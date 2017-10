Football Talk België: Heel wat internationals bij Genk - Truiense doelman verloor even bewustzijn - Pech voor Standard-middenvelder De voetbalredactie

09u14 0 Photo News Bokadi. Belgisch Voetbal Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Standard-middenvelder Bokadi out met zware knieblessure

Standard zal het een tijdje zonder Merveille Bope Bokadi moeten stellen. De 25-jarige Congolees heeft zondagavond in de Clasico tegen Anderlecht een zware knieblessure opgelopen en moet onder het mes. Dat hebben de Luikenaars vandaag gemeld. "Bokadi moest tijdens de match tegen Anderlecht geblesseerd naar de kant en onderging sindsdien meerdere testen", klinkt het in een persmededeling. "Onze middenvelder liep spijtig genoeg meerdere knieletsels op en scheurde daarbij de voorste kruisband van zijn knie, waardoor een chirurgische ingreep noodzakelijk is. Zijn exacte onbeschikbaarheid zal na de operatie ingeschat worden."



Standard verloor de Clasico nipt met 1-0. De Rouches zijn dit seizoen nog op zoek naar hun beste vorm en staan na negen speeldagen pas op de twaalfde stek.

Club mist 5 spelers tijdens interlandbreak

Vijf spelers van Club Brugge trekken tijdens de interlandbreak naar hun nationale ploeg. Naast Cools, Vanlerberghe en Teunckens bij de Belgische beloften, ook nog Refaelov (Israël) en Masovic (Servische beloften). (WDK)

Dubbel zoveel internationals bij Genk

Malinovskyi (Oekraïne), Vukovic (Australië), Ingvartsen (Denemarken U21), Maehle (Denemarken U21), Brabec (Tsjechië), Berge (Noorwegen), Samatta (Tanzania), Schrijvers (U21), Heynen (U21) en Jackers (U21) zijn deze week weg met interlandverplichtingen. (KDZ)

Jelle Van Damme met individueel programma

Gisteren trainde een beperkt groepje met onder meer Van Damme, Ardaiz, Jaadi, Oulare, Limbombe en Jezina. Yatabaré werkte een individueel program- ma af. Debaty, Buta, Ghandri, Manas, Stojanovic, Touré en Achter deden met de beloften ritme op uit bij Oostende. Gisteren gingen op de Bosuil ook de werken aan de nieuwe tribune verder. Deeerstespantenvanhet dak werden al gemonteerd. De laatste fase van de constructie is daarmee in gezet. (SJH)

Truiense keeper verloor bewustzijn

STVV oefent donderdag om 12 uur op Stayen tegen Roda JC. Acolatse hervatte met de beloften tegen Standard. Derde keeper Schevenels verloor na een botsing tijdens de beloftenwedstrijd even het bewustzijn en werd voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. (FKS)

Moeskroen naar Frankrijk

Moeskroen speelt donderdag met gesloten deuren een oefenwedstrijd bij het Franse Lens. (ESK)

Benchaib verlengt bij Lokeren

Benchaib tekende een nieuw contract tot juni 2021 met optie op een extra seizoen. (MVS)

photo_news Benchaib viert na een doelpunt.