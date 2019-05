Football Talk België. Clement sluit af met jeugd - Nieuwe trofee voor Vanaken - Bolasie rijdt tegen poort van Neerpede De voetbalredactie

18 mei 2019

10u07

Bron: Eigen berichtgeving 0

Clement: “Eigen jeugd krijgt speelkansen”

In al het feestgewoel zou je het bijna nog vergeten, maar Racing Genk moet morgenavond ook nog voetballen tegen Standard. “Ik moet bekijken in welke staat mijn spelers zaterdagmiddag op training zullen verschijnen”, lachte Clement. “Want na twee dagen feesten, is dat een groot vraagteken. Ik ga sowieso een aantal jongens uit de eigen jeugd speelkansen geven.” Mogelijk doelt hij daarmee op Dries Wouters en Rubin Seigers. Joakim Maehle is geschorst en moet vanaf de tribunes toekijken. (KDZ)

Nieuwe trofee voor Vanaken

Opnieuw feest voor Hans Vanaken morgen in het Jan Breydelstadion. De Gouden Schoen krijgt deze keer de trofee van Profvoetballer van het Jaar uitgereikt. Daarnaast krijgt de spelmaker van Club ook een prijs voor de beste assistgever (16 stuks). Olympia neemt ook officieus afscheid van enkele spelers die deze zomer zo goed als zeker vertrekken bij blauw-zwart. Zo is het aannemelijk dat Wesley een laatste keer in actie komt in het shirt van de Bruggelingen en neemt ook Benoît Poulain na 3,5 seizoenen afscheid. Ook Saulo Decarli gaat op zoek naar een nieuwe werkgever. Wat de toekomst van enkele gegeerde spelers, zoals Dennis, Danjuma en Denswil betreft, is het afwachten. (TTV)

Club spoelt kater door met bosloop

Geen veldtraining, wel een bosloop voor Club Brugge gisteren. Om 11 uur trok de groep richting het nabijgelegen Tillegembos voor een uitlooptraining daags na de zeperd in Luik. Club traint vandaag één keer ter voorbereiding van de wedstrijd tegen Antwerp. Het is aannemelijk dat Leko weinig wissels zal doorvoeren, al moet de geschorste Mechele wel vervangen worden. Met Amrabat of Poulain heeft Leko daarvoor twee valabele opties. (TTV)

46 jaar geleden dat Anderlecht zesde werd

Het is 46 jaar geleden dat RSC Anderlecht de competitie nog eens als zesde eindigde. In 1973 werd Club Brugge, na 53 jaar wachten, voor de tweede keer landskampioen terwijl uittredend kampioen Anderlecht slechts twaalf van z’n 30 matchen kon winnen. Paars-wit kon zijn seizoen nog wel redden door de beker te winnen - goed voor een Europees ticket. Kan Anderlecht zondag de schade beperken en als vijfde finishen, dan is het van 1980 geleden dat ze zo laag eindigden. Ook dat jaar werd Club Brugge kampioen. (VH)

Bolasie botste tegen poort door... achterwaarts in te rijden

Het leven zoals het is: het oefencomplex van Anderlecht. Als bestuurder zit Yannick Bolasie in zijn Britse wagen aan de rechterkant. De paal met de vingerafdrukherkenning aan de poort van Neerpede staat aan de linkerkant. Logisch, want zo kan 99 procent van de werknemers - die hebben een gewone Europese auto, stuur links - makkelijk de parking op. Nu zou u denken dat Bolasie gewoon elke ochtend uitstapt om de slagbomen te openen. Fout. Hij rijdt achterwaarts in, zodat hij wel vanuit zijn sportbolide kan scannen - luiheid kent geen grenzen. Het verhaal gaat dat het daarbij mis ging: de Congolees ging vorige week iéts te snel en raakte zo de poort. Een stom accident - kan gebeuren, nietwaar?

Op Anderlecht hoopt men alvast dat Bolasie op AA Gent even enthousiast is op het veld als met zijn gaspedaal... (PJC)

Anderlecht hervat op 17 juni

Het wordt een korte voorbereiding. Anderlecht heeft zijn medische en fysieke testen ingepland vanaf 17 juni. Ook de trainingen beginnen dan. Wellicht gaat Anderlecht begin juli op stage, het Nederlandse Venlo wordt genoemd als mogelijke bestemming. Alle data zijn onder voorbehoud, want de nieuwe trainer zal sowieso inspraak krijgen in het oefenprogramma. De Jupiler Pro League gaat eind juli van start, wat maakt dat paars-wit slechts één maand heeft om zich klaar te stomen. Heel misschien moet het ook Europese voorrondes afwerken. (PJC)

Thorup: “Goed eindigen met oog op volgend seizoen

Jess Thorup is nog lang niet klaar met AA Gent. Dat hij de club weer naar de top hoopt te brengen, wil de Deense coach morgen tegen Anderlecht nog eens onderstrepen. “Ons seizoen op een positieve manier afsluiten is het doel. We moeten de vakantie in gaan met het geloof dat er volgend jaar meer in zit. Ik ben ervan overtuigd dat we meer kunnen bereiken als we deze kern grotendeels kunnen samenhouden. De fundamenten zijn aanwezig, ik voel dat er iets moois groeit in deze groep”, aldus Thorup. (ABD)

Morgen wordt hulde gebracht aan Renato Neto. De middenvelder kon zijn oude niveau niet meer halen na een zware knie-operatie, maar volgend seizoen gaat de gewezen kampioenenmaker bij Cercle Brugge aan de slag. Er komt zondag een spandoek van 200 vierkante meter, getekend door de fans. (RN/OSG)