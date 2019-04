Football Talk België. Anderlecht geeft belofte contractverlenging - Wesley en Denswil opnieuw fit De voetbalredactie

27 april 2019

12u56 7

Anderlecht geeft belofte Lucas Lissens contractverlenging

RSC Anderlecht heeft het contract van jeugdspeler Lucas Lissens verlengd tot 2021, zo meldt de Belgische recordkampioen. De 17-jarige Lissens is een sterkhouder bij de U21 van paars-wit en de nationale ploeg U19.

“Lucas is een talentvolle speler. Ik kan hem maar één ding wensen: dat hij net als Sebastiaan Bornauw en Hannes Delcroix als centrale verdediger de overstap kan maken van de U21 naar de A-ploeg”, stelt Youth Director Jean Kindermans.

Lucas Lissens prolonge son contrat au RSCA, plus d’infos sur https://t.co/wu3ffS5wtQ 👌



Lucas Lissens verlengt contract bij #RSCA, meer info op https://t.co/8yQueVf6vL 👍



⚽️ #RSCAYOUTH #COYM pic.twitter.com/0ZuvnQfVu1 RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Verbist: “VAR had geen penalty mogen geven”

Beter laat dan nooit. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist heeft alsnog duiding gegeven bij de strafschopfase op speeldag vier in de wedstrijd tussen Racing Genk en Club Brugge. Brandon Mechele kreeg de bal toen onvrijwillig tegen de arm in de zestien, maar na ingrijpen van de VAR kwam er alsnog een penalty. Onterecht, zegt Verbist: “Mechele blokkeert een schot naar doel van Aly Samatta. Samatta krijgt de geblokkeerde bal tegen zijn been waardoor de bal via de grond tegen de onderarm van Mechele komt. Mechele staat op dat ogenblik door het blokkeren van de bal met de rug naar het spel en weet niet waar de bal zich bevindt. De scheidsrechter laat doorspelen, maar wordt door de VAR toch naar het scherm geroepen. Na raadpleging van de beelden geeft de scheidsrechter strafschop. De VAR had hier niet moeten tussenkomen. Op het moment dat Mechele de bal tegen de arm kreeg, ging het niet meer over het blokkeren van de bal maar om een ongelukkig contact van de bal op de arm. De strafschop had hier dus niet moeten toegekend worden.” (PJC)

Wesley en Denswil opnieuw fit

Goed nieuws voor Club. Sterkhouders Wesley (knie) en Denswil (enkel) - die zich tot donderdag beperkten tot een individueel programma - trainden gisteren voor het eerst sinds het gelijkspel op Antwerp weer mee met de groep. Behoudens een reactie - wat niet verwacht wordt - zijn ze fit voor de topper tegen Anderlecht. Club traint deze ochtend een laatste keer. (NP)

Visser van veld naar VAR-busje

Niet tussen de lijnen, wel op de parking van Jan Breydel zondag: Lawrence Visser, vorige maandag nog scheidsrechter bij Antwerp - Club Brugge. Zes dagen nadat hij - samen met de VAR - geen strafschop zag in de charge van Van Damme op Openda neemt de ref zélf plaats in het busje van de videoscheidsrechter. Een opvallende beslissing, na alle commotie die door de dwaling van de arbitrage was ontstaan. Maar het is allesbehalve een straf, zo valt te horen. De wedstrijd zelf wordt geleid door Erik Lambrechts, die woensdag ook de bekerfinale tussen AA Gent en KV Mechelen fluit. (TTV/NP/RN)

Okon geeft aftrap

Ex-verdediger van blauw-zwart Paul Okon geeft zondag de aftrap van Club Brugge-Anderlecht. De Australiër is in België voor de boekvoorstelling van ‘De Brugse Gouden Schoenen’. Hij verdedigde tussen 1991 en 1996 de kleuren van Club, voor wie hij in 72 matchen één keer wist te scoren. In zijn laatste seizoen werd de verdediger bekroond met De Gouden Schoen.

Gerkens niet fit

Gestart was hij wellicht toch niet. Karim Belhocine kan tegen Club Brugge geen beroep doen op Pieter Gerkens. De middenvelder sukkelt met de kuit. Ook James Lawrence kende de voorbije dagen wat pijntjes, maar Belhocine verwacht dat de verdediger wel speelklaar geraakt.

