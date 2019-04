Football Talk België. Leuven en Roeselare sluiten play-downs af met thuiszeges - Seizoen Baudry zit erop De voetbalredactie

26 april 2019

22u57 0

Leuven en Roeselare sluiten play-downs af met thuiszeges

OH Leuven en KSV Roeselare hebben de play-downs in de Proximus League (1B) afgesloten met een overwinning. OHL had genoeg aan een doelpunt van Mathieu Maertens (77.) om Lommel te verslaan met 1-0. Roeselare zette degradant Tubeke opzij met 4-0 dankzij treffers van Saviour Godwin (51. en 64.), Esteban Casagolda (73.) en Mohammed Aoulad (90.+2).

De kaarten in de Proximus League waren voor aanvang van de zesde en laatste speeldag in de play-downs al geschud. De sportieve degradatie van Tubeke was na de 0-3-thuisnederlaag tegen OHL en de winst van KSV Roeselare in Lommel van vorige week al een feit.

Lee Jae-gun (Tubeke) één match geschorst, maar kan spelen tegen Roeselare

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Lee Jae-gun twee speeldagen schorsing, waarvan een met uitstel, en een boete van 750 euro opgelegd. De Zuid-Koreaanse spits van Tubeke kan op de slotspeeldag van de play-downs wel nog in actie komen tegen Roeselare.

In de 0-3-thuisnederlaag van vorige week vrijdag tegen OH Leuven werkte Tubeke het slotkwartier af met een man minder. Scheidsrechter Wesli De Cremer gaf Lee Jae-gun een rode kaart in de 78e minuut, nadat de Zuid-Koreaan een achterwaartse kopstoot had gegeven aan OHL-verdediger Kotysch tijdens een luchtduel. De ref schreef in zijn rapport dat het om een opzettelijke brutale fout ging en er geen intentie was om de bal te spelen. Het Bondsparket vorderde daarop twee speeldagen schorsing.

Maar Tubeke accepteerde die strafmaat niet en verscheen vandaag met zijn Zuid-Koreaanse speler voor de Geschillencommissie. Lee probeerde zetelend lid Stefaan Desmet ervan te overtuigen dat het om een ongelukkig contact ging en dat hij niet de intentie had om Kotysch te kwetsen. De Geschillencommissie vond de uitleg van Lee niet erg overtuigend, maar hield wel rekening met het blanco strafblad van de Zuid-Koreaan om een speeldag schorsing met uitstel te verlenen.

Er blijft zo nog een speeldag schorsing over, die Lee pas volgend seizoen moet uitzitten. De straf treedt pas vanaf zondag in werking, waardoor Tubeke vandaag op de slotspeeldag van de play-downs in en tegen Roeselare nog op de aanvaller kan rekenen.

Bondscoach Martínez moet Pro League overtuigen van talententeam vrouwenvoetbal

Voetbal Vlaanderen wil het project rond de Yellow Flames, een talententeam van jonge voetbalsters gecentraliseerd in de topsportschool in Leuven, verder uitbouwen. De voorbije twee seizoen speelden de jonge Flames in jongenscompetities, maar vanaf volgend seizoen zou er ook een ploeg ingeschreven moeten worden in eerste nationale van het vrouwenvoetbal. Enkel de Pro League, die onder meer vijf Super League-clubs vertegenwoordigt, moet zijn fiat nog geven in het gevoelige dossier.

Het team van de Yellow Flames is een project van Voetbal Vlaanderen, gesteund en gesubsidieerd door Sport Vlaanderen, dat sinds twee seizoenen de beste 14, 15 en 16-jarige voetbalsters in de topsportschool van Leuven verzamelt. Het doel: hen klaarstomen om in de toekomst de fakkel van de Red Flames over te nemen. In Leuven krijgen 31 talentvolle meisjes van het derde en vierde jaar bovenop 12 uur voetbaltraining in de voormiddag nog eens 8 uur voetbal na de schooluren. Ze spelen bovendien elke donderdagavond een wedstrijd in de interprovinciale jongenscompetitie U14 en U15.

De mosterd werd gehaald bij het volleybal, waar er een gelijkaardig centralisatieproject bestaat in Vilvoorde. Veel meisjes die zich twee jaar geleden aansloten bij de Yellow Flames gaan volgend jaar naar het vijfde leerjaar en zijn klaar om in de Super League of eerste nationale hun opleiding voort te zetten. “Men zou in de U16-jongensreeksen nog een talentenploeg kunnen inschrijven, maar daar spelen ze tegen zo goed als volwassen jongens die de puberteit voorbij zijn. Het verschil in kracht is daar te groot. Dat merken we nu soms ook al in de reeksen U15", legt technisch directeur van Voetbal Vlaanderen Bob Browaeys uit.

