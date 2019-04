Football Talk België. Luis Garcia toe aan laatste dagen bij Eupen - Toch operatie Dimata? - Neto op weg naar Cercle De voetbalredactie

17 april 2019

13u15

Bron: Eigen berichtgeving

Ploegmaats bezoeken Steven De Petter in ziekenhuis

Steven De Petter (STVV) werd dinsdag succesvol geopereerd aan zijn linkerenkel in het Sint-Trudoziekenhuis van Sint-Truiden. Vandaag kreeg hij het bezoek van zijn ploegmaats. De geste deed hem zichtbaar deugd, net als het beeld waarbij kapitein Botaka na de overwinning tegen Oostende afgelopen weekend het truitje van Steven toonde. De Petter wacht een revalidatie van 3 tot 4 maanden. Dit seizoen komt hij dus niet meer in actie. Hij heeft op Stayen nog een contract voor één seizoen. (FKS)

Luis Garcia zwaait zaterdag af bij Eupen

Luis Garcia zal zaterdagavond in de thuismatch tegen STVV in play-off 2 voor het laatste in zijn carrière in actie komen voor KAS Eupen. Dat bevestigden de Panda’s vandaag nog eens. Na vijf seizoen aan de Kehrweg zegt de Spaanse aanvoerder van Eupen de Oostkantons vaarwel.

Vanaf volgende week herneemt de 38-jarige Garcia, momenteel de oudste speler in de Jupiler Pro League, zijn trainersopleiding in Madrid. Of hij zijn schoenen definitief aan de haak hangt, is niet duidelijk. Garcia zelf sluit niet uit dat hij in eigen land nog een vervolg kan breien aan zijn voetbalcarrière.

Garcia streek in 2014 neer in de Oostkantons, nadat de middenvelder eerder voor Zaragoza, Espanyol, Murcia en de jeugdploegen van Real Madrid had gevoetbald. Aan de Kehrweg ontpopte de Spanjaard zich tot publiekslieveling en sterkhouder. In 181 duels voor Eupen scoorde hij 36 keer en gaf hij 26 assists. Dit seizoen was hij goed voor acht goals en vijf assists.

Gisteravond al konden supporters persoonlijk afscheid nemen van, of op de foto met Garcia in het supporterslokaal Café Penalty. Morgenvoormiddag kunnen de Eupense fans hem aan het werk zien op zijn laatste open training. In de thuismatch tegen STVV zaterdagavond draagt Garcia voor het laatste het shirt van de Panda’s.

Bondsparket vervolgt RSC Anderlecht voor spreekkoren tegen Club Brugge

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vervolgt RSC Anderlecht voor discriminerende gezangen in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge op 4 april. Paars-wit riskeert een boete van 4.000 euro, zo bevestigde KBVB-woordvoerder Pierre Cornez woensdag een bericht van Het Nieuwsblad.

Bondsprocureur Kris Wagner daagt RSC Anderlecht meteen voor de Geschillencommissie, die zich op een nog nader te bepalen tijdstip over de feiten moet buigen. Bij de oproeping voegde hij ook meteen een stafvordering van 4.000 euro. De vervolging gebeurt op basis van het verslag van de match delegate in de topper tussen Anderlecht en Club (2-3). Die hoorde de thuisfans in het Constant Vanden Stockstadion onder meer de leuze “Alle boeren zijn homo’s” scanderen en maakte daarvan melding in zijn rapport.

Er hangt paars-wit ook nog een zware straf boven het hoofd voor de supportersincidenten van afgelopen vrijdag in Luik. De Clasico tegen Standard moest daar bij een 2-0-stand na een halfuur voetbal gestaakt worden.

Wesley bedankt voor Rode Duivels

De Belgische voetbalbond zit niet stil. Zo werd Clubspits Wesley (22) de voorbije weken gepolst naar zijn interesse om voor de Rode Duivels uit te komen, mits naturalisatie tot Belg. De Braziliaan was gecharmeerd door het voorstel van bondscoach Martinez en de KBVB, maar bedankte tijdens een verkennend gesprek meteen vriendelijk. De aanvaller heeft zijn zinnen gezet op de Braziliaanse nationale ploeg, voor wie hij in 2020 op de Olympische Spelen in Tokio wil uitkomen. De gesprekken met de Braziliaanse nationale ploeg zijn lopende, voor Wesley is het wachten op een eerste selectie voor de Seleção. (TTV)

Neto op weg naar Cercle

AA Gent-middenvelder Renato Neto (27) is op de terugweg naar Cercle Brugge. De Braziliaan is na dit seizoen einde contract bij de Buffalo’s, daar waar hij na een revalidatieperiode van 18 maanden in januari te horen kreeg dat zijn aflopende contract niet verlengd zou worden. Sindsdien trainde Neto mee met de jeugd van AA Gent. Behoudens verrassingen tekent de ervaren middenvelder straks een contract bij groen-zwart, bij wie hij tussen juni 2010 en januari 2012 een absolute sterkhouder was. Na een lange inactiviteit is Neto opnieuw fit en hoopt hij zijn carrière bij de Bruggelingen te herlanceren. (TTV)

Dan toch: operatie lijkt onvermijdbaar voor Dimata

De hoop is definitief weg. RSCA-spits Nany Dimata (knie) zal deze play-offs niet meer spelen. Behoudens een mirakel mist hij ook het EK voor beloften. Wellicht gaat hij onder het mes.

