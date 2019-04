Football Talk België. Carcela weg bij Standard? Preud’homme: “Hij heeft niet de goesting om nog beter te worden” - AEK Athene wil na Vranjes ook Adzic

26 april 2019

Preud’homme: “Carcela heeft niet de goesting om nog beter te worden”

De écht grote Mehdi Carcela hebben we deze play-offs nog niet gezien - bij uitbreiding een heel seizoen niet. Het hapert bij de Marokkaan. “Hij had zijn goede momenten”, nuanceert Michel Preud’homme. Die toch dieper ingaat op het weifelende seizoen van Carcela. “In balbezit hebben we hem de nodige vrijheid gegeven, dat kan nu eenmaal niet in balverlies. Dan moet hij zijn werk doen zoals iedereen. Maar het klopt dat ik had gehoopt om hem nog verder te laten ontwikkelen. Bij sommige spelers lukt dat, bij anderen niet. Een paar dingen zijn beter geworden. Alleen zijn het er niet zoveel als ik had gewild. Ik denk eerlijk gezegd ook niet dat ik hem nog veel beter kan maken. Toch niet in de tijd die ik wil. Mehdi heeft een bepaalde structuur gekozen in zijn carrière - hij heeft niet de absolute goesting om nog drie à vier procent beter te worden. Dat heeft echter niets te maken met slechte wil van zijn kant.” Het lijkt met andere woorden ondenkbaar dat Preud’homme deze Carcela volgend seizoen nog aan boord houdt. (FDZ)

AEK Athene wil ook Adzic

De interesse beperkt zich niet tot Ognjen Vranjes. AEK Athene heeft bij Anderlecht ook geïnformeerd naar de transfersituatie van Luka Adzic (20). De Serviër kwam afgelopen zomer over van Rode Ster Belgrado voor ongeveer 1 miljoen euro, maar speelde dit seizoen nog niet. Paars-wit is bereid mee te werken aan een oplossing. Het Zuid-Afrikaanse Kaiser Chiefs wil dan weer graag de overbodige Knowledge Musona (28) aantrekken. (PJC)

Titelkansen RC Genk 88%

RC Genk kan de titel al ruiken en heeft ook de wiskundige prognose aan zijn kant. Met de huidige zes punten voorsprong op Club Brugge en nog vijf speeldagen te gaan, maakt Genk op dit moment 87,7 % kans op de titel. Zo berekende Jean-Pierre Ottoy, wiskundeprof aan de universiteit Gent en zaakvoerder van het statistiekenbureau Statter. Club Brugge, dat bij de start van play-off 1 nog een kans van 18,3 % had op de titel, ziet die met de huidige stand gehalveerd tot 9,7%. De strijd om de tweede, derde en vierde plek belooft nog veel spanning: Club heeft met 52,2% kans de beste kaarten om de competitie als vicekampioen te eindigen. Anderlecht en Gent hoeven zich geen illusies te maken en zullen het bijna zeker moeten stellen met de plaatsen 5 of 6. (BF)

Standard gaat Chinees

Mooi bezoek op l’Académie gisterenmiddag. De ambassadeur van China en de secretaris-generaal van de Chinese voetbalbond - verantwoordelijk voor de jeugd - werden gisteren ontvangen door een delegatie van het Standard-bestuur. Zij officialiseerden een partnerschap met de Chinese voetbalbond. Dat houdt in dat de Chinese nationale ploegen gebruik mogen maken van de infrastructuur van Standard om te trainen en om oefenwedstrijden te spelen. Maar ook dat jeugdtrainers uit Luik hun kennis gaan delen in het Oosten. De U18 van China trainde de voorbije twee weken al op l’Académie. Zij speelden ook tegen de U21 van STVV en NAC Breda. Vandaag oefenen ze tegen de beloften van Standard. Ter herinnering: eind augustus contracteerde Standard het Chinese talent Hao Zhang. (FDZ)