Football Talk België. Kylian Hazard nog anderhalve week out - Borges niet fit voor Standard

Kylian Hazard nog anderhalve week out - Borges niet fit voor Standard

19 april 2019

06u39 0

Hazard nog anderhalve week out

Kylian Hazard is aan de beterhand. De spierblessure die de flankaanvaller sinds twee weken aan de kant hield, wordt door de medische staf intensief behandeld. De wedstrijd tegen KV Kortrijk van zaterdag komt nog te vroeg voor Hazard, maar sportief directeur François Vitali maakt zich sterk dat zijn poulain een week later opnieuw wedstrijdklaar kan zijn. Omtrent de toekomst van de Waal, die eigendom is van Chelsea, werd nog geen beslissing genomen. (LUVM)

Samatta klaar voor Standard, Borges out

Opgepast, Standard. Daar is Aly Samatta weer. Al drie keer gescoord tegen de Rouches dit seizoen. Boosdoener van dienst. Bij Racing Genk hopen ze dat hij er straks nog een paar bijdoet. “Ik heb vertrouwen en geloof altijd in mezelf”, lacht de Tanzaniaan.

De sfeer op Sclessin vanavond zal er eentje zijn zoals in de grote dagen. Top voor de thuisploeg, vijandig voor de bezoekers. “Maar daar houden wij als spelers van”, aldus Samatta. “Het is altijd fantastisch om voor zo veel fans te spelen. Zo’n vol stadion geeft een boost. We hebben het trouwens nog al meegemaakt. Denk maar aan onze match in Turkije tegen Besiktas. (lacht) En toen wonnen we. Natuurlijk: Standard heeft een jonge, sterke ploeg met heel veel kwaliteiten. Ze spelen graag dominant. Het zal interessant worden, want wij willen ook dominant voetballen.”

Racing Genk moet het in Luik doen zonder de al langer geblesseerden Piotrowski en Ingvartsen. Zij houden het momenteel nog bij individuele oefeningen. Ook linksachter Borges is out. Hij sukkelt met de rug. (FDZ)