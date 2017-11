Football Talk België: Bölöni riskeert fikse boete voor uitlatingen aan ref - STVV vanaf januari in Japanse handen De voetbalredactie

STVV in handen van Japans onlinebedrijf

Het Japanse onlinebedrijf DMM.com zal vanaf 1 januari volgend jaar volledig eigenaar zijn van voetbalclub Sint-Truiden. Dat schrijft Het Belang van Limburg vandaag. STVV bevestigt aan Belga dat de gesprekken lopende zijn. Roland Duchâtelet, die eerder al twintig procent van de aandelen verkocht aan de Japanners, zou een akkoord bereikt hebben om de club helemaal van de hand te doen. Dat zou op korte termijn voor enkele veranderingen zorgen bij de Limburgse club. Voorzitster Marijke Höfte zou aftreden en vervangen worden door de Japanner Yusuke Muranaka. Ook zal CEO Philippe Bormans er een flink stel Japanse medewerkers bijkrijgen en komt er een budgetverhoging. De nv Stayen zou wel in de handen van Duchâtelet blijven.

Fiorenzo Mostien van de communicatiedienst van de Kanaries bevestigde aan Belga dat de gesprekken lopende zijn. Witte rook is er vooralsnog niet, maar daar kan de komende uren of later deze week verandering in komen.

Bölöni riskeert boete van 500 euro

Antwerp-coach Laszlo Bölöni riskeert voor zijn uitspraken na de thuiswedstrijd tegen Standard op de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League een boete van 500 euro. Die geldstraf vorderde het Bondsparket vandaag ter zitting van de Geschillencommissie voor het Profvoetbal. Bölöni kreeg het tijdens dat viriele en doelpuntenloze duel meermaals aan de stok met scheidsrechter Bram Van Driessche. In de 63e minuut trapte de 64-jarige Roemeen een tweede bal op het terrein. Voor Van Driessche, die Bölöni al had gewaarschuwd, was de maat vol. De coach van de Great Old mocht tussen zijn supporters plaatsnemen in de tribunes van het Bosuilstadion.

Voor zijn gedrag aan de zijlijn had het Bondsparket op basis van het scheidsrechtersrapport al een boete van 1.000 euro gevorderd, waarvan 500 euro met uitstel. Volgens het Bondsparket trok Bölöni na de match ook de integriteit van Van Driessche in twijfel. "De boodschap van discours was duidelijk: grote clubs hebben volgens Bölöni privileges ten opzichte van de kleintjes", verklaarde de bondsprocureur. Het Bondsparket stelde ook van de interviews achteraf een proces verbaal op en speelde dat door aan de Geschillencommissie. Op basis van een nieuwe bondsregel, ingevoerd op vraag van de Pro League om de scheidsrechter te beschermen, ging de Geschillencommissie over tot de disciplinaire vervolging.

Bölöni kreeg ook al een boete van 5.000 euro opgelegd door de Pro League. De Geschillencommissie maakt in de loop van de week het vonnis bekend.

Tubeke-speler niet vervolgd voor staan op arm Roeselare-speler

Alassane Touré wordt niet geschorst. De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) daagde de verdediger van AFC Tubeke nochtans voor de Geschillencommissie. Omdat de scheidsrechter na het zien van de beelden nog niet overtuigd was van kwaad opzet, zag het Bondsparket af van de disciplinaire vervolging. Touré werd op basis van de tv-beelden vervolgd voor een fase in de tweede helft van de verplaatsing naar Roeselare (1-0) op de veertiende speeldag in de Proximus League (1B). De Franse verdediger van de rode lantaarn ging in de 71e minuut op de arm van Roeselare-middenvelder Mickael Seoudi staan. Volgens de Reviewcommissie was dat een bewuste actie. "Touré had immers nog genoeg tijd om de arm van Seoudi te ontwijken, maar staat er toch op en brengt zo de fysieke integriteit van zijn tegenstrever bewust in gevaar", luidde het oordeel.

Scheidsrechter Kevin Van Damme betwijfelt of hij rood had getrokken. "Het lijkt inderdaad alsof Touré genoeg tijd heeft om de arm te ontwijken, maar het speelveld lag er glad bij. Vijf minuten voor de fase was er een enorme hagelbui. Ik denk niet dat ik rood getrokken had", zei Van Damme dinsdag ter zitting van de Geschillencommissie.

Omdat de scheidsrechter ook na het zien van de beelden niet honderd procent zeker was dat een rechtstreekse uitsluiting op zijn plaats was, vorderde het Bondsparket geen sanctie. "Daar hebben we geen bevoegdheid voor", klonk het. Touré gaat daardoor vrijuit.