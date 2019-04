Football Talk België (29/4). Carcela volgt zichzelf op als Belgische Leeuw - Malinovskyi, Pozuelo of Vanaken Profvoetballer van het Jaar De voetbalredactie

29 april 2019

23u15 1

Carcela volgt zichzelf op als Belgische Leeuw

Mehdi Carcela is in het Birmingham Palace in Anderlecht uitgeroepen tot winnaar van de Belgische Leeuw. Carcela kreeg de trofee uit handen van Brussels staatssecretaris Fadila Laanan (PS). De Belgische Marokkaan bleef in de tiende editie van de trofee voor de beste voetballer van Arabische afkomst in de Jupiler Pro League Tunesiërs Hamdi Harbaoui (Zulte Waregem) en Dylan Bronn (AA Gent) voor. Harbaoui is momenteel topschutter in de Jupiler Pro League met 23 treffers en ontving wel een prijs als beste schutter.

Carcela kende bij Standard een eerder wisselvallig seizoen. De hoogvorm die hij vorig seizoen in play-off 1 etaleerde, haalde hij deze jaargang niet. Maar met vier goals en zeven assists in de reguliere competitie bleef de 29-jarige Luikenaar bepalend. In play-off 1 kon hij de laatste weken nog niet scoren of een doelpunt aanbrengen. Zijn coach, Michel Preud’homme, zette Carcela vrijdag op bezoek bij Antwerp (2-1) een eerste keer op de bank. Een transfer lijkt tot de mogelijkheid te behoren.

Carcela won de Belgische Leeuw eerder in 2015 en 2018. In januari werd hij na Hans Vanaken (Club Brugge) ook tweede in de verkiezing van de Gouden Schoen.

De prijs voor de beste vrouwelijke speelster ging naar Sakina Ouzraoui (Anderlecht). De futsaller van het jaar werd Brahim El Jomail (Lart Brussel).

“In eerste instantie wil ik zeggen hoe prachtig ik het vind opnieuw tot Belgische Leeuw te zijn verkozen”, begon Carcela. “Ik behoor tot de Marokkaanse gemeenschap en die betekent alles voor mij. Het is een hele eer.”

Vervolgens wilde hij ook even terugkomen op de geruchtenstroom die de voorbije dagen aanzwelde. Diverse media meldden dat Carcela Standard deze zomer na een minder seizoen voor een prijsje zou mogen verlaten. Carcela zelf hoopt evenwel niet op een vertrek uit de Vurige Stede. “Standard is mijn club en dat zal altijd zo blijven”, aldus de geboren en getogen Luikenaar. “Als Barcelona belt, zal ik wel even nadenken (lachend). Maar verder wil ik niet vertrekken. Ik kan begrijpen dat de supporters dit seizoen meer van mij verwacht hadden. De supporters liggen mij nauw aan het hart, voor hen voetbal ik. Ik doe wat ik kan, maar momenteel lukt het niet echt.”

Carcela kon in Play-off 1 nog niet scoren of een beslissende pass geven. Standard zakte na de nederlagen tegen Genk (1-3) en Antwerp (2-1) weg naar een vierde plaats in de tussenstand, een plek die op het einde van het seizoen een barrageduel met de winnaar van Play-off 2 inhoudt.

Lois Openda verkozen tot Belofte van het Jaar op Gala van Belgische Leeuw

Club Brugge-aanvaller Lois Openda is vanavond op het Gala van de Belgische Leeuw in het Birmingham Palace in Anderlecht verkozen tot Belofte van het Jaar. De negentienjarige Openda, zoon van een Congolese vader en een Frans-Marokkaanse moeder, volgt als beste jongeling Moeskroen-middenvelder Selim Amallah op. Hij haalde het voor Bilal Chibani (Moeskroen) en Amine Benchaib (Lokeren).

