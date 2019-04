Football Talk België. Huldiging én fanpark KV Mechelen dan tóch op 1 mei - Kylian Hazard nog anderhalve week out - seizoen Dierckx voorbij Redactie

19 april 2019

Geen schorsing voor tierende Stijn Stijnen (Patro Eisden Maasmechelen)

Stijn Stijnen wordt niet geschorst voor zijn scheldtirade aan het adres van tegenstrevers City Pirates uit Merksem. De coach van amateurclub Patro Eisden Maasmechelen werd door het Sportcomité van Voetbal Vlaanderen vrijgesproken, zo raakte vandaag bekend.

Ex-Rode Duivel Stijnen werd vervolgd, nadat hij zich in de competitiewedstrijd van 5 april op bezoek bij City Pirates van zijn kleinste kant had laten zien. Na de 0-1 zege schold de T1 van Patro Eisden de technische staf van de tegenstander uit, waardoor de poppetjes aan het dansen gingen. Ook tijdens het duel in de tweede amateurklasse liep Stijnen te briesen.

De Limburger werd vervolgd en riskeerde een schorsing van drie speeldagen. Ook Patro Eisden zelf kreeg een vordering van 250 euro boete voor supportersincidenten. Stijnen ging zowel zichzelf als zijn club woensdag vertegenwoordigen op het bondsgebouw in Brussel. Het Sportcomité, dat in eerste aanleg beslist over tuchtsancties, besliste niets te weerhouden.

Huldiging én fanpark KV Mechelen dan tóch op 1 mei

Eindelijk is er duidelijkheid omtrent de officiële huldiging van KV Mechelen. Op 1 mei organiseert de club een fanpark in het stadion, waar de bekerfinale op groot scherm zal vertoond worden. ’s Avonds (rond 19u) worden de spelers en staf van Malinwa gehuldigd op het stadhuis en de Grote Markt voor het behalen van de titel in 1B en – wie weet – de bekerwinst. Voor de afterparty kunnen de supporters terecht in het AFAS-stadion. (ABD)

Operatie aan knie van Tuur Dierckx (Waasland-Beveren) succesvol verlopen

Het seizoen van Tuur Dierckx zit erop. De flankaanvaller van Waasland-Beveren is gisteren met succes geopereerd aan zijn knie, zo maakten de Waaslanders bekend.

De 23-jarige Dierckx ging donderdag onder het mes om een storend littekenweefsel in zijn knie te laten verwijderen. Die operatie is met succes verlopen, laat zijn club weten via Twitter. “Hij kan nu beginnen revalideren en kan normaal probleemloos aansluiten bij de voorbereiding op volgend seizoen.”

In februari vorig jaar scheurde Dierckx de voorste kruisband van zijn linkerknie, waardoor hij tot december 2018 out was. Sindsdien kwam hij slechts zeven keer in actie. Sinds de play-offwedstrijd tegen Zulte Waregem zit hij opnieuw aan de kant met last aan de knie.

Tuur Dierckx ging gisteren succesvol onder het mes. Maar zal dit seizoen dus niet meer in actie komen. Spoedig herstel @TuurDierckx ! 💛💙💪🏻

KV Mechelen en AA Gent doen gezamenlijke oproep voor “pyrovrije Bekerfinale”

KV Mechelen en AA Gent drukken hun supporters op het hart om op 1 mei geen pyrotechnisch materiaal mee te nemen naar het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Beide clubs lanceerden vrijdag een gezamenlijke campagne voor een “pyrovrije Bekerfinale”. Vorig jaar liepen de kosten voor de schade aan het stadion op tot 90.000 euro.

AA Gent en KV Mechelen vragen hun supporters om geen Bengaals vuur, rookbommen, voetzoekers of ander pyrotechnisch materiaal in het Koning Boudewijnstadion en de fandorpen te gebruiken.

“Het is niet alleen levensgevaarlijk voor andere supporters, het kost de club ook veel geld”, zegt Eric Van Malderen, veiligheidsverantwoordelijke van KV Mechelen. De 1B-kampioen behoort dit seizoen tot een van de meest gestrafte profclubs. “We hebben dit seizoen alleen al meer dan 20.000 euro aan boetes gekregen.”

Eenzelfde geluid horen we bij AA Gent. De Buffalo’s zijn daarom als eerste club gestart met de responsabilisering van de supporters. “Wie verantwoordelijk is voor door pyrotechnisch materiaal aangerichte schade en/of boetes die de club daarvoor krijgt, draait zelf op voor de kosten”, legt veiligheidsverantwoordelijke Dirk Piens van AA Gent uit. Zo wordt de meest recente boete van 2.500 euro na incidenten bij Waasland-Beveren verhaald op de twee supporters die aangeduid werden als aanstokers.

Tijdens de vorige bekerfinale, tussen Genk en Standard (0-1, na verlengingen), liep de schade aan het Koning Boudewijnstadion op tot zo’n 90.000 euro. Daarmee moest vooral de atletiekpiste hersteld worden. Dat bedrag werd opgehoest door de bekerfinalisten van toen. “AA Gent en KV Mechelen rekenen er dan ook op dat 1 mei een geweldig, pyrovrij dagje, met ambiance zal worden”, besluiten beide clubs.

0% pyro, 100% support. 🙌 Samen met @KAAGent roepen we op tot een pyrovrije bekerfinale 🏆

Waarom? Daarom! 👉https://t.co/wvpHrs1pIQ #wegaanmetznallen #gntkvm #crokycup

Hazard nog anderhalve week out

Kylian Hazard is aan de beterhand. De spierblessure die de flankaanvaller sinds twee weken aan de kant hield, wordt door de medische staf intensief behandeld. De wedstrijd tegen KV Kortrijk van zaterdag komt nog te vroeg voor Hazard, maar sportief directeur François Vitali maakt zich sterk dat zijn poulain een week later opnieuw wedstrijdklaar kan zijn. Omtrent de toekomst van de Waal, die eigendom is van Chelsea, werd nog geen beslissing genomen. (LUVM)

Samatta klaar voor Standard, Borges out

Opgepast, Standard. Daar is Aly Samatta weer. Al drie keer gescoord tegen de Rouches dit seizoen. Boosdoener van dienst. Bij Racing Genk hopen ze dat hij er straks nog een paar bijdoet. “Ik heb vertrouwen en geloof altijd in mezelf”, lacht de Tanzaniaan.

De sfeer op Sclessin vanavond zal er eentje zijn zoals in de grote dagen. Top voor de thuisploeg, vijandig voor de bezoekers. “Maar daar houden wij als spelers van”, aldus Samatta. “Het is altijd fantastisch om voor zo veel fans te spelen. Zo’n vol stadion geeft een boost. We hebben het trouwens nog al meegemaakt. Denk maar aan onze match in Turkije tegen Besiktas. (lacht) En toen wonnen we. Natuurlijk: Standard heeft een jonge, sterke ploeg met heel veel kwaliteiten. Ze spelen graag dominant. Het zal interessant worden, want wij willen ook dominant voetballen.”

Racing Genk moet het in Luik doen zonder de al langer geblesseerden Piotrowski en Ingvartsen. Zij houden het momenteel nog bij individuele oefeningen. Ook linksachter Borges is out. Hij sukkelt met de rug. (FDZ)