Football Talk België. Makarenko geopereerd - Genk won laatste drie keer op bezoek bij Anderlecht

16 mei 2019

Lucumi in de basis?

Philippe Clement kan op een volledig fitte kern rekenen en neemt vanavond 23 spelers mee naar Anderlecht. Mogelijk voert de Genkse coach wel een aantal wijzigingen door in de basiself. Zo keert de Colombiaanse centrale verdediger Jhon Lucumi waarschijnlijk terug in de ploeg en op de flank ligt Joseph Paintsil in balans met de Japanner Junya Ito. (KDZ)

Genk won laatste drie keer op bezoek bij Anderlecht

Juichen in het Park: Racing Genk weet hoe het moet. De Limburgers wonnen hun laatste drie competitiewedstrijden op bezoek bij Anderlecht. Vorig seizoen werd het 0-1 en 1-2, in de reguliere competitie pakte Genk de volle buit na een treffer van de inmiddels vertrokken Alejandro Pozuelo (0-1). De laatste thuiszege van Anderlecht was er in 2016-2017, toen scoorden Kara Mbodj en Youri Tielemans (2-0). (PJC/JSe)

Makarenko geopereerd

Het lijstje langdurig geblesseerden dikt aan bij Anderlecht. Na Bakkali, Lokonga en Dimata is nu ook Yevhen Makarenko geopereerd. De middenvelder onderging een ingreep aan de enkel. Bedoeling is dat hij de voorbereiding haalt, maar het is niet denkbeeldig dat RSCA hem wil verkopen. In het seizoensbegin was de Oekraïner een vaste waarde, nadien zakte hij helemaal weg. (PJC)

Astridpark niet uitverkocht

Zin om een eventueel titelfeest van Racing Genk in Anderlecht live bij te wonen? Dat kan, op voorwaarde dat u het ziet zitten om tussen de thuisfans te kijken. Anderlecht laat weten dat het Vanden Stockstadion nog niet uitverkocht is - het typeert de malaise. Het merendeel van de vrije plaatsen bevindt zich op de bovenste ring in tribune 3 en 4. (PJC)

Veljkovic behoudt licentie

Spijtoptant in dossier Propere Handen Dejan Veljkovic heeft zijn makelaarslicentie bij de voetbalbond verlengd. Dat blijkt uit documenten op de website van de KBVB. “Zolang er geen veroordelingen zijn, kunnen we niemand uitsluiten”, zegt men bij de bond. Ook Mogi Bayat staat op de lijst, net als Thierry Hazard. De papa van Eden, Thorgan en Kylian begeleidt zijn zonen. (PJC)

Nieuwe eigenaar pompt 2,6 miljoen in Lommel

Lommel SK stelde zijn nieuwe hoofdaandeelhouder Udi Shochatovitch en sterke man Rudi Vandenput voor. Dankzij een injectie van 2,6 miljoen euro namens de Israëlische advocaat moet de toekomst verzekerd zijn. Het huidige bestuur werkt verder. De club wil oud-spelers integreren en de jeugdwerking uitbouwen. Er zijn ook stadionplannen, maar of het om een renovering of de bouw van een nieuwe thuishaven gaat, is nog niet beslist. De ultieme ambitie is promotie naar 1A. (BVDH)