De in Luik geboren en getogen Openda kwam dit seizoen helemaal aan de oppervlakte bij blauw-zwart. De snelle spits maakte zijn debuut in de hoofdmacht van Club Brugge in het eerste groepsduel van de Champions League, thuis tegen Borussia Dortmund (0-1). Sindsdien is hij een vaste waarde in de kern van coach Ivan Leko. De Kroaat liet Openda in zijn eerste seizoen op het hoogste niveau liefst 25 keer opdraven. Zijn eerste doelpunt maakte hij begin februari in het competitieduel tegen AA Gent (1-1).

Hamide Lamara troeft Karim Belhocine af als Trainer van het Jaar Belgische Leeuw

Hamide Lamara is vanavond op het Gala van de Belgische Leeuw gekroond tot Trainer van het Jaar. De 44-jarige Fransman, met Marokkaanse roots, is de opvolger van Karim Belhocine. De huidige T1 van Anderlecht werd dit jaar tweede. De derde plaats was voor Issame Charai, T2 bij STVV.

Lamara is sinds juli 2016 de hoofdcoach van Standard Fémina. Hij leidde de Luikse vrouwen naar de landstitel in 2017 en bekerwinst in 2018. Dit seizoen verloren Lamara en Standard de bekerfinale tegen Gent (2-0). In Play-off 1 zijn de Rouches momenteel tweede, op elf punten van leider Anderlecht.

RSCA-coach Karim Belhocine toonde zich na afloop akkoord met de prijs voor Lamara. “Ik kan hier geen prijs claimen na ons seizoen”, aldus de interimcoach van paars-wit. “Ik ken Hamide, hij levert uitstekend werk bij Standard Fémina. Bovendien mag de prijs ook eens gaan naar een coach in het vrouwenvoetbal. De aandacht voor de mannen is zo groot dat er soms weinig overblijft voor de vrouwen. Dit is dus zeker verdiend.”

Zarko Tomasevic mag van Oostende meteen naar nieuwe ploeg op zoek

Oostende heeft maandag het contract met zijn aanvoerder Zarko Tomasevic ontbonden. De Montenegrijnse verdediger kan zo meteen naar een nieuwe club op zoek. Hij is momenteel geblesseerd en zijn contract zou na het seizoen sowieso aflopen.

De 28-jarige Tomasevic speelde sinds 2016 zestig wedstrijden voor Oostende. Daarin scoorde hij drie keer. Voordien verdedigde hij drie seizoenen lang de kleuren van KV Kortrijk.

Nationale U17-kapitein Marco Kana tekent eerste profcontract bij RSC Anderlecht

Marco Kana, de kapitein van de Belgische U17, heeft bij RSC Anderlecht zijn allereerste profcontract getekend. De aanvallende middenvelder genoot zijn volledige jeugdopleiding bij paars-wit.

De 16-jarige Kana komt al sinds de U7 uit voor RSC Anderlecht. “We zijn heel blij en fier dat Marco gekozen heeft voor het RSCA-verhaal. Hij is de kapitein en leider van de U18 en speelde onlangs nog een sterke Future Cup in Amsterdam”, stelt Youth Director Jean Kindermans het goudhaantje voor.

Straks komt Kana met de nationale ploeg in actie op het EK voor spelers tot 17 jaar in Ierland (3-19 mei). De middenvelder draagt in de ploeg van Bob Browaeys de aanvoerdersband en deed dat eerder ook al bij de Belgische U16.

“Met Marco Kana binden we alweer een jonge talentvolle speler aan de club”, reageert sportief directeur Michael Verschueren op de clubwebsite. “Het bewijst dat wij volop de kaart trekken van de eigen jeugd. Dat Marco vandaag een profcontract tekent, toont aan dat hij gelooft in zijn toekomst bij RSCA.”

