuwe overeenkomst zal kunnen en willen tekenen. (PJC)

Argentijnse legende bezoekt Anderlecht

Hoog bezoek bij Anderlecht gisteren. Niemand minder dan Gabriel Batistuta was gisteren op Neerpede. Batistuta was lang topschutter aller tijden van de Argentijnse nationale ploeg - tot de buitenaardse Lionel Messi dat record verbrak. Op z’n 50ste ontfermt de ex-spits zich over zijn zelfopgerichte jeugdacademie. In het kader daarvan ontving hij een uitnodiging van Anderlecht om kennis te maken met de Brusselse visie op opleiding. Batistuta kreeg een rondleiding van public affairs-directeur David Steegen (rechts op foto) en had meetings met sportieve baas Michael Verschueren, hoofd opleiding Jean Kindermans en Aaron Kanwat (RSCA International). (NVK)

Makelaarsvereniging: “Pro League stimuleert belastingontduiking”

De Belgische makelaarsvereniging BFFA is niet te spreken over de plannen van de Pro League. Die heeft een voorlopig voorstel geformuleerd over het statuut van makelaars en de werking van het Clearing House - dat illegale geldstromen moet tegengaan. “Het voorstel is ten eerste niet conform de wet, en ten tweede contraproductief”, klinkt het scherp.

“We roepen de Pro League op om op de resetknop te drukken. Om dit verschrikkelijk slechte voorstel ter regulatie te vergeten. En om eindelijk samen te werken om het Belgisch voetbal transparanter te maken.”

De BFFA hekelt dat de Pro League het Clearing House zou controleren. “Terwijl de makelaars ervoor moeten betalen. Hoe kan dat instituut dan onafhankelijk zijn?” Dat niet langer de clubs maar de spelers hun makelaars zullen betalen, noemt de BFFA “dodelijk voor de concurrentiekracht van de Belgische clubs”. Meer nog: “De Pro League stimuleert door deze regels belastingontduiking. Ongelooflijk maar waar. Dit zal het hele Belgisch voetbal er als idioten doen uitzien.”

De Pro League benadrukte de voorbije week dan weer voorloper te zijn in Europa. CEO Pierre François reisde naar Lissabon om de visie uit de doeken te doen voor vertegenwoordigers uit heel wat andere landen. (NVK)

Genk ontvangt Club in uitverkochte Arena

In Genk wachten ze Club Brugge zondagavond op met een vol huis. De laatste tickets zijn de deur uit en de Luminus Arena barst net niet uit zijn voegen met een kleine 22.000 Genk-fans en 981 bezoekende supporters. Ook de kaartenverkoop voor de andere twee thuisduels van KRC tegen Antwerp en Standard verloopt voortvarend. Voor de vrijdagavondmatch op 3 mei tegen de Great Old zijn er nog 2.000 plaatsen vrij. De slotwedstrijd van zondag 19 mei tegen Standard is op 800 tickets na uitverkocht. (SJH)