Football Talk België. Genk denkt weer aan Nigeriaanse spits - Ook Lokeren mengt zich in kort geding van KV Mechelen

Wie volgt Laura De Neve op als beste speelster in Belgische competitie?

Met Justin Blave (Standard), Lore Huys (KSK Heist), Riete Loos (Genk), Laura Deloose (RSC Anderlecht), Annaëlle Wiard (OH Leuven) en Kassandra Missipo (KAA Gent) zijn de zes genomineerden bekendgemaakt die kans maken om Laura De Neve op te volgen als beste voetbalster in de Belgische competitie.

De trofee wordt zondag uitgereikt in het Thermae Palace Hotel in Oostende. Vorig jaar haalde Laura De Neve het van Missipo en Loos. De laureaten werden verkozen door een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de clubs uit de Super League en experts in het vrouwenvoetbal. De trofee is intussen al aan zijn vijfde editie toe, de eerste werd gewonnen door Tessa Wullaert.

In de categorie voor Beste Doelvrouw kan Louise Van Den Bergh (OHL) zichzelf opvolgen. De andere genomineerden zijn Justien Odeurs (RSC Anderlecht), Rani Coenen (KRC Genk Ladies), Lowiese Seynhaeve (KAA Gent Ladies), Inge Van Os (KSK Heist) en Lisa Lichtfus (Standard).

Bij de beloften gaat het tussen Charlotte Tison (RSC Anderlecht), Janne Geers (KRC Genk Ladies), Elena Dhont (KAA Gent Ladies), Inge Van Os (KSK Heist), Jarne Teulings (OH Leuven) en Lisa Petry (Standard). Vorig jaar ging die prijs naar Sarah Wijnants.

Begin dit jaar werd Tessa Wullaert, die afgelopen weekend met Manchester City de FA Cup won, voor de tweede keer uitgeroepen tot Gouden Schoen bij de vrouwen. Die trofee is dan weer voor de beste speelster met de Belgische nationaliteit. Vorig jaar ging de onderscheiding naar Janice Cayman.

Ook Lokeren mengt zich in kort geding van KV Mechelen

Na Beerschot Wilrijk, Waasland-Beveren en de Pro League zal ook Sporting Lokeren zich als tussenkomende partij aanmelden in de kortgedingprocedure die KV Mechelen heeft opgestart voor de burgerlijke rechtbank. Dat bevestigde advocaat Walter Van Steenbrugge, die de belangen van Lokeren verdedigt in het matchfixingdossier, aan persagentschap Belga.

Eerder namen ook de Pro League, de koepelorganisatie van de 24 Belgische profclubs, Waasland-Beveren en ook Beerschot Wilrijk hun voorzorgsmaatregelen met een vrijwillige tussenkomst, waarbij een derde opkomt om zijn belangen te verdedigen. Voor Lokeren is het belang evident. Als Waasland-Beveren, dat samen met KV Mechelen door de voetbalbond wordt vervolgd voor (een poging tot) matchfixing in de degradatiestrijd van vorig jaar, blijft de sportieve degradant alsnog in 1A.

KV Mechelen werd samen met Waasland-Beveren en dertien andere beklaagden voor de Geschillencommissie Hoger Beroep gedaagd in een matchfixingschandaal dat mogelijk op het einde van vorig seizoen heeft plaatsgevonden. Op de inleidende zitting op 30 april eiste Malinwa uitstel en een bijkomend onderzoek. Volgens de geteisterde club zijn haar rechten van verdediging geschonden. Enerzijds is er volgens KV Mechelen te weinig tijd om het tuchtproces grondig te voeren. Ter herinnering: er moeten tussen 18 en 28 mei zes zittingen plaatsvinden en er moet voor 30 juni een uitspraak zijn. Anderzijds heeft KV Mechelen toegang gevraagd tot het volledige strafdossier van het federaal parket, omdat de club de mening is toegedaan dat daar ook elementen instaan die Malinwa vrijspreken. Om die redenen zal KV Mechelen dinsdag een procedure in kort geding opstarten bij de burgerlijke rechtbank.

