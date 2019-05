Football Talk België. KBVB excuseert zich bij geviseerd makelaarskantoor - Geen schorsing voor Bornauw Voetbalredactie

07 mei 2019

19u25

Bron: Eigen berichtgeving 1

Uiteenlopende boetes voor Genk, Kortrijk en Lommel

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft boetes van 4.000 euro, 2.000 euro en 1.500 euro opgelegd aan respectievelijk KRC Genk, KV Kortrijk en SK Lommel wegens supportersincidenten.

De grootste boete is voor KRC Genk. De Limburgers moeten 4.000 euro ophoesten, nadat supporters in de verplaatsing naar Standard op 19 april pyrotechnisch materiaal hadden afgestoken. In de 53ste minuut kwamen er vuurpijlen terecht op het voetbalterrein, in minuten 42 en 81 bleef het vuur op de tribunes. Het Bondsparket eiste een boete van 4.000 euro en dat werd weerhouden door de Geschillencommissie. Genk zette uitvoerig uiteen welke inspanningen de club doet om dergelijke incidenten te voorkomen, maar dat mocht niet baten. Dat de club begin april nog bestraft werd met de maximumboete van 5.000 euro, nadat vier personen in de wedstrijd op het veld van Zulte Waregem gewond waren geraakt door het gebruik van pyrotechnisch materiaal, hielp de Limburgers niet. Ze ontsnapten toen aan een veroordeling tot een match achter gesloten deuren.

KV Kortrijk wordt dan weer beboet met 2.000 euro, omdat scheidsrechter Wesley Alen in de thuiswedstrijd van 20 april tegen Union geraakt werd door een plastieken flesje. Dat werd in de 72ste minuut vanuit het thuisvak gegooid naar Union-speler Anas Hamzaoui terwijl die verzorging kreeg in het doelgebied. Het flesje kwam echter terecht op de dij van Alen. KV Kortrijk kon de dader niet identificeren, maar betreurt de feiten wel.

Ten slotte werd Lommel SK een boete van 1.500 euro opgelegd, nadat er in thuiswedstrijd in de play-downs tegen Roeselare op 21 april een beker bier op het veld was gegooid uit onvrede met een scheidsrechterlijke beslissing. 1B-club Lommel identificeerde de dader intussen.

Mangala, die in ruime EK-kern van Jonge Duivels zit, valt geblesseerd uit bij Hamburg

Orel Mangala is geblesseerd uitgevallen op training bij zijn Duitse club Hamburger SV in de Duitse Tweede Bundesliga. Het is nog niet duidelijk hoelang hij buiten strijd is. De 21-jarige middenvelder maakt deel uit van de ruime kern van de Belgische beloftenploeg, die in voorbereiding is op het EK U21 in Italië in juni.

Bij een training liep Mangala vandaag een spierletsel op. “We moeten afwachten wat het precies is, maar het zag er niet goed uit”, zei zijn coach Hannes Wolf. HSV staat zondag voor een cruciale wedstrijd. De Hamburgers zijn op twee speeldagen van het einde vierde met één punt minder dan nummer twee Paderborn, de tegenstander zondag, en doen nog volop mee voor promotie.

Mangala heeft zich dit seizoen tot een vaste waarde ontpopt als defensieve middenvelder bij Hamburg en kwam in de competitie 29 keer in actie, met daarnaast nog vijf optredens in de Duitse beker.

Bondscoach Johan Walem maakt op 21 mei zijn preselectie bekend voor het EK U21 in Italië. Het toernooi vindt plaats van 16 tot en met 30 juni.

Contract voor Doore en Van Helden

Vandaag tekenden opnieuw twee youngsters uit het beloftenelftal een contract bij de Kanaries voor de volgende seizoenen. De 19-jarige Tomas Doore, een linker middenvelder, tekende een contract voor één jaar met een jaar optie. De 17-jarige centrale verdediger Rein Van Helden tekent een tweejarig contract met nog een extra jaar in optie. Met de eerdere contracten van Stan Van Dessel en Siebren Lathouwers werden er nu al vier jonge beloften vastgelegd bij de Kanaries. (FKS)

Onschuldig makelaarsbureau One Goal Management krijgt excuses van KBVB

Het bescheiden makelaarsbureau One Goal Management, waar op 24 april speurders binnenvielen in een fraudeonderzoek naar de transfer van Aleksandar Mitrovic van Anderlecht naar Newcastle, heeft van de Belgische voetbalbond (KBVB) excuses ontvangen. Dat meldde de advocaat van One Goal Management aan Belga. Het Brusselse makelaarsbedrijf stond verkeerdelijk genoteerd op de KBVB-website als tussenpersoon van Mitrovic.

