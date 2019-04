Football Talk België. Gentse vrouwenploeg wint Beker van België - Dilbeek eert Sven Kums met kunstgrasveld De voetbalredactie

22 april 2019

20u10

Kums krijgt eigen veld in Schepdaal

Sven Kums is in zijn thuisgemeente geëerd met een kunstgrasveld. Het synthetisch veld in Schepdaal krijgt de naam van de Anderlecht-middenvelder. “Dankbaaren trots op mijn eigen synthetisch veld te schepdaal. Bedankt gemeente Dilbeek”, was Kums vol trots op Instagram.

AA Gent klopt Standard en steekt tweede Beker op zak

De vrouwenploeg van AA Gent heeft de Beker van België gewonnen. La Gantoise klopte in de finale in Denderleeuw Standard met 2-0. Gent begon sterk, met Marie Minnaert die al vroeg de score opende. Standard moest achtervolgen, maar schoot zich iets voor rust in de voet met rood van Ellen Charlier. In de tweede periode zetten de Luikenaars alles op alles, dat terwijl Gent loerde op de counter. Bij het ingaan van het slotkwartier besliste invalster Mariam Abdulai Toloba, met een strakke plaatsbal, de match.

Gent sleepte de trofee al een keer, in 2017, in de wacht. Toen haalde La Gantoise het in de eindstrijd van Anderlecht. De Rouchettes waren titelverdediger en wonnen de Beker al achtmaal (in 1986, 1989, 1990, 1995, 2006, 2012, 2014 en 2018). Vorig jaar trokken ze in de finale aan het langste eind tegen Racing Genk, dat Standard deze editie in de halve finales uitschakelde.

Beerschot-Wilrijk rouwt om jonge fan die vocht tegen hersentumor

Dries Meirsman, de 17-jarige superfan van Beerschot-Wilrijk die vocht tegen een agressieve hersentumor, is afgelopen weekend overleden. “De ganse Beerschot-familie treurt en wenst zijn ouders en broers, familie, zijn vele vrienden, alsook iedereen die met dit zware verlies getroffen wordt, veel goede moed en sterkte”, schrijft het team uit de Proximus League vandaag op zijn site.

De Beerschot-fans staken Meirsman 9 maart nog een hart onder de riem op indrukwekkende wijze. De supporters pakten in de zeventiende minuut van de finalewedstrijd van de Proximus League tegen KV Mechelen (0-0) uit met spandoeken en een staande ovatie. Ook zongen ze ‘You’ll never walk alone’.

Beerschot verloor nadien de terugmatch Achter de Kazerne met 2-1, en greep zo naast promotie naar de Jupiler Pro League. De Antwerpenaren zijn nu aan zet in play-off II en tellen na vier wedstrijden in groep A evenveel punten. Vanavond trekken coach Stijn Vreven en co naar Charleroi.

Beerschot is in rouw. Rust zacht SuperDries! https://t.co/0mnfFkdpaH. Beerschot Wilrijk(@ beerschot_wlrk) link

Dinsdag nog 2.000 tickets voor Gent-fans in vrije verkoop voor bekerfinale

Na de voorrangsperiode voor de abonnees blijven er 2.000 tickets in vrije verkoop over voor de bekerfinale. Dat is dubbel zoveel als verwacht.

AA Gent kreeg voor de finale op 1 mei tegen Mechelen zo’n 20.000 tickets ter beschikking. Daarvoor is nu zo’n 90 procent verdeeld. Het grootste deel werd gekocht door abonneehouders in de Ghelamco Arena, die deze week voorrang genoten. Voor de andere fans is er goed nieuws: er blijven nog 2.000 kaartjes over, die vanaf dinsdag in vrije verkoop verkocht zullen worden. Dat is bijna dubbel zoveel als verwacht werd.

Concreet begint de vrije ticketverkoop dinsdag om 12 uur, zowel aan de loketten als online. Wie fysiek naar de Ghelamco Arena komt, kan per persoon tot vier tickets kopen, maar per ticket is wel een identiteitskaart vereist. Online kopen kan ook, maar daarvoor moet je al een account hebben. Per profiel kunnen twee tickets gekocht worden.

Momenteel zijn er nog geen kamperende Buffalo’s gespot, maar het bestuur is daar naar eigen zeggen wel op voorbereid.

De Crem in het Astridpark

Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem bezocht de match tussen Anderlecht en AA Gent ter voorbereiding van een overleg over de controlemechanismes in de Belgische voetbalstadions. “Ik bedank Minister De Crem voor zijn bezoek”, zegt Anderlecht-eigenaar Marc Coucke. “Het bewijst dat hij, net als wij, bezorgd is om de veiligheid in en rondom voetbalstadions. Het was een zeer waardevol onderhoud voor beide partijen. En ik ben ervan overtuigd dat we, samen, naar een nog mooiere en veiligere voetbalbeleving kunnen streven.”

“Het doel van mijn bezoek was om te luisteren naar alle betrokken partijen en de mensen te ontmoeten die van elke voetbalmatch een feest maken”, aldus Minister de Crem. “We danken RSC Anderlecht voor de ontvangst en rondleiding.”

Daarnaast kwam hij zijn steun betuigen aan de stewards, politiemannen en ander veiligheidspersoneel die zich wekelijks inzetten om duizenden voetbalfans in alle veiligheid naar de match te laten kijken.

Tubeke naar amateurklasse

Op de vijfde en voorlaatste speeldag in play-off 3 heeft Roeselare zich met een 0-1-overwinning in Lommel van het behoud in 1B verzekerd. Kingsley Madu scoorde het enige doelpunt van de partij twintig minuten voor tijd.

Tubeke, dat vrijdag op eigen terrein met 0-3 verloor van Oud-Heverlee Leuven, heeft nu vijf punten achterstand op Roeselare en kan de laatste plaats niet meer ontlopen.

De degradatie is voor Tubeke nu alleen nog voor de groene tafel afwendbaar. De Waals-Brabantse club moet daarvoor op een veroordeling van KV Mechelen hopen.