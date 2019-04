Football Talk België. Anderlecht legt talent vast, Vranjes wil niet inleveren - Moeskroen heeft rechtszaak aan het been De voetbalredactie

29 april 2019

Lucas Lissens prolonge son contrat au RSCA



Lucas Lissens verlengt contract bij #RSCA





AEK en Vranjes: (nog) geen deal

“Ik voetbal niet voor het geld”, aldus Hans Vanaken in de weekendkrant. Wel, Ognjen Vranjes (29) doet dat in déze fase van zijn carrière wel. AEK Athene drukt door voor de verdediger, maar die wil enkel vertrekken als hij financieel niet moet inboeten op zijn lucratieve contract bij RSCA. De Grieken kunnen dat salaris evenwel niet overnemen, wat maakt dat Anderlecht Vranjes alleen zal kunnen slijten als het zelf toegevingen doet. Voorlopig is er geen deal, wat Griekse media ook beweren. Een overeenkomst is er wel met jeugdspeler Lucas Lissens (17). De centrale verdediger verlengde tot 2021. Directeur jeugd Jean Kindermans hoopt de komende weken nog enkele talenten langer vast te leggen. (PJC)

Maged Samy naar rechtbank tegen Moeskroen

Voormalig Liersevoorzitter Maged Samy heeft een rechtszaak opgestart tegen Moeskroen en de Pro League. Samy is van oordeel dat Moeskroen in 2015 ten onrechte een proflicentie kreeg, waarna Lierse degradeerde. De Egyptenaar hoopt een schadevergoeding uit de brand te kunnen slepen. (KDC)

Genk polst naar Ivoriaan

Volgens Zweedse bronnen informeerde Racing Genk naar de Ivoriaanse verdediger Odilon Kossounou (18) van Hammarby. Bij die club haalde Genk ook al Aidoo en Borges. (KDZ)

Wie vervangt geschorste revelatie Mata?

Geen middagje Gent voor Clinton Mata volgende week. De verdediger liep gisteren net als in Genk en Antwerp in het laatste wedstrijdkwart tegen een gele kaart aan en moet geschorst opzij blijven. Pech voor de revelatie bij Club Brugge in de play-offs. Benoît Poulain viert zo volgende zondag in de Ghelamco Arena mogelijk zijn rentree, al is niet uitgesloten dat Leko teruggrijpt naar Sofyan Amrabat, die de voorbije weken telkens snedig inviel. De Marokkaan stond gisteren niet op het wedstrijdblad, nadat hij zaterdag wegbleef van training. Amrabat incasseerde vrijdag een elleboog van Diatta. Toch sprak Leko over een sportieve keuze: “Andere spelers waren mentaal meer klaar dan Sofyan.” Afwachten of Amrabat straks de voorkeur krijgt. (TTV/NP)

Asare en Dompé wellicht speelklaar

Jess Thorup kon tegen Genk geen beroep doen op Chakvetadze (knie), Yaremchuk (achillespees) en Dompé (adductoren). Yaremchuk is geschorst voor de bekerfinale, maar hij kan zondag wellicht weer spelen tegen Club Brugge. Dompé trainde gisteren en raakt zo goed als zeker speelklaar voor de bekerfinale. Of hij ook speelt, is een ander verhaal, want Dejaegere toonde wat ons betreft tegen Genk dat hij een plaats heeft in de basiself voor de bekerfinale. Chakvetadze trainde gisteren niet en blijft onzeker. Asare viel tegen Genk uit met een blessure aan het scheenbeen. De aanvoerder trainde niet, maar hij raakt zo goed als zeker speelklaar. (RN)

Lucumi valt uit

Pech voor Jhon Lucumi. De Colombiaanse verdediger viel halfweg de tweede helft uit met een spierblessure. Eerder dit seizoen moest Genk Lucumi al geruime tijd missen met een scheurtje in de linkerquadriceps. Vandaag ondergaat hij verdere onderzoeken en moet de ernst van de blessure blijken. (KDZ)

Najar valt geblesseerd uit

In de tweede helft moest Belhocine Andy Najar vervangen door Appiah. Even voor de rust had de rechtsachter een trap op de voet geïncasseerd. Hij bleef een tijdje liggen, probeerde alsnog door te spelen, maar aan de rust in de kleedkamer gaf hij aan niet verder te kunnen. Geen James Lawrence in de Anderlecht-selectie. Hij geraakte niet op tijd fit na zijn blessure. Sanneh zat ook niet in de selectie, maar dat was om sportieve redenen. (MJR)