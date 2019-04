Football Talk België. Antwerp riskeert 25.000 euro boete na rondvliegende bekertjes, ook match achter gesloten deuren? De voetbalredactie

28 april 2019

10u54

Bron: Belga 3

25.000 euro boete dreigt voor Antwerp

Antwerp moet meer dan waarschijnlijk een bedrag van 25.000 euro ophoesten voor de supportersincidenten van vrijdag tijdens de match tegen Standard. Dat bevestigde de Pro League, die de interne procedure eerstdaags zal opstarten.

De opener van speeldag 6 in play-off 1 tussen Antwerp en Standard werd na 75 minuten stilgelegd door scheidsrechter Nathan Verboomen. Ondanks een verzoek tot kalmte van de stadionomroeper eerder in de tweede helft, werd Standard-trainer Michel Preud'homme met bekertjes bier bekogeld vanuit de eretribune van Antwerp. Na tien minuten gedwongen pauze kon de match incidentloos uitgespeeld worden. De Great Old won de potige match met 2-1.

Op basis van het interne reglement van de Pro League riskeert Antwerp voor de tijdelijke stillegging van de match een boete van 25.000 euro. De Pro League noemt het een vergoeding, omdat dat geld gaat naar de sociale projecten van de koepel van profclubs. De interne procedure zal volgende week worden opgestart. De boete wordt dan in principe bekrachtigd op de eerstvolgende raad van bestuur van 6 mei. Ook de boete voor RSC Anderlecht, te weten 50.000 euro voor de definitieve stillegging van het duel op het veld van Standard, moet dan bevestigd worden.

Behalve 25.000 euro aan de Pro League hangt Antwerp ook een disciplinaire procedure bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) boven het hoofd. De bondsprocureur kan het stamnummer 1 vervolgen op basis van de rapporten van ref Verboomen en de aanwezige match delegate, die ongetwijfeld melding zullen maken van de tijdelijke staking. Gezien de antecedenten van Antwerp bij de bondsinstanties, is het niet uitgesloten dat er gedreigd wordt met een al dan niet voorwaardelijke match achter gesloten deuren. De versnelde procedure is niet van kracht, dus het kan nog even duren voor er een sanctie uitgesproken wordt.