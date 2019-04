Football Talk België. Gent niet in beroep tegen 3 duels Vadis - Coucke betaalt Frenay 1 miljoen - Vranjes getuigt tegen zangeres De voetbalredactie

04 april 2019

AA Gent niet in beroep tegen 3 duels Vadis

AA Gent beslist niet in beroep te gaan tegen de schorsing van Vadis Odjidja. Dinsdag sprak de Geschillencommissie van de voetbalbond een schorsing van 3 speeldagen uit voor de middenvelder van de Buffalo’s, die daardoor de uitwedstrijden tegen RC Genk en Anderlecht en de thuiswedstrijd tegen Antwerp mist. AA Gent had zelf een schorsing van twee speeldagen voorgesteld. Vooral het feit dat de Geschillencommissie in haar vonnis spreekt over ‘driest inkomen van Wesley’, was een overweging om alsnog beroep aan te tekenen. Maar dat doen de Buffalo’s dus niet. (RN)

Coucke vindt akkoord met Frenay voor 1 miljoen euro

Een zorg minder. Anderlecht-voorzitter Marc Coucke heeft een vergelijk gevonden met makelaar Didier Frenay. Er was een dispuut tussen de twee over torenhoge commissies uit het verleden - sommige bronnen maken zelfs gewag van ruim dertig procent bij bepaalde transfers - wat Coucke overdreven vond, zeker in Propere Handen-tijden. Vandaar dat hij toenadering zocht, met succes: hij zou Frenay ongeveer één miljoen euro betalen, waarmee de zaak gesloten is. Frenay, die niet bereikbaar was voor commentaar, is bij RSCA de manager van onder meer doelman Thomas Didillon. (PJC)

Pro League: Reglement over makelaars bijna af

Het expertenpanel van de Pro League onder het voorzitterschap van ex-vicepremier Melchior Wathelet heeft zijn reglement over spelersmakelaars afgerond. De tekst zal nu voorgelegd worden aan het bestuur van de profclubs op de Algemene Vergadering van 6 mei. CEO Pierre François zal morgen in Lissabon de Pro League alvast vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van European Leagues, de vereniging van Europese professionele competities, om de maatregelen te presenteren aan de rest van Europa. (NVK)

Vranjes getuigt tegen zangeres Karleusa

Hij zal blij zijn eenmaal het achter de rug is. Ognjen Vranjes is in Belgrado om te getuigen in de rechtszaak tegen Jelena Karleusa. De zangeres beschuldigde de Anderlecht-verdediger, met wie ze een affaire had, van meerdere doodsbedreigingen, terwijl de Bosniër haar laster en eerroof verwijt. Karleusa dook niet op in Belgrado, ze paste omdat een familielid recent overleden is. Het is niet duidelijk wanneer er een uitspraak verwacht moet worden, de clan-Vranjes hoopt op een schadevergoeding. In de Bosnische pers is er sprake van twee miljoen euro. (PJC)

Cobbaut wéér niet in de selectie

‘t Wordt alweer supporteren vanuit de tribune. Elias Cobbaut zit opnieuw niet in de selectie. De linksachter maakt absoluut geen deel uit van de plannen van Fred Rutten. In de entourage van de speler denkt men stilaan hardop na over een vertrek in de zomer, er zijn ook al gesprekken geweest met de directie. Cobbaut hoopt dat zijn gebrek aan speelminuten hem straks niet het EK voor beloften in Italië kost. Ook Yevhen Makarenko moet zijn voetbalschoenen vanavond niet meenemen, hij is er evenmin bij. Sebastiaan Bornauw viert wel zijn rentree bij de achttien. Adrien Trebel wordt in de basis verwacht. (PJC)

Laifis niet fit

Kostas Laifis bleef gisteren op de bank. De Cypriotische linksachter van de Rouches kreeg vrijdag een trap in de wedstrijd tegen Antwerp en was onvoldoende hersteld. Daardoor schoof Kosanovic door naar de linksachter en kwam Bokadi centraal achterin naast Vanheusden. Miangue, Goreux en Pocognoli volgden de match vanuit de tribune. (FDZ)