Zo’n procedure is in strijd met het interne reglement van de Pro League, maar die laat voorlopig begaan.

Genk denkt weer aan Nigeriaanse spits Onuachu

Volgens Deense media heeft Genk opnieuw zijn oog laten vallen op de Nigeriaanse spits van FC Midtjylland, Paul Onuachu (24). Technisch directeur Dimitri de Condé zou gisteren naar Denemarken gereisd zijn om te onderhandelen. Genk had Onuachu begin dit jaar al op de radar, maar kon hem toen niet losweken. Onuachu was dit seizoen in 23 wedstrijden al goed voor 14 doelpunten en 5 assists. Deense media melden dat FC Midtjylland om en bij de 5 miljoen wil vangen voor de dubbele meter. (KDZ)

Thorup werkt voort, AA Gent beraadt zich over toekomst

Jess Thorup deed gisterochtend gewoon zijn job. De coach van AA Gent krijgt de tijd en de ruimte om de wedstrijd van vrijdag op Standard voor te bereiden, maar het bestuur beraadt zich over de toekomst.

Thorup meldde zich gisteren naar goeie gewoonte vroeg op het oefencentrum in Oostakker. De Deen leidde de ochtendtraining achter gesloten deuren. Ivan De Witte en Michel Louwagie zagen ook dat het team vier dagen na het bekerdebacle veerkracht toonde tegen Club Brugge, maar ook dat de ploeg vooral vooraan zijn beperkingen heeft. AA Gent scoorde niet in zijn laatste drie play-offwedstrijden en maakte amper drie goals in deze play-offs.

Binnen de bestuurskamer is men er zich van bewust dat het team versterkt moet worden voor volgend seizoen, maar dat belet niet dat men de volgende weken een voortzetting wil zien van de passie en de inzet die het team tegen Brugge aan de dag legde. Te beginnen vrijdag op Standard, maar ook in de twee wedstrijden die nog volgen - en liefst met een puntenoogst die resulteert in de vijfde plaats. Met andere woorden: Thorup speelt de volgende weken voor zijn job.

Intussen beraadt het bestuur zich over de vraag of ze volgend seizoen al dan niet wil doorgaan met Thorup, die overigens een contract tot 2021 heeft. Ofwel wordt er gekozen voor continuïteit, met gerichte versterkingen waarbij Thorup inspraak krijgt, ofwel kiest men voor een nieuwe start met een nieuwe coach. Maar ook dan zullen er gerichte versterkingen komen. (RN)

Stoelendans onder greenkeepers

Serious business. Dat de staat van de voetbalvelden in het Belgische profvoetbal in belang toeneemt, bewijst de stoelendans in 1A. Club Brugge haalde terreinverzorger Axel Geerinck weg bij AA Gent, de Buffalo’s vonden vervanger Dietrich D’haese bij KV Oostende. De beste grasmat ligt trouwens bij de oudste club van het land. Antwerp sleepte gisteren de prijs voor beste greenkeeper in ontvangst. “Dit is een geweldige bekroning”, klonk het bij de Great Old. “We streven een heel jaar naar perfectie. (lacht) En het is blijkbaar goeie grond bij ons.” (PJC)

Blessure Diatta valt mee

Krépin Diatta mag hopen dat hij zondag fit raakt voor de topper tegen Genk. De enkelblessure die hij in de Ghelamco Arena opliep lijkt mee te vallen. Enkele dagen rust zouden moeten volstaan. “Ik zal alles doen om zondag terug te zijn”, klonk het alvast via Instagram. (TTV)

Oulare scoort bij wederoptreden

Oulare vierde gisteren zijn wederoptreden bij de beloften, hij scoorde ook in het 3-3 gelijkspel tegen Anderlecht. Het seizoen van Orlando Sá is gedaan. De blessure van Fai is minder erg dan verwacht, hij startte gisteren met loopoefeningen. Mpoku (scheenbeen) wordt dag na dag geëvolueerd, net als Djenepo (rug) en Miangue (adductoren). (FDZ)

