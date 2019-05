Football Talk België. Belhocine: “Zou onrechtvaardig aanvoelen, mochten we geen vijfde zijn” - Harbaoui blijft vijf duels geschorst Redactie

17 mei 2019

16u08 4

Harbaoui blijft vijf duels geschorst

Hamdi Harbaoui blijft vijf wedstrijden geschorst. Dat heeft de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB beslist. Zulte Waregem was in beroep gegaan tegen de vijf speeldagen schorsing en 5.000 euro boete die de Geschillencommissie had opgelegd aan Harbaoui na zijn rode kaart tegen KV Kortrijk. De fusieclub vond echter geen gehoor. Zo speelde Harbaoui afgelopen dinsdag op het veld van Waasland-Beveren (0-5) zijn laatste match van het seizoen. De Tunesische spits maakte van de gelegenheid gebruik om zijn doelpuntentotaal op te krikken tot 25.

Beslissing Geschillencommissie Hoger Beroep Profvoetbal: Hamdi #Harbaoui (@ESSEVEELIVE) 5 w. schorsing (eerste ploegen) vanaf 17.05.2019 + € 5000 Belgian Football(@ Belgianfootball) link

Belhocine: “Het zou onrechtvaardig aanvoelen, mochten we geen vijfde zijn”

Anderlecht-coach Karim Belhocine moet zondag winnen op AA Gent om alsnog vijfde te worden. De coach heeft de verdienste opnieuw vechtlust in de ploeg gepompt te hebben en verloor sinds zijn aanstelling maar één keer, op Club Brugge. “De jongens hebben goed werk geleverd, het zou onrechtvaardig aanvoelen, mochten we geen vijfde worden. Het is een finale, ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt.”

Het is de laatste match voor Belhocine als T1 ad interim. Wat wacht nadien? “Er is nog geen afspraak met het bestuur”, aldus Belhocine. “Maar ik sta voor alles open. Ik breek er mijn hoofd niet over, ik heb al genoeg om over te denken.” (PJC)

Fai riskeert drie speeldagen schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft drie speeldagen schorsing en een boete van 3.000 euro voorgesteld aan Standard-verdediger Collins Fai, die gisteravond rood pakte in de thuismatch tegen Club Brugge.

De Rouches waren op de voorlaatste speeldag nog steeds in de running voor de derde plaats, maar moesten in de thuismatch tegen blauw-zwart na een dik halfuur met tien voort. Fai zette zijn tackle veel te laat in en plantte zijn studs vol op de enkel van Club-middenvelder Ruud Vormer. Ref Boucaut toonde aanvankelijk slechts de gele kaart, maar na de interventie van de VAR werd dat snel een rood karton. Het weerhield Standard er niet van om de Brugse titeldroom te doorprikken na een 2-0-zege op Sclessin.

Voor die “brutale fout” vordert het Bondsparket nu een schorsing van drie speeldagen. Als Standard dat voorstel aanvaardt, mist de Kameroense vleugelverdediger de slotspeeldag in de play-offs. Doen de Rouches dat niet, komt het dossier dinsdag pas voor de Geschillencommissie, en kan Fai zondag nog spelen op het veld van kersvers landskampioen Genk. Dat duel is nog belangrijk voor de Luikenaars met het oog op de derde plaats, die recht geeft op de Europa League.

Mbaye Leye stopt met voetballen

Het einde is nabij voor Mbaye Leye, althans wat zijn voetbalcarrière betreft. De 36-jarige Senegalees maakte bekend te zullen stoppen als profvoetballer. De laatste wedstrijd in play-off 2 met Moeskroen tegen Waasland-Beveren wordt zijn zwanenzang. “Ik ben opgestaan met een voldaan gevoel. Na 18 jaar professioneel en amateurvoetbal is deze dag aangebroken. Ik heb altijd geweten wat ik wou en na dit formidabel jaar bij Moeskroen is het moment daar om de laatste bladzijde als voetballer om te draaien. Een dikke merci aan allen die van dichtbij of van ver aan dit verhaal hebben bijgedragen (clubs, coaches, kinés, spelers, supporters...). Ik wil in het bijzonder ook mijn vrouw en kinderen bedanken”, aldus Leye. De Senegalees kwam in 2007 over van Amiens naar Zulte Waregem. Daarna speelde hij in België achtereenvolgens nog voor Gent, Standard, Zulte Waregem, Lokeren, Zulte Waregem, Eupen en Moeskroen.

Ochoa: “Het moment is daar om te vertrekken”

Guillermo Ochoa zei gisteren voor de camera’s dat “het moment daar is om te vertrekken.” Maar Michel Preud’homme heeft de hoop om de Mexicaanse doelman te houden nog niet opgegeven. “We willen hem een contract op lange termijn aanbieden (het gaat om een contract van vier jaar, red.). Daar is met Memo al over gesproken. We vinden dat hij stabiliteit kan geven aan deze ploeg, dat hij past in het voetbal dat we willen spelen. Momenteel is er echter nog niets in orde. We houden dus ook andere pistes open mocht hij vertrekken.” De meest genoemde naam als eventuele opvolger is Jean Butez van Moeskroen. (FDZ)