Volgens Afrikaanse media volgt Anderlecht Kelvin John, een 15-jarige aanvaller uit Tanzania. In zijn thuisland wordt hij vergeleken met Kylian Mbappé. (VDVJ/PJC)

Zo straf is dit Antwerp

13 op 18

Na zes speeldagen heeft Antwerp 13 punten - indrukwekkend. In de geschiedenis van de play-offs begonnen enkel Anderlecht (in 2010 met 14/18 en in 2016 met 13/18), Standard (in 2011 met 16/18 en in 2013 en 2018 met 13/18) en AA Gent (in 2015 met 13/18) even goed of beter. Klopt Genk dit weekend AA Gent, dan heeft het 15/18.

Eerste thuiszege tegen grote 3 sinds 2002

Voor het eerst sinds 15 september 2002 slaagde Antwerp er in om op de eigen Bosuil een tegenstander van de grote drie (Anderlecht, Club en Standard) over de knie te leggen. Sinds de 2-1 winst in 2002 tegen Anderlecht passeerde er twaalf keer een traditionele topclub in Deurne Noord.

Eerste thuiszege tegen Rouches sinds ‘96-’97

Godfroid, Owolabi en Severeyns hebben opvolgers. In het seizoen 1996-1997 waren zij de doelpuntenmakers in de laatste thuiszege van Antwerp tegen Standard (3-0). De voorbije zeven thuismatchen kon Antwerp niet winnen van de Rouches. (JSe/KDC)

Malinwa-fans per boot naar bekerfinale

De eerste bekerfinale in tien jaar: dan moét je wel iets speciaals doen. Zowat tweehonderd supporters van KV Mechelen reizen woensdag per boot af naar Brussel. Twee passagiersboten brengen hen vanuit Willebroek of Kapelle-op-den-Bos naar de Heembeekkaai, vanwaar ze met bussen naar de Heizel trekken. Goed nieuws trouwens voor de KV Mechelen-fans die nog geen ticket konden bemachtigen voor de bekerfinale. Vandaag, om 13 uur, komen er 250 extra tickets in vrije verkoop, exclusief te verkrijgen via de online ticketshop. (ABD)

Club strikt Belg van ADO Den Haag

De 18-jarige Rabbi Mwenda maakt de overstap van ADO Den Haag naar Club Brugge. De Belgische middenvelder zal volgend seizoen in principe bij de beloften aansluiten. De jonge Brusselaar maakte recent deel uit van de Belgische U19-ploeg en genoot ook de belangstelling van Feyenoord. (TTV)

KBVB stap dichter bij verhuis

De financiering voor het nieuwe bondsgebouw is zo goed als rond. CEO Peter Bossaert had zich voorgenomen om in 2020 naar het nationale oefencomplex in Tubeke te verhuizen. Die timing lijkt nog steeds haalbaar. Het glazen huis van de voetbalbond wordt verkocht. Maar ook de Pro League - de belangenorganisatie van de profclubs - en de amateurvleugels van de bond huizen momenteel in dat gebouw. In principe gaan zij ook naar Tubeke. Al twijfelen bepaalde clubs of ze niet meer fysieke afstand moeten nemen van de bond, zodat de twee instanties op z’n minst onafhankelijker zouden overkomen. Daarnaast blijft de vraag of Voetbal Vlaanderen zijn domicilie op Waals grondgebied wil zien. (PJC)

Cercle zonder Mercier

Geen Xavier Mercier (overbelasting rug) in de selectie bij Cercle Brugge en ook nog geen Kylian Hazard, die wel weer traint. Adama Traoré is wel opnieuw fit. De 18-jarige jeugdinternational Andi Koshi (ex-Anderlecht en PSV) wordt voor het eerst in de wedstrijdkern opgenomen. Cercle trekt in de aanloop naar volgend seizoen opnieuw op oefenkamp naar Hoenderloo en speelt ook weer twee wedstrijden tijdens een ministage in Le Touquet. De fandag is vastgelegd op 6 juli. (LUVM)

Chakvetadze nog onzeker

Giorgi Chakvetadze is nog onzeker voor de wedstrijd tegen RC Genk. “Hij kon weer normaal trainen, maar we wachten tot op het laatste moment”, zegt Jess Thorup. “We zullen geen enkel risico nemen, maar het is vooral ook een mentale kwestie voor hem.” (RN)