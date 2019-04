Football Talk België. Lommel zeker van behoud in 1B - Lokeren niet in beroep tegen licentie Moeskroen De voetbalredactie

12 april 2019

22u45 0

Lommel verzekert zich na ruime zege tegen Tubeke van behoud

Lommel heeft op de vierde speeldag van de play-downs in de Proximus League (1B) Tubeke geklopt met 3-0. Door de zege zijn de Limburgers zeker van het behoud in de tweede klasse. Cerigioni zorgde voor de 1-0 ruststand. In het slotkwartier diepten Bitsindou en Rocha de score uit tot 3-0. Zondag ontvangt Oud-Heverlee Leuven aan Den Dreef Roeselare. In de stand telt Lommel 23 punten, voor OHL, Roeselare (elk 19 ptn) en Tubeke (17 ptn). De ploeg die na zes speeldagen onderin staat, degradeert naar de eerste amateurklasse.

Lokeren niet in beroep tegen licentie Moeskroen

Sporting Lokeren laat zelf de strohalm los. De degradant uit 1A besliste zonet om niet in beroep te gaan tegen de toekenning van de licentie van Moeskroen. “We hebben niks in te brengen tegen die beslissing”, aldus de club. “Dat is het advies dat onze advocaat ons gaf. Het heeft gewoon geen zin.”

Hof van beroep verklaart zich onbevoegd in zaak over ‘financial fair play’-regels

Het Brusselse hof van beroep heeft zich in een arrest territoriaal onbevoegd verklaard om zich te buigen over een zaak tegen de regels van de ‘financial fair play’ (FFP) van UEFA. Dat zegt de advocaat van spelermakelaar Daniel Striani, die een klacht had ingediend omdat de FFP-regels volgens hem in strijd zijn met de vrije concurrentie.

De FFP-regels leggen onder meer vast dat clubs die deelnemen aan de Champions League of de Europa League maar zoveel mogen uitgeven als ze verdienen. Striani diende een klacht in tegen UEFA omdat de regels volgens hem illegaal zijn.

Een van de advocaten van Striani, Martin Hissel, benadrukt vrijdag dat het hof van beroep zich enkel onbevoegd heeft verklaard en “de wettigheid van de financial fair play dus niet heeft onderzocht”. Volgens Hissel blijven de FFP-regels “betwistbaar”.

Amuzu out, Santini in de spits?

Alsof het al niet moeilijk genoeg is... Fred Rutten kan op Sclessin geen beroep doen op Francis Amuzu en Zakaria Bakkali. De twee zijn licht geblesseerd, wellicht halen ze wel de partij tegen AA Gent. Ook voor Nany Dimata komt Standard te vroeg. “En sowieso mag je straks van hem geen wonderen verwachten”, temperde Rutten het enthousiasme omtrent een nakende terugkeer. Door de onbeschikbaarheid van Amuzu verhuist Yannick Bolasie waarschijnlijk weer naar de flank, Ivan Santini wordt dan de diepe spits. Centraal achterin krijgt Sebastiaan Bornauw in principe de voorkeur op James Lawrence. (PJC)

Operatie voor De Petter

Steven De Petter (33) wordt dinsdag in het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo in Sint-Truiden. geopereerd aan de enkel. Daarna wacht hem een revalidatie van minstens drie maanden. De Aalstenaar heeft al langer te maken met een enkelprobleem. Uiteindelijk koos hij zelf ervoor om zich te laten opereren. De Petter hoop tegen de start van de nieuwe competitie speelklaar te geraken. De Petter heeft in Sint-Truiden nog een contract voor één jaar. Daarin is ook een optie bedongen.

Dompé haalt Antwerp niet

Jess Thorup kan zaterdagavond nog niet rekenen op Jean-Luc Dompé, die sukkelt met een dijblessure. Dompé miste al de uitwedstrijd in Genk en moet ook de thuiswedstrijd tegen Antwerp aan zich laten voorbijgaan. Als alles goed verloopt, zou hij wel weer inzetbaar zijn voor de uitwedstrijd op Anderlecht

Gent heeft alweer een jong talent voor langere tijd vastgelegd. De pas 18-jarige Vladimir Van de Wiel tekende een contract voor drie seizoenen. Van de Wiel, die voor een stuk opgeleid werd bij Lokeren, kan zowel als verdedigende middenvelder als als rechtsachter uitgespeeld worden. (RN)