Op 24 april om 9 uur ‘s ochtends klopten onderzoekers van het parket aan in de Achille Detiennestraat in Schaarbeek, waar One Goal Management gevestigd is. Dat bureau zou destijds mee de transfer van de Servische spits naar Newcastle geregeld hebben. Althans, dat vermoedde het parket op basis van een publicatie op de website van de Belgische voetbalbond. De speurders namen enkele documenten mee, maar de eigenaar van One Goal Management schreeuwde zijn onschuld uit. “Geen enkele van de transfers die ik afwerk benaderen nog maar die grootteorde”, aldus Grégory Ngunga. De man schakelde advocaat Tim Dierynck in om zijn naam te zuiveren.

“Naar aanleiding van deze huiszoeking heeft mijn cliënt de Belgische voetbalbond in gebreke gesteld. De huiszoeking was gebaseerd op foutief opgenomen gegevens in het ‘Eerste Rapport met betrekking tot Tussenpersonen voor de periode 01/04/2015-31/03/2016', zoals gepubliceerd op de website van de KBVB”, zegt meester Dierynck aan Belga. Intussen erkende de KBVB zijn fout en werd die ook rechtgezet in het bovenstaande rapport.

Pro League zal “te gepasten tijde” tussenkomen in Mechels kort geding

De Pro League was vanochtend tijdens de inleidende zitting van het kort geding van KV Mechelen tegen de KBVB niet aanwezig en diende ook nog geen verzoekschrift in om als belanghebbende partij tussen te komen. “We zullen dat zeker nog doen, te gepasten tijde”, aldus woordvoerder Stijn Van Bever in een reactie aan Belga.

Verschillende andere clubs en partijen hebben zich aangemeld als tussenkomende partijen in het geding. Aan de kant van de KBVB gaat het om Beerschot Wilrijk en Sporting Lokeren. Achter KV Mechelen scharen zich leden van het bestuur van de club, voetbalclub Waasland-Beveren, maar ook om makelaar Dejan Veljkovic.

Opvallende afwezige vanochtend was een vertegenwoordiger van de Pro League. De koepelvereniging van de 24 profclubs had maandag nochtans beslist wel vrijwillig tussen te willen komen. Gevraagd naar een reactie op de afwezigheid, bevestigde de Pro League die intentie. “We zullen ons te gepasten tijde registreren als tussenkomende partij”, zegt woordvoerder Van Bever. “Het is niet verplicht om dat meteen bij de eerste zitting te doen. We willen ook geen statement maken. De KBVB is sowieso betrokken partij en zo krijgen we toch alle informatie.”

Het kort geding voor de ondernemingsrechtbank in Brussel zal ten gronde behandeld worden op 16 mei, twee dagen voor de eerste zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep. Idealiter is er voor 18 mei ook een uitspraak.

KVM ziet keeperstrainer vertrekken

De keeperstrainer van KV Mechelen, Harmen Kuperus (41), heeft besloten de club te verlaten. Bij Voetbal International haalt hij de onzekerheid door de zaak ‘Propere Handen’ aan als reden voor zijn vertrek. “Iedere week was er ander nieuws en kwam er meer ellende bij. Je probeert de focus te houden, maar als ik thuiskwam, dacht ik: wie houd ik nu eigenlijk voor de gek? Mentaal is het op een gegeven moment niet op te brengen. Je vecht tegen iets dat iedere keer weer terugkeert. Als je huis en haard verlaat, maar je weet continu niet waar je aan toe bent, is het dat dan allemaal waard. Voor mij niet meer”, aldus Kuperus bij VI. De Nederlander was sinds dit seizoen aan de slag Achter de Kazerne en leverde prima werk, met de doorbraak van Michael Verrips als belangrijkste realisatie. KV Mechelen heeft ook meteen een opvolger klaar. Stef Pauwels, momenteel aan de slag als hoofd keeperstrainers bij de jeugd, schuift door naar de A-kern. (ABD)

Geen extra schorsing voor Bornauw

RSC Anderlecht kan komend weekend tegen Antwerp dan toch rekenen op Sebastiaan Bornauw. De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) legde de talentrijke verdediger slechts een voorwaardelijke speeldag schorsing en een boete van 500 euro op.

