Football Talk België. Ex-topref: “Strafvordering Malinovskyi te zot voor woorden” - Haalt Dimata Standard? De voetbalredactie

09 april 2019

06u47

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0

Ex-ref Gumienny snapt niks van strafvordering : “Te zot voor woorden”

“Die strafvordering is buiten alle proporties en tegen alle logica in”, reageert ex-topref Serge Gumienny. “Op tv werd zondag nog gezegd dat hier alleen een straf voor volgt als je nooit gevoetbald hebt. De bondsprocureur had precies nog nooit een voetbalmatch gezien. Deze vordering ligt zelfs hoger dan de sanctie die Witsel destijds kreeg. Ik heb in het verleden vaak gezegd dat de bond strenger moet optreden, maar dit is over de schreef. Ik hoop voor Genk en Malinovskyi dat de Geschillencommissie hier niet in meegaat. Uitsluiting leek me voldoende, maar omdat het in de slotminuten was, kan je nog opteren voor één speeldag, maar 7... Ik kan begrijpen dat fans gaan denken dat dit is om de ploeg te destabiliseren. Te zot voor woorden. Het wordt hoe dan ook een stressvolle week voor Malinovskyi en allesbehalve een ideale voorbereiding. De voetbalbond maakt soms rare kronkels.” (SJH)

Dimata al tegen Standard?

In principe zou het kunnen. Nany Dimata staat erg ver in zijn revalidatie na zijn knieblessure. De belofteninternational traint voluit mee (foto) en kan in theorie wedstrijden afwerken. Alleen twijfelt men op Anderlecht of het verstandig is om de aanvaller zonder ritme te laten aantreden tegen Standard. Fred Rutten is niet vergeten hoe Dimata eerder dit seizoen te vroeg terugkwam en zo opnieuw weken out was. De speler zelf is in elk geval hoopvol: in zijn entourage klinkt het dat hij zich klaar voelt om vrijdag zijn rentree te vieren.

Alexis Saelemaekers maakte gisteren ook gewoon zijn opwachting op het oefenterrein, ondanks de communicatie vanuit paars-wit een dag eerder dat hij “een kwaaltje” had. (PJC)

Geen poules Europa League? Zeker 8 miljoen euro minder inkomsten

“Europa missen zou een gat slaan in onze begroting”, zegt Michael Verschueren. De cijfers staven dat: zelfs de voorbije desastreuze Europa League-campagne leverde paars-wit nog ruwweg 8 miljoen op aan inkomsten. Let wel: daar zijn de kosten - premies voor staf en spelers, verplaatsingskosten - niet in opgenomen.

Hoe dan ook zou Anderlecht geen slechter moment kunnen kiezen om naast Europees voetbal te grijpen. Nooit eerder leverde deelname aan de Europese competities zo veel op als nu. Dat geldt vooral voor de Champions League, waar deelname aan de poulefase alleen al voor 15 miljoen zorgt. Maar ook in de Europa League valt vanaf dit seizoen een pak meer te verdienen. Ter vergelijking: toen Anderlecht in de kwartfinale van Man United verloor, kreeg het minder prijzengeld van de UEFA dan voor de troosteloze uitschakeling in de groepsfase van dit jaar. (NVK)