Football Talk België. Anderlecht informeert in Nederland naar dure spelmaker - Haalt Trossard Gent?

RSCA informeert bij Heerenveen naar Michel Vlap

De eerste telefoongesprekken hebben plaatsgevonden. Anderlecht heeft zich officieel gemeld bij Heerenveen voor Michel Vlap (21). Dat ontkennen ze bij RSCA zelf, maar wordt ons formeel bevestigd in Friesland. Paars-wit ziet in Vlap een serieuze kanshebber om de nieuwe nummer tien te worden. Hij scoorde dit seizoen veertien keer in de Eredivisie en gaf al zes assists. Bij onze Nederlandse collega’s klinkt het dat Vlap wat lijkt op Hans Vanaken: groot, met goeie voeten, spelinzicht en scorend vermogen. Er hangt wel een serieus prijskaartje aan de Nederlandse jeugdinternational: Heerenveen zou 8 miljoen euro willen vangen. Het valt af te wachten of Anderlecht zo ver wil gaan. In de spits volgt de club, zoals eerder gemeld, met bijzondere aandacht de ontwikkelingen rond Antwerpspits Mbokani. (PJC)

Pocognoli opnieuw in Standard-kern

24 november 2018. Toen zat Sébastien Pocognoli (31) voor het laatst in de selectie van een competitiewedstrijd van Standard. Hij werd eind december geopereerd aan de heup. Vanavond is de linksachter er opnieuw bij. “Ik wil hem bij de groep hebben”, verduidelijkte Michel Preud’homme. “Hij is één van de aanvoerders. En Sébastien heeft heel hard gewerkt de laatste maanden. Je zag tijdens zijn eerste trainingen wel dat het moeilijk was - hij had een achterstand. Bovendien kwam hij bij een groep die op kruissnelheid was. De goesting is alleszins aanwezig bij hem.”

In principe komt Pocognoli nog niet in actie. Hij moet eerst wat wedstrijdritme opdoen bij de beloften. (FDZ)

2.500 euro boete voor Anderlecht en Lokeren

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft RSC Anderlecht en Sporting Lokeren een effectieve geldboete van 2.500 euro opgelegd wegens het gebruik van pyrotechnisch materiaal door hun supporters. Voor paars-wit gaat het om feiten tijdens de competitiematch op het veld van KV Oostende (0-2) op 17 maart. Supporters van RSCA staken aan de kust rookbommen af. De stadionomroeper werd ingeschakeld. “We hanteren een nultolerantie ten aanzien van pyrotechnisch materiaal”, stelde de Geschillencommissie, die de vordering van het Bondsparket volgde.

Op dezelfde voetbalavond wierpen fans van Lokeren in de thuismatch tegen Cercle (3-1) vuurpijlen op het terrein net voor de aftrap. De Waaslanders waren voorbereid op deze actie, en zetten extra stewards in om het brandende materiaal meteen van het veld te halen. Ondanks die voorbereidende maatregel ontsnapte Lokeren niet aan de boete. “Wegens onze nultolerantie kunnen we dit niet ongestraft laten”, luidde het vonnis.

Genk ontsnapt aan match achter gesloten deuren na ongeval met vuurpijlen

KRC Genk moet een geldboete van 5.000 euro betalen, nadat vier personen in de wedstrijd op het veld van Zulte Waregem gewond waren geraakt door het gebruik van pyrotechnisch materiaal. Dat heeft de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdagavond beslist. De Limburgers ontsnappen aan een match achter gesloten deuren.

Uit het verslag van de match delegate moest blijken dat vier mensen in het stadion van Zulte Waregem op 17 maart gewond raakten door pyrotechnisch materiaal van de Genkse supporters. Onder hen zouden ook twee spotters zijn, al ontkende KRC Genk dat. Het is ook niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn, maar dat speelde geen rol voor de Geschillencommissie. “De mogelijkheid van verwondingen is al voldoende om te bestraffen.”

KRC Genk liet zich door stadiondirecteur Kobe Schepers, CEO Erik Gerits en advocaat Jochem Janssens vertegenwoordigen. Zij zetten alle preventieve en repressieve maatregelen uiteen die de Limburgers nemen om supportersincidenten te vermijden. Genk zal relschoppers nog langer uit de stadions bannen dan tot nu toe het geval was en zat daarover al samen met de Pro League. Dat betoog kon de Geschillencommissie overtuigen om geen match achter gesloten deuren op te leggen. Bondsprocureur Kris Wagner had daar gezien de zwaarwichtige feiten wel expliciet om gevraagd. De maximumboete van 5.000 euro werd wel weerhouden.

Esiti is fit bij Gent, Chakvetadze niet

Anderson Esiti is hersteld van zijn liesblessure, hij maakt deel uit van de selectie van AA Gent. Giorgi Chakvetadze kende de voorbije dagen een kleine terugval en is nog niet van de partij. “Hij zou zaterdag al tot de selectie kunnen behoren voor de match op Genk”, zegt Jess Thorup. “Anders speelt hij volgende maandag met de beloften.” (RN)

Trossard naar de kant, fit voor Gent?

Leandro Trossard verliet gisteren met een ingepakte kuit de Bosuil. Niet al te erg, zei hij. De Limburger hoopt hersteld te geraken voor de match zaterdag tegen AA Gent. “Daarom had ik ook vrede met mijn wissel, ik had dat bij de rust al aangegeven.” Minder vrede had hij met het resultaat. “Absoluut. Er zat veel meer in. Wij kregen de beste kansen. Buiten die vrije trap had Antwerp niet veel kansen. Bij ons zat ‘m het in de efficiëntie. We kwamen drie keer alleen voor de goal, dan moet je daar toch eentje van binnenprikken. Bolat pakte ook wel uit met een paar goede reddingen. Maar wij moeten niet na twee minuten al een fout voor de eigen zestien maken. Als die dan binnengaat, moet je meteen achtervolgen. Al lag het dus niet alleen daaraan.” (VH)

Eerste thuiszege Antwerp tegen PO 1-ploeg

Antwerp kan op de Bosuil dan tóch winnen tegen een topclub. Beet de Great Old in de reguliere competitie op 31 oktober 2018 nog in het stof tegen RC Genk (2-4), dan ging het gisteren voor het eerst sinds de promotie naar 1A met de volle buit lopen tegen een G5-ploeg. Dit seizoen kon Antwerp in eigen huis Club Brugge (1-1), AA Gent (2-2) en Standard (1-1) wel op een puntendeling houden, maar winnen tegen een topper zat er niet in - tot gisteren dus. (VH)