De verdediger van RSC Anderlecht werd afgelopen weekend rechtstreeks uitgesloten op de zevende speeldag in Play-off 1. Na amper tien minuten stond RSC Anderlecht met een man minder in de Clasico tegen Standard. Mehdi Carcela ging met een slechte terugspeelbal van Adrien Trebel aan de haal, waardoor Bornauw als laatste verdediger aan de noodrem moest trekken. De jonge verdediger liep de Marokkaan van de Rouches onderuit en kreeg meteen de rode kaart van scheidsrechter Bram Van Driessche. Hij belette immers een duidelijke scoringskans voor de Luikenaars. Paars-wit boekte ondanks het numerieke onevenwicht zijn eerste winst in play-off 1, het werd 2-1 in het Astridpark.

Het Bondsparket eiste een speeldag schorsing en 1.000 euro boete voor Bornauw, maar RSC Anderlecht ging daar niet mee akkoord. Voor de amper twintigjarige Bornauw was het nog maar zijn eerste rode kaart in het profvoetbal. Bornauw, bijgestaan door advocaat Kristof De Saedeleer en clubjurist Sander Duriau, wees de Geschillencommissie erop dat hij de bal wel licht had geraakt.

“De speler was zich wel degelijk bewust van de inbreuk. Wegens het blanco strafblad, het gebrek aan brutaliteit van Bornauw en diens sportieve houding na de uitsluiting is een minimale sanctie passend”, aldus de Geschillencommissie, die een speeldag schorsing met uitstel oplegde. Die hangt de RSCA-verdediger tot 8 mei 2020 boven het hoofd, maar zondag op het veld van Antwerp kan interimcoach Karim Belhocine dus wel rekenen op Bornauw. De boete van 500 euro is wel effectief.

Finale Croky Cup vanaf 2021 na de play-offs

De finale van de Beker van België zal vanaf het seizoen 2020-2021 helemaal op het einde van het seizoen, na de play-offs dus, afgewerkt worden. Dat heeft de Pro League dinsdag bevestigd aan Belga. Volgend jaar vindt de apotheose plaats tussen de reguliere competitie en de play-offs.

Dit jaar werd de finale van de Croky Cup uitzonderlijk op 1 mei gehouden. Niet iedereen vond dat experiment geslaagd, vooral omdat er in die periode al felbevochten play-offs worden afgewerkt. Bovendien is er ook een sportief nadeel voor de 1B-kampioen, die zes weken niet heeft gespeeld. Het belette KV Mechelen er afgelopen week niet van om de beker voor de tweede keer in de clubgeschiedenis te winnen.

Vorige edities viel de apotheose tussen de reguliere competitie en de play-offs, maar ook dat is geen ideaal tijdstip. Aan bekerwinst is namelijk kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League verbonden. Voor een play-off 1-club die dat ticket op zak heeft, kan dat vreemde situaties opleveren. Zo eindigde bekerwinnaar Zulte Waregem twee seizoenen geleden best niet tweede, want dan moest het naar de derde voorronde van de Champions League. Daarom is de betrachting van de Pro League om de finale van de Beker van België voortaan helemaal op het einde van de competitie te spelen. Lees: na de play-offs. Daarover werd maandag tijdens de raad van bestuur een akkoord gevonden, al moet nog wel bekeken worden hoe dat best georganiseerd wordt. Er is immers ook nog geen duidelijkheid over het competitieformat.

Volgend seizoen zal de bekerfinale in principe voor de laatste keer plaatsvinden tussen de reguliere competitie en de play-offs. Omdat spelers in het kader van het EK voetbal vanaf 1 juni 2020 beschikbaar moeten zijn voor hun nationale ploegen, is het praktisch niet mogelijk om de bekerfinale volgend jaar al na de play-offs te organiseren.

Club Brugge-Genk wordt op groot scherm getoond op Genkse Stadsplein

Racing Genk kan zondag, mits winst bij grote concurrent Club Brugge, de vierde landstitel uit haar geschiedenis bijschrijven. Omdat het bezoekersvak voor die wedstrijd al een tijdje is uitverkocht, heeft het Genkse stadsbestuur beslist dat de wedstrijd op groot scherm zal worden uitgezonden op het Genkse Stadsplein.

