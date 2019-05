Football Talk België. Gent-bestuur stelt Thorup gerust - Peperduur Anderlecht-target kwam al kijken De voetbalredactie

De Witte en Louwagie stellen Thorup gerust

Eergisteren hebben Ivan De Witte en Michel Louwagie Jess Thorup uitgenodigd voor een gesprek. De Gentse bestuurders drukten daarbij de geruchten de kop in als zou De Witte al met Hein Vanhaezebrouck gesproken hebben over volgend seizoen. “Waar rook is, is normaal ook vuur”, zegt Thorup. “Maar de voorzitter en Michel hadden een eerlijk en open gesprek met mij. Ze beloofden me 100% dat dit verhaal ‘bullshit’ is. Ik geloof hen, daarmee is dit voor mij ook afgesloten.” Thorup beseft wel dat zijn positie ter discussie staat, maar hij toont zich strijdvaardig voor de match op Standard. (RN)

Target Vlap was al in Anderlecht

Het is Anderlecht menens om Michel Vlap (21) van Heerenveen aan te trekken. Paars-wit nam al contact op met de Nederlanders over de transfervoorwaarden van de nummer tien én nodigde de speler nu ook uit om een competitiewedstrijd bij te wonen. Vlap ging in op die invitatie - om welke partij het gaat, is niet bekend-, wat aantoont dat hij gecharmeerd is door de interesse. In Nederlandse media zei de belofteninternational al dat een overstap naar België “een interessante optie” is. Enig probleem is voorlopig dat Heerenveen op 8 miljoen euro hoopt voor Vlap, die dit seizoen zestien keer scoorde en zes assists gaf. Anderlecht bidt dat die prijs nog zakt.

RSCA is ook nog op zoek naar een spits. Dieumerci Mbokani (33) staat op de shortlist, maar over de Congolees bestaat interne verdeeldheid. Anderlecht volgt ook Alexander Isak (19, door Dortmund verhuurd aan Willem II). (PJC)

Tinder voor voetbalclubs van start

Het ambitieuze project ‘Find Your Match’ van Frédéric Leidgens trapt vandaag af. De teammanager van Antwerp werkte de voorbije maanden zijn idee - een platform voor het organiseren van oefenwedstrijden - uit en lanceert het vandaag officieel. Hij ondervond zelf hoe lastig het was om de geschikte tegenstanders voor oefenwedstrijden te vinden en komt nu met het ‘Tinder voor voetbalclubs’. Op basis van een aantal parameters kunnen clubs van alle niveaus straks oefenwedstrijden in mekaar boksen. De inschrijving is gratis en pas vanaf de derde maand starten de abonnementskosten. In een later stadium kunnen ook onder meer hotels, neutrale oefenvelden of scheidsrechters via ‘Find Your Match’ gezocht en gereserveerd worden. (SJH)

Exit Canesin bij KV Oostende

Voor Fernando Canesin zit zijn passage bij KV Oostende er zo goed als zeker op. De geblesseerde aanvaller keerde terug naar Brazilië, waar hij de komende weken verder zal revalideren. Canesin gaf eerder aan de club te zullen verlaten, iets waar KVO in ruil voor de juiste prijs mee akkoord gaat.

Ook voor Coopman (adductoren) en Capon (achillespees) is het seizoen definitief voorbij. Wat de contractverlenging van Tom De Sutter betreft, is het afwachten. De spits had eerder een mondeling akkoord met Hugo Broos, maar vraag is of voorzitter Dierckens en manager Orlans die overeenkomst straks in een verbintenis zullen omzetten. Nog raakte bekend dat de kustploeg deze zomer van 30 juni tot 6 juli op stage trekt naar het Nederlandse Hoenderloo. (TTV)

Standard sensibiliseert jeugd tegen discriminatie

Ingrid Vanherle, administratief directeur van de Académie op Standard, startte eind maart met een sensibiliseringscampagne tegen discriminatie bij de jeugdspelers van de Rouches. “We wilden dat iedereen zich bewust werd van wat er zich afspeelt op en rond het veld. Veel kinderen worden dagelijks met verschillen geconfronteerd. We hebben een hele dag uitgetrokken om hen te sensibiliseren. De kleinsten met tekenfilms, de oudsten met een theaterstuk. Elk kind kreeg daarna een pen en een bierviltje om iets te tekenen wat niet goed aanvoelde of net wel. Anoniem - dat heeft geholpen. We trokken grote ogen toen we zagen wat er bij hen leeft. Daarna hebben we een logo gecreëerd, dat zal morgen (vanavond, red.) onthuld worden voor de wedstrijd tegen AA Gent. Deze actie zullen we elk jaar herhalen. Bovendien zullen we een sociale cel oprichten waar iedereen terechtkan met zijn problemen.” (FDZ)