Marco Kana tekent eerste profcontract bij #RSCA 👉 https://t.co/WNTtUCV39P 👌



Marco Kana signe un premier contrat pro au RSCA 👉 https://t.co/h30H86IKgE 👍



⚽️ #RSCAYOUTH #COYM pic.twitter.com/EKuTPqP99W RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Anderlecht gaat medische staf hervormen

De medische staf van Anderlecht gaat er volgend seizoen helemaal anders uitzien. Paars-wit heeft beslist om dat compartiment te hervormen. Sinds de komst van Coucke zijn de personeelswijzigingen op Neerpede niet meer op twee handen te tellen. (PJC)

Ook Rouches riskeren sanctie wegens Bengaals vuur voor aftrap Standard-Anderlecht

Standard Luik moet zich morgen voor de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verantwoorden, nadat supporters van de Rouches voor de aftrap van de gestaakte Standard-Anderlecht vuurpijlen hadden afgestoken. Dat bevestigde de KBVB.

De Clasico van 12 april op Sclessin werd na amper 31 minuten gestaakt, omdat er vanuit het bezoekersvak van Anderlecht herhaaldelijk vuurpijlen op het veld werden gegooid. Een waarschuwing via de stadionomroeper en een tijdelijke onderbreking brachten geen soelaas, waardoor scheidsrechter Erik Lambrechts bij een 2-0 stand een punt zette achter de turbulente match. Maar voor de aftrap bezondigden ook Standard-supporters zich aan het afsteken van Bengaals vuur op de tribunes. Die hulden Sclessin in een rode rookwolk en zorgden ervoor dat de wedstrijd met vertraging van start ging.

Terwijl de Geschillencommissie Hoger Beroep eerstdaags een uitspraak doet over de straffen voor RSC Anderlecht, dreigt er nu ook een boete voor Standard. Het Bondsparket vervolgde de Rouches, die zich dinsdag voor de Geschillencommissie moeten verantwoorden. Daar zal het enkel gaan over de vuurpijlen voor het eerste fluitsignaal. De zitting gaat om 14u00 van start.

Geschillencommissie HB bepaalt morgen agenda voor zittingen in matchfixingdossier

De advocaten van KV Mechelen, Waasland-Beveren en dertien andere verdachten worden morgenvoormiddag op het bondsgebouw in Brussel verwacht voor het eerste luik van wat een procedureslag omtrent mogelijke wedstrijdvervalsing dreigt te worden. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) deelt de betrokkenen mee hoe de procedure zal verlopen en welke partijen op welke tijdstippen voor de disciplinaire instantie worden verwacht.

De Geschillencommissie Hoger Beroep moet zich buigen over zware sancties voor clubs KV Mechelen en Waasland-Beveren, die verdacht worden van een poging tot wedstrijdvervalsing tijdens de degradatiestrijd van vorig seizoen. Bondsprocureur Kris Wagner eist degradatiestraffen en een start in 1B met handicaps verspreid over twee periodes voor Mechelen (-12 punten) en Waasland-Beveren (- 6 punten). Malinwa riskeert volgend seizoen ook geen Europees en bekervoetbal te mogen spelen. Behalve de clubs worden nog dertien andere betrokkenen - acht bestuurders, drie makelaars en voormalig Beveren-speler Olivier Myny, vervolgd door het Bondsparket. Zij riskeren schorsingen tot maximaal 10 jaar, enkelen dreigen ook permanent verbannen te worden uit de Belgische voetbalwereld.

De zitting vat dinsdagvoormiddag aan om 10u30 en is openbaar. Het is voor de opgeroepen personen evenwel niet verplicht om er present te tekenen, stelt KBVB-woordvoerder Pierre Cornez. Het is dan ook niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld Dejan Veljkovic, die als makelaar niet aangesloten is bij de bond, zijn kat stuurt. Dat heeft dinsdag nog weinig gevolgen, aangezien de grond van de zaak pas later aan bod komt. De Geschillencommissie Hoger Beroep, bestaande uit drie rechters, zal er in samenspraak met de aanwezige advocaten, bestuurders en makelaars wel de agenda vastleggen. De voorbije dagen en weken kondigden een sterk opgeklopt mediaproces aan, waardoor er heel wat gerenommeerde advocaten hun opwachting maken. Zo zal Johnny Maeschalck de verdediging van Waasland-Beveren op zich nemen, Sven Demeulemeester vertegenwoordigt KV Mechelen. Het is ten slotte ook het perfecte moment voor een tussenkomende partij om zich aan te melden.