Het programma start om 17u00 met een DJ. Horeca Groot Genk zorgt voor eet- en drankstandjes. Vanaf 18u00 kan de wedstrijd live gevolgd worden. Na de wedstrijd wordt er opnieuw voor sfeer en muziek gezorgd. Bij winst rijdt de Genkse spelersbus rechtstreeks van Brugge naar het Stadsplein in Genk om er samen met de fans een feestje te bouwen. “Over verdere plannen communiceren we van zodra er zekerheid is”, besloot de club.

Pro League bevestigt 50.000 euro boete voor RSCA, uitstel voor Antwerp

RSC Anderlecht moet zoals verwacht 50.000 euro ophoesten voor de gestaakte Clasico van 12 april op het veld van Standard. Dat werd bevestigd op de raad van bestuur van de Pro League, die het geld in haar sociale projecten investeert. Ook Antwerp hangt een bijdrage van 25.000 euro boven het hoofd, maar de Great Old kreeg uitstel.

De ‘vergoedingen’, zoals de Pro League de bedragen noemt, zijn een gevolg van de interne procedure die tegen RSCA en Antwerp werd opgestart. Marc Coucke liet de Pro League weten de vergoeding te zullen betalen, de Great Old krijgt uitstel tot 7 juni. Dan komt de tijdelijke stillegging van 26 april tegen Standard aan bod op de raad van bestuur.

Voor Anderlecht gaat het om de veelbesproken feiten van 12 april. Tot drie keer toe vielen er vuurpijlen uit het bezoekersvak op het veld van Sclessin, waarna de turbulente match definitief werd stilgelegd door ref Lambrechts. Bovenop de 50.000 euro aan de Pro League, werd RSCA ook disciplinair gestraft door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) met een match achter gesloten deuren, een 5-0-forfaitnederlaag, een verplichte sensibiliseringscampagne en de maximumboete. Daartegen ging paars-wit evenwel in beroep.

Antwerp moet wellicht een bedrag van 25.000 euro ophoesten voor de supportersincidenten tijdens de match van 26 april tegen Standard. De opener van speeldag 6 in play-off 1 tussen Antwerp en Standard werd na 75 minuten stilgelegd door scheidsrechter Verboomen. Ondanks een verzoek tot kalmte van de stadionomroeper eerder in de tweede helft, werd Standard-trainer Michel Preud’homme met bekertjes bier bekogeld vanuit de eretribune van Antwerp. Na tien minuten gedwongen pauze kon de match incidentloos uitgespeeld worden. De Great Old won de potige match met 2-1.

Ally Samatta neemt Ebbenhouten Schoen in ontvangst

Topschutter Mbwana Ally Samatta heeft vandaag in de Luminus Arena in Genk de 28ste Ebbenhouten Schoen in ontvangst genomen. De Ebbenhouten Schoen beloont de beste voetballer uit Afrika of van Afrikaanse afkomst in de Jupiler Pro League.

Samatta werd gisteravond verhinderd voor het gala in het Birmingham Palace in Anderlecht. De prijs werd er in ontvangst genomen door zijn ploegmakker bij Racing Genk, Dieumerci Ndongala. Vandaag kreeg de 26-jarige spits de Ebbenhouten Schoen in de eigen Luminus Arena dan toch persoonlijk overhandigd.

“Dit betekent veel voor mij. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn familie en iedereen die achter mij staat. Ik ben blij dat ik vandaag hier ben, maar zonder mijn team zou ik zoiets nooit kunnen bereiken. Ik voel dat ik het hele team achter mij heb en we alles samen doen”, zei Samatta. “Er is veel talent in de competitie. Ik ben dus heel blij voor mezelf en voor mijn club.”

De Tanzaniaanse spits zit dit seizoen in alle competities aan 32 treffers. In de Jupiler Pro League trof hij al 23 keer raak, waarvan drie keer in play-off 1. Op dit moment is hij daarmee eigenaar van de Gouden Stier. Samatta vormt zo een zeer belangrijke pion in het elftal van coach Philippe Clement, dat op drie speeldagen van het einde van de play-offs dicht bij de titel staat.

De Ebbenhouten Schoen bekroont de beste voetballer van Afrikaanse origine uit de Belgische competitie. Het referendum werd in leven geroepen door de vzw African Culture Promotion en RTL-TVi. De jury bestaat onder andere uit de trainers uit de nationale afdelingen, leden van de Belgische sportredacties (geschreven en audiovisuele pers) en leden van een erejury, voorgezeten door voormalig Anderlecht-verdediger Georges Heylens.

