Football Talk België. Iedereen start vanaf nul onder Belhocine - Club hervat training voor massa volk

Iedereen start vanaf nul onder Belhocine - Club hervat training voor massa volk De voetbalredactie

18 april 2019

06u26

Bron: Eigen berichtgeving 0

Anderlecht-spelers beginnen vanaf nul

Karim Belhocine is zijn tweede interimperiode als T1 van Anderlecht met veel strijdlust begonnen. Want dát is wat hij nu in de eerste plaats van zijn spelersgroep verwacht. De voorbije weken ontbrak het de groep vaak aan fysieke en mentale weerbaarheid. Op training legt de interim-coach dan ook de nadruk op ‘inzet’. Hij wil ‘grinta’, verbetenheid zien, en zegt zijn selectie voor de komende wedstrijd tegen Gent ook op basis daarvan te zullen maken.

Alle spelers beginnen onder Belhocine vanaf nul en naar verluidt zou de groep daar positief op hebben gereageerd. Afwachten evenwel hoe de spelers zullen reageren die zondag naast de basiself vallen. Belhocine wordt als T1 bijgestaan door Arno van Zwam en Jonas De Roeck, en keeperstrainer Max de Jong. Ook Pär Zetterberg staat op het trainingsveld en houdt zich individueel met de spelers bezig, zowel met de jongeren als met de anciens. (MJR)

Gent verkocht al 15.160 tickets voor bekerfinale

AA Gent laat het Koning Boudewijnstadion op 1 mei ongetwijfeld vollopen. Na twee dagen ticketverkoop staat de teller al op 15.160 toegangskaartjes. Abonnees krijgen nog voorrang tot en met zaterdag, op dinsdag 23 april is er een vrije verkoop voorzien voor de tickets die dan nog over zijn. (RN)

Club Brugge hervat training voor honderden supporters

Een massa volk gisteren op Olympia, waar Club Brugge na twee rustdagen de trainingen hervatte. En de nederlaag van zondag in Genk lijkt grotendeels doorgespoeld, dat viel toch af te leiden uit de prima sfeer op het oefenveld. Weinig of geen personeelsproblemen bij blauw-zwart in de aanloop van de match op Antwerp van maandag. Vlietinck traint nog steeds individueel, terwijl Nakamba de groepstraining ondertussen hervat heeft. Van Mitrovic nog geen spoor op het oefenveld - zijn seizoen lijkt voorbij. Club Brugge traint de komende drie dagen opnieuw achter gesloten deuren in functie van maandag. (TTV)