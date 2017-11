Football Talk België: Leko zet de deur op een kier voor Butelle - Teo moet boetes betalen De voetbalredactie

WESTKAPELLE, BELGIUM - JUNE 24 : Ludovic Butelle goalkeeper of Club Brugge pictured during a friendly match between V.V. Westkapelle and Club Brugge KV on June 24, 2017 in Westkapelle, Belgium, 24/06/2017 ( Photo by Peter De Voecht / Photonews

Teodorczyk moet nu ook fikse boetes betalen

Lukasz Teodorczyk zit in de hoek waar de klappen vallen. Niet alleen sportief, maar ook extrasportief loopt het niet echt voor de Pool. 'Teo' werd voor zijn natrap aan het adres van Aidoo (Genk) bedacht met een schorsing van twee wedstrijden en een boete van 800 euro. Bovendien moet hij wegens zijn baldadigheden in de Play-off I-match op Club Brugge nog eens 1.000 euro extra betalen, zo weet Het Nieuwsblad. Bij zijn aankomst in Jan Breydel reageerde de geïrriteerde aanvaller toen met een opgestoken middelvinger richting enkele ophitsende supporters. Later tijdens de opwarming trapte hij ook met opzet enkele ballen hard in het Brugse publiek.

Teo werd veroordeeld tot een boete van 1.000 euro, een vonnis dat eigenlijk al uitgesproken was op maandag 13 november.

Photonews

Tessa Wullaert is in Wielsbeke al Sportvrouw van het jaar

Gisteren voor de 3e keer op rij verkozen tot 'sportvrouw van het jaar' in mijn gemeente Wielsbeke. Altijd zalig thuiskomen 😊🏠❤️ #homesweethome Een foto die is geplaatst door Tessa Wullaert (@wttessa) op 25 nov 2017 om 09:20 CET

Jonge KV Mechelen-fan Cis verliest strijd tegen kanker

Droevig nieuws vanuit Mechelen. Jonge fan Cis, die enkele weken terug nog de aftrap mocht geven in de wedstrijd tegen KV Kortrijk, is vannacht overleden. De jongen leed aan kanker en heeft die oneerlijke strijd verloren. "Malinwa wenst de familie en vrienden van Cis heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden", klinkt het op de clubwebsite van KV Mechelen.

😢Droevig nieuws: jonge supporter Cis is vannacht overleden. We wensen de familie en vriendjes van Cis heel veel sterkte toe. #oneteam #onefamily https://t.co/6LVLMNA6wK pic.twitter.com/zH7ZU33dpF KV Mechelen(@ kvmechelen) link

"Butelle heeft nog kans om in de toekomst te spelen"

Zondag vat Club deel één van het tweeluik met Zulte Waregem aan. "Hopelijk staan wij fysiek in het voordeel omdat zij donderdag nog in Nice hebben gespeeld." Leko koppelt de twee matchen los van elkaar. "De focus gaat naar zondag, pas maandag gaat de concentratie naar de beker. Zulte is een play-off 1-ploeg, ook al gaat het nu wat minder. Offensief is het één van de beste ploegen in België, maar defensief nemen ze wel risico's. Daarom hebben ze zo weinig punten."

In tegenstelling tot blauw-zwart, dus mag hetzelfde elftal verwacht worden. Dus nog altijd zonder Butelle, hoewel die afgelopen woensdag in een oefenmatch tegen Roeselare nog eens in actie kwam. "Ludovic is de laatste weken goed bezig op training en daarom hebben we besloten om hem nog eens een kans in wedstrijdvorm te geven. Ik blijf er bij: we hebben vier goede doelmannen en de beste zal spelen. Ludovic heeft zeker nog een kans om in de toekomst te spelen." (WDK)

Photo News Simon Mouton Ludovic Butelle (rechts).

Bosuil kleurt nog (even) paars

De 'Beerschotkleur' van de ledverlichting moest gisteren nog worden aangepast, maar vanmiddag wordt de allerlaatste hand gelegd aan de nieuwe tribune van Antwerp. Voorzitter én aannemer Paul Gheysens en burgemeester Bart De Wever openen vanavond het nieuwste pareltje van Ghelamco vlak voor de aftrap van de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen.

De Bosuil ziet er voortaan een stuk hipper en moderner uit en krijgt er bovendien een hele reeks aan faciliteiten bij. De nieuwe tribune biedt plaats aan 5.600 supporters en zo gaat de capaciteit van het stadion van 12.975 naar 16.200. Voortaan is er plaats voor 1.200 eters in plaats van 150. Op de vierde en vijfde verdiepingen bevinden zich 18 loges. De plannen van Antwerp zijn daarmee nog niet afgerond. Volgende maand komen er nog twee nieuwe oefenvelden aanpalend aan het stadion én er zijn plannen voor een nieuw jeugdcomplex. (SJH)

Laenen Het nieuwe stadion, voor de gelegenheid nog in paars verlichting.