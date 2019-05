Football Talk België. Belgische U17 mogen zich opmaken voor kwartfinale tegen Nederland na draw tegen Ieren Redactie

09 mei 2019

22u15 0

Belgische U17 mogen zich opmaken voor kwartfinale tegen Nederland na draw tegen Ieren

De Belgische U17-voetbalploeg heeft zich in de Ierse hoofdstad Dublin geplaatst voor de kwartfinales van het EK. De jongens van Bob Browaeys speelden 1-1 gelijk tegen het gastland in hun laatste groepswedstrijd. Dat volstond voor poulewinst en een duel met titelverdediger Nederland in de kwartfinales.

Bondscoach Roberto Martinez zag hoe Chris Kalulika in de 65e minuut de score opende. Timi Sobowale (74.) bracht de Ieren langszij. Nog een Iers doelpunt zou de uitschakeling voor de Belgen betekenen, maar de score veranderde niet meer. In de andere partij in poule A won Tsjechië met 2-0 van Griekenland.

In de eindstand tellen België en Tsjechië 5 punten. Ierland is derde met 3 punten, voor Griekenland (1 punt). Enkel de eerste twee stoten door naar de kwartfinales.

Zondag staan de Belgen daarin tegenover Nederland, dat tweede werd in groep B (achter Frankrijk, voor Engeland en Zweden). Vorig jaar won Nederland de finale van Italië na een strafschoppenreeks.

De top vier van het EK verzekert zich van een deelnamebewijs voor het WK, later dit jaar in Brazilië. Het vijfde Europese ticket wordt verdeeld in een minitoernooi met de vier verliezende kwartfinalisten.

Het is de vierde keer in vijf jaar dat de jonge Duivels deelnemen aan de EK-eindronde. Vorig jaar haalden de min 17-jarigen de halve finales op het EK in Engeland. Ook in 2015 waren de halve finales het eindstation. Dat jaar veroverden de jonge Duivels eveneens brons op het WK.

OHL bindt Ivoriaanse middenvelder voor drie jaar aan zich

De Ivoriaan Aboubakar Keita heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend bij Oud-Heverlee Leuven, zo bevestigt de 1B-club.

De 21-jarige middenvelder ruilde eind januari het Deense Kopenhagen voor OHL. Hij tekende toen een contract tot het einde van het seizoen. Nu zette hij zijn krabbel onder een verbintenis voor drie jaar.

In play-off 3, waarin OHL het behoud verzekerde, kwam Keita de voorbije weken vijf keer in actie. Hij maakte daarbij indruk op het Leuvense bestuur. “De defensieve middenvelder viel op met zijn duelkracht, balvastheid, goed kopspel en verzorgd inspelen”, luidt het.

Technisch directeur Wim De Corte vult aan. “Dit is de eerste transfer voor komend seizoen en deze past meteen bij de ambitie die we hebben. Iedereen heeft kunnen vaststellen dat Keita iets extra toevoegt. Een speler met zijn kwaliteiten binden we met veel plezier langer aan OH Leuven.”

TRANSFERNIEUWS 🔥 Keita tekent een contract voor drie seizoenen bij Oud-Heverlee Leuven 👏



Lees hier meer: https://t.co/vOqcC3HpeJ#SamenSterker pic.twitter.com/Lh77d2NIzf Oud-Heverlee Leuven(@ OHLeuven) link

Club stoomt Diatta klaar voor zondag

Club Brugge stoomt Krépin Diatta klaar voor zondag. De Senegalees sukkelt met een verstuikte enkel, de komende dagen moet duidelijk worden of hij in actie zal kunnen komen. Nog afwezig op training: Mechele en Poulain. Beiden doen het uit voorzorg rustiger aan. Vlietinck kon de groepstraining hervatten, Mitrovic trainde opnieuw individueel.

Ito staakt training uit voorzorg

Last aan de heup zorgde ervoor dat Junya Ito gisteren de training bij Racing Genk vroegtijdig moest staken. Na een trap op doel greep de Japanner naar de heup en ging hij langs de kant van het veld zitten. Hij trok nadien uit voorzorg naar de kleedkamers, Philippe Clement wil geen risico’s nemen met de snelle flankaanvaller. Enkele weken geleden blesseerde Ito zich al eens aan diezelfde heup in de wedstrijd tegen Anderlecht. Na de training bleven Maehle en Berge nog even na om hun voorzetten en afwerking met de kop te trainen. Trainer Philippe Clement toonde dat ook hij nog over een stevige détente beschikt. Lucumi en Heynen trainden apart. Abid Adnane (15) en Faissal Boujemaoui (16) tekenden gisteren hun eerste profcontract bij Racing Genk. (KDZ)

Kara onzeker voor Antwerp

Kara sukkelt met de rug. Hij werkte een individueel programma en traint niet mee met de groep. De Senegalees is onzeker voor de wedstrijd van zondag op Antwerp. Ook Lawrence heeft nog steeds last van een rugblessure. De medische staf hoopt hem toch klaar te stomen voor zondag. De heupblessure van Milic evolueert gunstig. In principe hervat hij vandaag met de groep. (MJR)