Het ingewikkelde dossier heeft immers gevolgen voor andere clubs. In de eerste plaats voor Sporting Lokeren en Beerschot Wilrijk, die de plaatsen van Waasland-Beveren en KV Mechelen in 1A kunnen innemen. Beerschot Wilrijk meldde zich bij de Geschillencommissie HB aan als vrijwillig tussenkomende partij, Lokeren overweegt dat ook te doen. En ook voor Tubeke rest er nog een sprankeltje hoop op een verlengd verblijf in 1B. De KBVB maakt zich sterk dat er een uitspraak valt voor 30 juni 2019, wanneer de klassementen definitief worden afgesloten en de reeksindelingen vastliggen. Alleen heeft de KBVB de hele procedure niet in eigen hand. Er kan immers nog beroep aangetekend worden bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), en KV Mechelen schermde ook al met het idee de zaak aanhangig te maken bij een kortgedingrechter. De Pro League ziet het met lede ogen aan, want er dreigt pure chaos en veel imagoschade.

Ook over de timing van deze eerste zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep was veel te doen. Woensdag speelt KV Mechelen immers de bekerfinale in Brussel tegen AA Gent. Dat de agenda der zittingen een dag voordien opgemaakt wordt, en de voorbereiding van Malinwa dus zou kunnen verstoren, doet ook binnen het bondsgebouw de wenkbrauwen fronsen. Vooral omdat de KBVB toch zelf organisator is van de Croky Cup en zijn eigen competitie enigszins beïnvloedt. Terwijl in het “Glazen Huis” de debatten over het matchfixingdossier geopend worden, oefenen KV Mechelen (vanaf 13u45) en AA Gent (vanaf 15u40) een honderdtal meter verderop in het Koning Boudewijnstadion. Uit vrees voor repercussies van Mechelse supporters nam de KBVB alvast preventieve veiligheidsmaatregelen.

Malinovskyi, Pozuelo of Vanaken wordt Profvoetballer van het Jaar

De Oekraïner Ruslan Malinovskyi (KRC Genk), de Spanjaard Alejandro Pozuelo (ex-Genk, nu Toronto) en Hans Vanaken (Club Brugge) zijn genomineerd voor de trofee van Profvoetballer van het Jaar. Dat maakte de Pro League bekend.

Het Pro League Gala vindt volgende week maandag (6 mei, vanaf 21u) plaats in Autoworld Brussel. Het zijn de spelers uit 1A en 1B die de winnaar kiezen. Zij stemden in de loop van de maand april. Vorig jaar won Hans Vanaken voor het eerst de onderscheiding.

Naast de trofee voor Profvoetballer zijn er ook awards voor onder meer de rookie (U21), coach, scheidsrechter, greenkeeper en speler uit de Proximus League.

Bij de beloften zijn de genomineerden Sander Berge (KRC Genk), Zinho Vanheusden (Standard) en Yari Verschaeren (Anderlecht). Een van die drie volgt Wesley Moraes (Club Brugge) op.

Laszlo Bölöni (Standard), Philippe Clement (KRC Genk) of Ivan Leko (Club Brugge), de winnaar van 2018, krijgt de prijs voor beste coach.

Erik Lambrechts, Bram Van Driessche of Lawrence Visser wordt in de categorie van de scheidsrechters de opvolger van Jonathan Lardot.

In de Proximus League gaat het tussen de Comorees Faïz Selemani (Union), Nikola Storm (KV Mechelen) en de Zuid-Afrikaan Percy Tau (Union).