“Het zou zonde zijn om de progressie die we de voorbije jaren gerealiseerd hebben met deze meisjes teniet te doen”, vult secretaris-generaal Benny Mazur aan. Voor Voetbal Vlaanderen is dat zelfs een ethische kwestie, want ieder kind moet het recht hebben om zich sportief volledig te kunnen ontplooien. “Het is nu tijd om de volgende stap te zetten en op zoek te gaan naar de beste leeromgeving voor onze oudere meisjes”, aldus Browaeys. “In Leuven bieden we dezelfde kwaliteitsvolle opleiding aan die ook jongens tussen 14 en 18 jaar krijgen van de Pro League-clubs.”

Voor de komende twee seizoenen is het plan om een team van Yellow Flames in te schrijven in eerste nationale. Meisjes vanaf 15 jaar zouden aan deze competitie mogen deelnemen. Eerder was het idee om het team te laten deelnemen aan de Super League, maar door protest van de Super League-clubs werd van dat idee afgestapt.

“Na vier jaar topsportonderwijs in Leuven zullen onze meisjes volledig klaar zijn om door te stromen naar de Super League-clubs”, aldus Browaeys, die ontkent dat Voetbal Vlaanderen de concurrentie aangaat met de vrouwenteams zelf. “We nemen geen meisjes weg van de clubs uit de Super League, want ze waren zelf al ingestroomd in het topsportproject. Iedereen heeft hier uiteindelijk baat bij: de meisjes zelf, de Red Flames, maar ook de clubs.” Browaeys benadrukt dat het topsportstatuut ook jaarlijks vernieuwd moet worden, en dat de keuze om in te stappen aan de meisjes zelf toekomt.

De uitbreiding van het project rond de Yellow Flames is al meermaals positief geëvalueerd door verschillende adviesorganen. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de Franstalige vleugel ACFF - die zodra er voldoende talenten gevonden zijn in Wallonië ook zo’n team kan inschrijven in eerste nationale - gaven al hun fiat. Het is nu enkel nog wachten op een akkoord van de Pro League. Die nodigde technisch directeur van de KBVB Roberto Martínez uit om tijdens de raad van bestuur van 6 mei het plan toe te lichten aan de clubs. De bondscoach is als lid van de topsportcommissie betrokken bij het project van Voetbal Vlaanderen.

Marvin Baudry mist seizoenseinde na buikspieroperatie

Zulte Waregem kan in de play-offs geen beroep meer doen op centrale verdediger Marvin Baudry. Na een operatie aan de buikspieren zette de Congolese Fransman een punt achter het seizoen, zo bevestigt Essevee.

Baudry was dit seizoen tijdens de reguliere competitie met 27 basisplaatsen een vaste waarde in het elftal van Francky Dury. In play-off 2 kwam hij alleen tijdens de eerste match in actie tegen Waasland-Beveren. Zulte Waregem staat met 4 op 15 vierde in groep B van play-off 2. Morgenavond ontvangt Esseevee Cercle Brugge.

Marvin Baudry onderging een operatie aan de buikspieren en komt dit seizoen niet meer in actie.



Spoedig herstel Marvin! pic.twitter.com/BkBsG4RaaH SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Preud’homme: “Carcela heeft niet de goesting om nog beter te worden”

De écht grote Mehdi Carcela hebben we deze play-offs nog niet gezien - bij uitbreiding een heel seizoen niet. Het hapert bij de Marokkaan. “Hij had zijn goede momenten”, nuanceert Michel Preud’homme. Die toch dieper ingaat op het weifelende seizoen van Carcela. “In balbezit hebben we hem de nodige vrijheid gegeven, dat kan nu eenmaal niet in balverlies. Dan moet hij zijn werk doen zoals iedereen. Maar het klopt dat ik had gehoopt om hem nog verder te laten ontwikkelen. Bij sommige spelers lukt dat, bij anderen niet. Een paar dingen zijn beter geworden. Alleen zijn het er niet zoveel als ik had gewild. Ik denk eerlijk gezegd ook niet dat ik hem nog veel beter kan maken. Toch niet in de tijd die ik wil. Mehdi heeft een bepaalde structuur gekozen in zijn carrière - hij heeft niet de absolute goesting om nog drie à vier procent beter te worden. Dat heeft echter niets te maken met slechte wil van zijn kant.” Het lijkt met andere woorden ondenkbaar dat Preud’homme deze Carcela volgend seizoen nog aan boord houdt. (FDZ)

KV Mechelen vangt bot, voorwaardelijke match achter gesloten deuren niet geschrapt

Er blijft KV Mechelen een wedstrijd achter gesloten deuren als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangen. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) besliste die voorwaardelijke straf te behouden, nadat er Achter de Kazerne met pyrotechnisch materiaal was gegooid in de finale tegen Beerschot Wilrijk. Malinwa moet ook 5.000 euro boete betalen. De geldstraf is wel effectief.