Alles leek zo goed te gaan. Insiders waren ervan overtuigd dat Nany Dimata in de strijd om Europees voetbal nog van grote waarde kon zijn voor Anderlecht. Zijn revalidatie na een knieblessure verliep immers prima, de speler hoopte tegen AA Gent zijn rentree te kunnen vieren. Maar hij kende een terugval. De laatste dagen kwam de pijn terug na een trapbeweging op training, waardoor een operatie nu alsnog onvermijdbaar lijkt. Verschillende dokters denken dat het probleem enkel op die manier verholpen kan worden met het oog op volgend seizoen.

Dimata speelt met het idee om mogelijk al volgende week op visite te gaan bij een Franse specialist, die de knie zou ‘kuisen’. In dat geval is hij hoogstens drie maanden out, waardoor hij fit geraakt voor de voorbereiding. Dan houdt Anderlecht wel enkel Santini en Bolasie over diep voorin. De knoop is wel nog niet helemaal doorgehakt.

Ook voor beloftebondscoach Johan Walem is het nieuws rond Dimata een domper. In principe haalt Dimata het EK in de zomer niet. Bij de jonge Duivels is hij een cruciale pion.

Fan Board nauwer betrokken bij beleid

Met een positief gevoel. Zo stapten de leden van de Fan Board, die de verschillende supportersclubs van Anderlecht vertegenwoordigen, gisteren buiten na hun onderhoud op Anderlecht. Michael Verschueren, Johan Plancke, Pär Zetterberg en aanvoerder Sven Kums luisterden naar de grieven van de fans. Ze beloofden onder meer dat er de komende matchen meer jeugd en inzet te zien zal zijn. Voorts zal Anderlecht de Fan Board in de toekomst nauwer betrekken bij het beleid. Het is de bedoeling om vaker overlegmomenten in te passen. Eerder had ook de harde kern een constructief gesprek met Verschueren, ongeveer dezelfde thema’s kwamen toen al aan bod. (PJC)

KVO twijfelt tussen Caen en Vandenbroeck

Een beslissing is er nog niet gevallen, wel lijkt óf Sven Vandenbroeck óf Gino Caen de nieuwe hoofdtrainer van KV Oostende te worden. Die eerste draagt al enige tijd de voorkeur van technisch directeur Hugo Broos weg, onder wie hij in 2017 als assistent van Kameroen de Africa Cup won.

Broos zat de voorbije weken ook meermaals rond de tafel met Lokerencoach Glen De Boeck, maar die piste lijkt steeds meer van de baan. Wél een voorname kanshebber is Gino Caen, die als hulptrainer van Hein Vanhaezebrouck in februari Anderlecht de toenmalige coach Fred Rutten achter zich liet. Caen combineerde eerder de taken van veld- en fysiektrainer bij de kustploeg, waar hij nog steeds een uitstekende reputatie geniet. Het bestuur van KV Oostende ziet in hem dan ook een ideale nieuwe hoofdtrainer, mede doordat hij de groep en het huis goed kent. Afwachten of Broos straks met Vandenbroeck een vertrouweling aanstelt of eerder tegemoet komt aan de wensen van het bestuur, dat eerder pleit voor de terugkeer van Caen.

Ook de naam van Cedomir Janevski, eerder in beeld toen Yves Vanderhaeghe KVO in 2015 overnam, doet de ronde. De huidige coach van het Egyptische Ismaily SC zou evenwel niet in beeld zijn en had ook nog geen contact met de kustploeg. Wat de assistenten betreft, blijven Van der Elst, Creemers, Deman en Desender voorlopig ook volgend seizoen op post. (TTV)

Henk Mariman komt aan het hoofd van jeugdopleiding OHL

Oud-Heverlee Leuven heeft Henk Mariman aangesteld als nieuwe Academy Manager. Hij zal de volledige jeugdopleiding onder zijn hoede nemen, zo laat de club uit de Proximus League weten. “OHL is een club met de ambitie om een van de beste jeugdopleidingen in België te blijven en deze nog te versterken. Dit is een mooie uitdaging voor mij om mijn rol te spelen in de verdere ontwikkeling van de OHL jeugdopleiding en om de beste jeugdspelers te vormen tot volwaardige spelers op het hoogste niveau”, zegt Mariman, die een gelijkaardige functie eerder bekleedde bij Germinal Beerschot en Club Brugge.

De voorbije jaren was Mariman aan de slag als senior consultant voor de firma Double Pass. Dat deed hij voor voetbalclubs, waarbij zijn focus lag op de jeugdopleiding.

Peter Willems, CEO van OHL, is opgetogen met de komst van Mariman. “Deze aanstelling onderstreept de ambitie van Oud-Heverlee Leuven om te blijven investeren in de jeugdopleiding en onze positie bij de beste jeugdopleidingen van België te bestendigen. Daarnaast willen we samen met de nieuwe Academy Manager de ontwikkeling van spelers vanuit de jeugdopleiding naar het eerste elftal beter uitbouwen. We hebben er het volste vertrouwen in dat Henk Mariman nieuwe knowhow en expertise zal bijbrengen om de clubdoelstellingen te verwezenlijken.”

OHL is momenteel aan de slag in de play-downs van de Proximus League en lijkt daarin op weg naar het behoud.