De Pro League beloont daarnaast ook de club die dit seizoen de meest kwaliteitsvolle en duurzame sociale werking op de mat legde. De ploegen namen daarbij hun verantwoordelijkheid in de bredere gemeenschap rond de club. De genomineerden in deze “Pro League+ Club of the Year”-categorie zijn Club Brugge, KRC Genk, AA Gent en OH Leuven.

De prijs voor de beste grasmat gaat in de “Toro by packo green Greenkeeper of the Year”-categorie naar Antwerp, KRC Genk of OH Leuven.

🏆|



De genomineerden voor "@JPLeagueNL Profvoetballer van het jaar", zijn:

--

Les nominés dans la catégorie "@JPLeagueFR Footballeur Pro de l'Année", sont:



Ruslan Malinovskyi (@KRCGenkofficial)

Alejandro Pozuelo (@KRCGenkofficial)

Hans Vanaken (@ClubBrugge)#jpl pic.twitter.com/aL8Rc9wnai Pro League(@ ProLeagueBE) link

Einde play-offs voor Lamkel Zé?

Is het seizoen voor Didier Lamkel Zé voorbij? De 22-jarige Kameroener van Antwerp kreeg het voorbije weekend een rood karton onder de neus geduwd in de partij tegen Standard. Lamkel Zé duwde Mpoku in de slotfase ostentatief weg en dat kan hem zuur komen te staan. Het bondsparket vraagt 4 dagen schorsing aan, dat terwijl er nog 4 wedstrijden te spelen zijn. Antwerp liet intussen weten het schikkingsvoorstel niet te aanvaarden, het wordt dus wachten op het oordeel van de Geschillencommissie morgen. Er dreigt ook een boete van 4.000 euro. Antwerp komt in zijn laatste vier wedstrijden in play-off 1 nog uit tegen Genk, Anderlecht, Gent en Club Brugge.

AEK en Vranjes: (nog) geen deal

“Ik voetbal niet voor het geld”, aldus Hans Vanaken in de weekendkrant. Wel, Ognjen Vranjes (29) doet dat in déze fase van zijn carrière wel. AEK Athene drukt door voor de verdediger, maar die wil enkel vertrekken als hij financieel niet moet inboeten op zijn lucratieve contract bij RSCA. De Grieken kunnen dat salaris evenwel niet overnemen, wat maakt dat Anderlecht Vranjes alleen zal kunnen slijten als het zelf toegevingen doet. Voorlopig is er geen deal, wat Griekse media ook beweren. Een overeenkomst is er wel met jeugdspeler Lucas Lissens (17). De centrale verdediger verlengde tot 2021. Directeur jeugd Jean Kindermans hoopt de komende weken nog enkele talenten langer vast te leggen. (PJC)

Noë Dussenne (Moeskroen) riskeert twee speeldagen schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft twee speeldagen schorsing en een boete van 2.000 euro gevorderd tegen Noë Dusenne. De verdediger van Moeskroen werd afgelopen weekend op de zesde speeldag van play-off 2 rechtstreeks uitgesloten.

In de met 2-3 verloren derby tegen KV Kortrijk speelde Moeskroen twee derde wedstrijd met een man minder. Scheidsrechter Boterberg duwde Dusenne in de 23e minuut de rode kaart onder de neus, nadat de verdediger met gestrekt been fel doorging op Teddy Chevalier. De VAR kwam nog tussen, maar Boterberg hield vast aan zijn beslissing.

Indien Moeskroen het schikkingsvoorstel van het Bondsparket aanvaardt, mist Dusenne de play-offduels tegen Zulte Waregem (5 mei) en Union (11 mei). De rode lantaarn in poule B van play-off 2 kan de vordering ook aanvechten, en verschijnt dan dinsdag voor de Geschillencommissie.

