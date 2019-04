Football Talk België (8/4). Paars-wit weldra in het Lotto Park? - Wesley en Poulain klaar, Mpoku onzeker De voetbalredactie

08 april 2019

08u03

Bron: Eigen berichtgeving

Naamswijziging Anderlecht-stadion weldra officieel

Voor nostalgie is geen plek. Wat al in de lucht hing, wordt wellicht deze week officieel: de naamswijziging van het Constant Vanden Stockstadion. RSCA heeft een overeenkomst met sponsor Lotto, dat de Anderlecht-thuisbasis vermoedelijk omdoopt tot het ‘Lotto Park’. Met de zet wil Marc Coucke de commerciële inkomsten verhogen - naar het voorbeeld van clubs in binnen- en buitenland - maar tegelijk maakt hij zo verder komaf met het verleden van de Vanden Stockdynastie. Sinds 1983 bestaat het Vanden Stockstadion. (PJC)

Leko recupereert Poulain

Zes op zes en dus hoeven er bij Club geen wijzigingen verwacht te worden. Niets wijst erop dat Leko spelers rust moet gunnen tegen Standard. Wesley incasseerde in Anderlecht een pijnlijke trap tegen het onderbeen, maar ook hij is speelklaar. Benoit Poulain keert terug in de selectie - de centrale verdediger is hersteld van een blessure aan de achillespees. Vlietinck en Nakamba zijn op de weg terug. Voor hen komt de match van vanavond evenwel nog te vroeg. Ook Rezaei moet toekijken. De aanvaller haakte deze week af met een lichte blessure. (TTV)

Mpoku onzeker

Mpoku is twijfelachtig voor het duel met Club Brugge. Hij moest in Gent ziek vervangen worden en is nog niet helemaal hersteld. Laifis speelt vandaag zijn honderdste wedstrijd in de Jupiler Pro League. (FDZ)

De Ridder: gratis op te halen

De kans is groot dat Steve De Ridder binnenkort gratis op de markt komt. Ook al heeft hij nog een jaar contract, de kans dat de 32-jarige middenvelder ook volgend seizoen bij Lokeren speelt, is namelijk klein. De Ridder zou te zwaar wegen op het budget voor volgend seizoen en kreeg te horen dat hij deze zomer transfervrij weg kan. Ook met Guus Hupperts probeert Lokeren een regeling te treffen. (MVS)