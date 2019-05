Football Talk België. Ito staakt training bij Genk, Club stoomt Diatta klaar voor topper Redactie

09 mei 2019

Club stoomt Diatta klaar voor zondag

Club Brugge stoomt Krépin Diatta klaar voor zondag. De Senegalees sukkelt met een verstuikte enkel, de komende dagen moet duidelijk worden of hij in actie zal kunnen komen. Nog afwezig op training: Mechele en Poulain. Beiden doen het uit voorzorg rustiger aan. Vlietinck kon de groepstraining hervatten, Mitrovic trainde opnieuw individueel.

Ito staakt training uit voorzorg

Last aan de heup zorgde ervoor dat Junya Ito gisteren de training bij Racing Genk vroegtijdig moest staken. Na een trap op doel greep de Japanner naar de heup en ging hij langs de kant van het veld zitten. Hij trok nadien uit voorzorg naar de kleedkamers, Philippe Clement wil geen risico’s nemen met de snelle flankaanvaller. Enkele weken geleden blesseerde Ito zich al eens aan diezelfde heup in de wedstrijd tegen Anderlecht. Na de training bleven Maehle en Berge nog even na om hun voorzetten en afwerking met de kop te trainen. Trainer Philippe Clement toonde dat ook hij nog over een stevige détente beschikt. Lucumi en Heynen trainden apart. Abid Adnane (15) en Faissal Boujemaoui (16) tekenden gisteren hun eerste profcontract bij Racing Genk. (KDZ)

Kara onzeker voor Antwerp

Kara sukkelt met de rug. Hij werkte een individueel programma en traint niet mee met de groep. De Senegalees is onzeker voor de wedstrijd van zondag op Antwerp. Ook Lawrence heeft nog steeds last van een rugblessure. De medische staf hoopt hem toch klaar te stomen voor zondag. De heupblessure van Milic evolueert gunstig. In principe hervat hij vandaag met de groep. (MJR)