Er hangt Malinwa een thuiswedstrijd zonder publiek boven het hoofd, nadat Mechelse supporters in de promotiefinale van 16 maart tegen Beerschot Wilrijk (2-1) pyrotechnisch materiaal hadden afgestoken. Uit het verslag van de match delegate bleek onder meer dat beide clans met rookbommen naar elkaar zouden hebben gegooid in het AFAS-stadion. Na de rust legde scheidsrechter Lawrence Visser de partij een klein kwartier stil.

KV Mechelen verzette zich niet tegen de boete, maar tekende wel beroep aan tegen de voorwaardelijke match achter gesloten deuren. Volgens Malinwa was die straf niet evenredig met de inspanningen die de Mechelse club doet om dergelijke problemen te voorkomen. Bovendien moest de topper slechts tijdelijk stilgelegd worden, en kon er nadien probleemloos voortgespeeld worden.

De Geschillencommissie Hoger Beroep besliste donderdag echter dezelfde sanctie als in eerste aanleg te weerhouden. Bij het eerstvolgend gelijkaardig vergrijp wordt de sanctie tot uitvoering gebracht, wat betekent dat KV Mechelen een thuismatch geen publiek zou mogen ontvangen. Die voorwaardelijke straf vervalt op 24 april 2020. Eerder werd ook Beerschot Wilrijk voor zijn aandeel van de incidenten in het AFAS-stadion bestraft met een match achter gesloten deuren en een boete van 5.000 euro.

AEK Athene wil ook Adzic

De interesse beperkt zich niet tot Ognjen Vranjes. AEK Athene heeft bij Anderlecht ook geïnformeerd naar de transfersituatie van Luka Adzic (20). De Serviër kwam afgelopen zomer over van Rode Ster Belgrado voor ongeveer 1 miljoen euro, maar speelde dit seizoen nog niet. Paars-wit is bereid mee te werken aan een oplossing. Het Zuid-Afrikaanse Kaiser Chiefs wil dan weer graag de overbodige Knowledge Musona (28) aantrekken. (PJC)

Titelkansen RC Genk 88%

RC Genk kan de titel al ruiken en heeft ook de wiskundige prognose aan zijn kant. Met de huidige zes punten voorsprong op Club Brugge en nog vijf speeldagen te gaan, maakt Genk op dit moment 87,7 % kans op de titel. Zo berekende Jean-Pierre Ottoy, wiskundeprof aan de universiteit Gent en zaakvoerder van het statistiekenbureau Statter. Club Brugge, dat bij de start van play-off 1 nog een kans van 18,3 % had op de titel, ziet die met de huidige stand gehalveerd tot 9,7%. De strijd om de tweede, derde en vierde plek belooft nog veel spanning: Club heeft met 52,2% kans de beste kaarten om de competitie als vicekampioen te eindigen. Anderlecht en Gent hoeven zich geen illusies te maken en zullen het bijna zeker moeten stellen met de plaatsen 5 of 6. (BF)

Standard gaat Chinees

Mooi bezoek op l’Académie gisterenmiddag. De ambassadeur van China en de secretaris-generaal van de Chinese voetbalbond - verantwoordelijk voor de jeugd - werden gisteren ontvangen door een delegatie van het Standard-bestuur. Zij officialiseerden een partnerschap met de Chinese voetbalbond. Dat houdt in dat de Chinese nationale ploegen gebruik mogen maken van de infrastructuur van Standard om te trainen en om oefenwedstrijden te spelen. Maar ook dat jeugdtrainers uit Luik hun kennis gaan delen in het Oosten. De U18 van China trainde de voorbije twee weken al op l’Académie. Zij speelden ook tegen de U21 van STVV en NAC Breda. Vandaag oefenen ze tegen de beloften van Standard. Ter herinnering: eind augustus contracteerde Standard het Chinese talent Hao Zhang. (FDZ)