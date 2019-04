Football Talk België. Antwerp zonder Haroun: geen drama qua puntenoogst - Franstalige KVM-spelers zingen clublied De voetbalredactie

16 april 2019

09u45

Hilarische video: Franstalige KV Mechelen-spelers zingen clublied

Wat een bekerfinale met een voetballer kan doen. Bij KV Mechelen krijgen anderstalige spelers elke week een Nederlandse les voorgeschoteld. Vandaag op het programma: het clublied, ter voorbereiding van de bekerfinale op 1 mei. Zoals u kan zien in het filmpje leefden de Franstalige spelers zich helemaal in.

De Mechelse zangtalenten van links naar rechts: Laurent Lemoine, Thibaut Peyre, Clément Tainmont, Mathieu Cornet, William Togui en Trova Boni. (ABD)

Great Old zonder Haroun: geen drama qua puntenoogst

Antwerp moet het op paasmaandag zonder Faris Haroun zien te rooien tegen Club Brugge. De kapitein slikte zaterdag op het veld van AA Gent zijn derde gele kaart van play-off 1 na een late overtreding op David. Kopzorgen voor Bölöni dus, want Haroun is een belangrijke schakel in het geheel van de Roemeen. Al ving Antwerp dat eerder dit seizoen qua puntenoogst nog enigszins goed op. In de reguliere competitie miste Haroun drie duels door schorsing en drie door blessures. Twee keer won Antwerp, uit bij Cercle en Zulte Waregem. In Gent en thuis tegen Standard werd het een gelijkspel. Op speeldag 29 en 30 verloor de Great Old zonder zijn kapitein van Charleroi en in Kortrijk. 8 op 18 dus zonder Haroun, maar thuis wel maar 1 op 6. (SJH)

Lange rij voor bekertickets bij Buffalo’s

Om 12 uur startte AA Gent gisteren met de verkoop van tickets voor de bekerfinale, met voorrang voor de abonnees van de reguliere competitie. Ondanks het feit dat tickets ook online konden gekocht worden, stond er een lange rij aan de loketten van de Ghelamco Arena. De eerste gegadigden schoven al aan van 7 uur ‘s ochtends. Toen de loketten om 18 uur gesloten werden, waren er 12.850 tickets aan de man gebracht. De voorrangsperiode voor abonnees loopt verder tot en met zaterdag. Op dinsdag 23 april start om 12 uur de vrije verkoop van de resterende tickets, zowel online als aan de loketten. (RN)