Wie volgt Laura De Neve op als beste speelster in Belgische competitie?

Met Justin Blave (Standard), Lore Huys (KSK Heist), Riete Loos (Genk), Laura Deloose (RSC Anderlecht), Annaëlle Wiard (OH Leuven) en Kassandra Missipo (KAA Gent) zijn de zes genomineerden bekendgemaakt die kans maken om Laura De Neve op te volgen als beste voetbalster in de Belgische competitie.

De trofee wordt zondag uitgereikt in het Thermae Palace Hotel in Oostende. Vorig jaar haalde Laura De Neve het van Missipo en Loos. De laureaten werden verkozen door een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de clubs uit de Super League en experts in het vrouwenvoetbal. De trofee is intussen al aan zijn vijfde editie toe, de eerste werd gewonnen door Tessa Wullaert.

In de categorie voor Beste Doelvrouw kan Louise Van Den Bergh (OHL) zichzelf opvolgen. De andere genomineerden zijn Justien Odeurs (RSC Anderlecht), Rani Coenen (KRC Genk Ladies), Lowiese Seynhaeve (KAA Gent Ladies), Inge Van Os (KSK Heist) en Lisa Lichtfus (Standard).

Bij de beloften gaat het tussen Charlotte Tison (RSC Anderlecht), Janne Geers (KRC Genk Ladies), Elena Dhont (KAA Gent Ladies), Inge Van Os (KSK Heist), Jarne Teulings (OH Leuven) en Lisa Petry (Standard). Vorig jaar ging die prijs naar Sarah Wijnants.

Begin dit jaar werd Tessa Wullaert, die afgelopen weekend met Manchester City de FA Cup won, voor de tweede keer uitgeroepen tot Gouden Schoen bij de vrouwen. Die trofee is dan weer voor de beste speelster met de Belgische nationaliteit. Vorig jaar ging de onderscheiding naar Janice Cayman.

Ook Lokeren mengt zich in kort geding van KV Mechelen

Na Beerschot Wilrijk, Waasland-Beveren, Dejan Veljkovic en de Pro League zal ook Sporting Lokeren zich als tussenkomende partij aanmelden in de kortgedingprocedure die KV Mechelen heeft opgestart. Dat bevestigde advocaat Walter Van Steenbrugge, die de belangen van Lokeren verdedigt in het matchfixingdossier, aan persagentschap Belga. Vandaag besliste de rechtbank dat de kort geding op 16 mei gepleit wordt voor de Brusselse ondernemingsrechtbank.

Eerder namen ook de Pro League, de koepelorganisatie van de 24 Belgische profclubs, Waasland-Beveren en ook Beerschot Wilrijk hun voorzorgsmaatregelen met een vrijwillige tussenkomst, waarbij een derde opkomt om zijn belangen te verdedigen. Voor Lokeren is het belang evident. Als Waasland-Beveren, dat samen met KV Mechelen door de voetbalbond wordt vervolgd voor (een poging tot) matchfixing in de degradatiestrijd van vorig jaar, blijft de sportieve degradant alsnog in 1A.

KV Mechelen werd samen met Waasland-Beveren en dertien andere beklaagden voor de Geschillencommissie Hoger Beroep gedaagd in een matchfixingschandaal dat mogelijk op het einde van vorig seizoen heeft plaatsgevonden. Op de inleidende zitting op 30 april eiste Malinwa uitstel en een bijkomend onderzoek. Volgens de geteisterde club zijn haar rechten van verdediging geschonden. Enerzijds is er volgens KV Mechelen te weinig tijd om het tuchtproces grondig te voeren. Ter herinnering: er moeten tussen 18 en 28 mei zes zittingen plaatsvinden en er moet voor 30 juni een uitspraak zijn. Anderzijds heeft KV Mechelen toegang gevraagd tot het volledige strafdossier van het federaal parket, omdat de club de mening is toegedaan dat daar ook elementen instaan die Malinwa vrijspreken. “We willen alle procedureproblemen en problemen met de rechten van verdediging oplossen voor het tuchtdossier behandeld wordt”, zegt meester Joost Everaert. “Als dat nadien gebeurt, zal dat de problemen alleen groter maken. We willen een eerlijk proces, en dat veronderstelt onder meer toegang tot het volledige strafdossier waarop het tuchtdossier gebaseerd is”, gaat de advocaat van KV Mechelen verder.

