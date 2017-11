Football Talk België: Kara onzeker voor Champions League-duel tegen Bayern - Ingvartsen geschorst De voetbalredactie

Kara hoogst onzeker voor Champions League tegen Bayern

Hein Vanhaezebrouck zit richting return tegen Bayern München woensdag met kopzorgen. Zo ontbrak Kara Mbodj tegen Moeskroen. "Hij trainde vrijdag probleemloos mee, maar kreeg nadien een reactie aan zijn knie", aldus Hein. Navraag bij zijn entourage leert ons dat de situatie van Kara dagelijks geëvalueerd zal worden.

Ivan Obradovic, die met Servië interlands afwerkte in Azië, was ziek zaterdag, Pieter Gerkens bleef aan de kant met een voetblessure. Vanhaezebrouck, die in allerijl jongeren Cools en Dante selecteerde voor speeldag 15, leeft op goeie hoop dat beide basisspelers terug zijn voor de Champions League. Voor Andy Najar komt die partij zeker nog te vroeg, maar in Hondurese media verklaarde zijn makelaar dat het de bedoeling is dat hij eerstdaags gedeeltelijk de trainingen hervat. Najar sukkelt al maanden met zijn hamstrings. (PJC)

Photonews Kara.

Ingvartsen geschorst tegen Standard

Marcus Ingvartsen heeft voorlopig meer kaarten dan goals achter zijn naam staan. De Deense spits incasseerde gisteren al zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is dus geschorst voor de topper tegen Standard. Omdat Samatta in de lappenmand ligt, mag Nikolaos Karelis aan de aftrap worden verwacht tegen de Rouches. (KDZ)

BELGA Ingvartsen in duel tegen Lokeren.

Bekermatch tussen Standard en Anderlecht helemaal uitverkocht

Supporters die de bekermatch tussen Anderlecht en Standard op woensdag 29 november live willen bijwonen, zijn eraan voor de moeite. Paars-wit laat weten dat het Constant Vanden Stockstadion voor de achtste finale tegen de Luikenaars uitverkocht is. Concreet betekent dat dat ruim 21.000 fans de partij zullen bekijken in het Astridpark. Als het een troost kan zijn voor de ontgoochelde liefhebbers: wellicht zal de wedstrijd op televisie te volgen zijn. (PJC)