Het kort geding zal nu behandeld worden op 16 mei, twee dagen voor de eerste zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep. Wanneer er een uitspraak zou zijn, is nog niet duidelijk. Zo’n procedure is in strijd met het interne reglement van de Pro League, maar die laat voorlopig begaan.

Genk denkt weer aan Nigeriaanse spits Onuachu

Volgens Deense media heeft Genk opnieuw zijn oog laten vallen op de Nigeriaanse spits van FC Midtjylland, Paul Onuachu (24). Technisch directeur Dimitri de Condé zou gisteren naar Denemarken gereisd zijn om te onderhandelen. Genk had Onuachu begin dit jaar al op de radar, maar kon hem toen niet losweken. Onuachu was dit seizoen in 23 wedstrijden al goed voor 14 doelpunten en 5 assists. Deense media melden dat FC Midtjylland om en bij de 5 miljoen wil vangen voor de dubbele meter. (KDZ)

Thorup werkt voort, AA Gent beraadt zich over toekomst

Jess Thorup deed gisterochtend gewoon zijn job. De coach van AA Gent krijgt de tijd en de ruimte om de wedstrijd van vrijdag op Standard voor te bereiden, maar het bestuur beraadt zich over de toekomst.

Thorup meldde zich gisteren naar goeie gewoonte vroeg op het oefencentrum in Oostakker. De Deen leidde de ochtendtraining achter gesloten deuren. Ivan De Witte en Michel Louwagie zagen ook dat het team vier dagen na het bekerdebacle veerkracht toonde tegen Club Brugge, maar ook dat de ploeg vooral vooraan zijn beperkingen heeft. AA Gent scoorde niet in zijn laatste drie play-offwedstrijden en maakte amper drie goals in deze play-offs.

Binnen de bestuurskamer is men er zich van bewust dat het team versterkt moet worden voor volgend seizoen, maar dat belet niet dat men de volgende weken een voortzetting wil zien van de passie en de inzet die het team tegen Brugge aan de dag legde. Te beginnen vrijdag op Standard, maar ook in de twee wedstrijden die nog volgen - en liefst met een puntenoogst die resulteert in de vijfde plaats. Met andere woorden: Thorup speelt de volgende weken voor zijn job.

Intussen beraadt het bestuur zich over de vraag of ze volgend seizoen al dan niet wil doorgaan met Thorup, die overigens een contract tot 2021 heeft. Ofwel wordt er gekozen voor continuïteit, met gerichte versterkingen waarbij Thorup inspraak krijgt, ofwel kiest men voor een nieuwe start met een nieuwe coach. Maar ook dan zullen er gerichte versterkingen komen. (RN)

Stoelendans onder greenkeepers

Serious business. Dat de staat van de voetbalvelden in het Belgische profvoetbal in belang toeneemt, bewijst de stoelendans in 1A. Club Brugge haalde terreinverzorger Axel Geerinck weg bij AA Gent, de Buffalo’s vonden vervanger Dietrich D’haese bij KV Oostende. De beste grasmat ligt trouwens bij de oudste club van het land. Antwerp sleepte gisteren de prijs voor beste greenkeeper in ontvangst. “Dit is een geweldige bekroning”, klonk het bij de Great Old. “We streven een heel jaar naar perfectie. (lacht) En het is blijkbaar goeie grond bij ons.” (PJC)

Blessure Diatta valt mee

Krépin Diatta mag hopen dat hij zondag fit raakt voor de topper tegen Genk. De enkelblessure die hij in de Ghelamco Arena opliep lijkt mee te vallen. Enkele dagen rust zouden moeten volstaan. “Ik zal alles doen om zondag terug te zijn”, klonk het alvast via Instagram. (TTV)

Oulare scoort bij wederoptreden

Oulare vierde gisteren zijn wederoptreden bij de beloften, hij scoorde ook in het 3-3 gelijkspel tegen Anderlecht. Het seizoen van Orlando Sá is gedaan. De blessure van Fai is minder erg dan verwacht, hij startte gisteren met loopoefeningen. Mpoku (scheenbeen) wordt dag na dag geëvolueerd, net als Djenepo (rug) en Miangue (adductoren). (FDZ)