Maged Samy naar rechtbank tegen Moeskroen

Voormalig Liersevoorzitter Maged Samy heeft een rechtszaak opgestart tegen Moeskroen en de Pro League. Samy is van oordeel dat Moeskroen in 2015 ten onrechte een proflicentie kreeg, waarna Lierse degradeerde. De Egyptenaar hoopt een schadevergoeding uit de brand te kunnen slepen. (KDC)

Genk polst naar Ivoriaan

Volgens Zweedse bronnen informeerde Racing Genk naar de Ivoriaanse verdediger Odilon Kossounou (18) van Hammarby. Bij die club haalde Genk ook al Aidoo en Borges. (KDZ)

Wie vervangt geschorste revelatie Mata?

Geen middagje Gent voor Clinton Mata volgende week. De verdediger liep gisteren net als in Genk en Antwerp in het laatste wedstrijdkwart tegen een gele kaart aan en moet geschorst opzij blijven. Pech voor de revelatie bij Club Brugge in de play-offs. Benoît Poulain viert zo volgende zondag in de Ghelamco Arena mogelijk zijn rentree, al is niet uitgesloten dat Leko teruggrijpt naar Sofyan Amrabat, die de voorbije weken telkens snedig inviel. De Marokkaan stond gisteren niet op het wedstrijdblad, nadat hij zaterdag wegbleef van training. Amrabat incasseerde vrijdag een elleboog van Diatta. Toch sprak Leko over een sportieve keuze: “Andere spelers waren mentaal meer klaar dan Sofyan.” Afwachten of Amrabat straks de voorkeur krijgt. (TTV/NP)

Asare en Dompé wellicht speelklaar

Jess Thorup kon tegen Genk geen beroep doen op Chakvetadze (knie), Yaremchuk (achillespees) en Dompé (adductoren). Yaremchuk is geschorst voor de bekerfinale, maar hij kan zondag wellicht weer spelen tegen Club Brugge. Dompé trainde gisteren en raakt zo goed als zeker speelklaar voor de bekerfinale. Of hij ook speelt, is een ander verhaal, want Dejaegere toonde wat ons betreft tegen Genk dat hij een plaats heeft in de basiself voor de bekerfinale. Chakvetadze trainde gisteren niet en blijft onzeker. Asare viel tegen Genk uit met een blessure aan het scheenbeen. De aanvoerder trainde niet, maar hij raakt zo goed als zeker speelklaar. (RN)

Lucumi valt uit

Pech voor Jhon Lucumi. De Colombiaanse verdediger viel halfweg de tweede helft uit met een spierblessure. Eerder dit seizoen moest Genk Lucumi al geruime tijd missen met een scheurtje in de linkerquadriceps. Vandaag ondergaat hij verdere onderzoeken en moet de ernst van de blessure blijken. (KDZ)

Najar valt geblesseerd uit

In de tweede helft moest Belhocine Andy Najar vervangen door Appiah. Even voor de rust had de rechtsachter een trap op de voet geïncasseerd. Hij bleef een tijdje liggen, probeerde alsnog door te spelen, maar aan de rust in de kleedkamer gaf hij aan niet verder te kunnen. Geen James Lawrence in de Anderlecht-selectie. Hij geraakte niet op tijd fit na zijn blessure. Sanneh zat ook niet in de selectie, maar dat was om sportieve redenen. (MJR)

Wie volgt Mehdi Carcela op als Belgische leeuw?

Vanavond wordt in het Birmingham Palace in Anderlecht de tiende Belgische Leeuw, de trofee voor de beste voetballer van Arabische afkomst, uitgereikt. Mehdi Carcela, de Belgische Marokkaan van Standard, kan zichzelf opvolgen.

Carcela kent bij Standard een eerder wisselvallig seizoen. De hoogvorm die hij vorig seizoen in Play-off 1 etaleerde, haalde hij niet. Maar met vier goals en zeven assists in de reguliere competitie bleef de 29-jarige Luikenaar bepalend. Carcela won de Belgische Leeuw eerder in 2015 en 2018.

De sterspeler van de Rouches krijgt concurrentie van Dylan Bronn (AA Gent), Hamdi Harbaoui (Zulte Waregem), Zakaria Bakkali (Anderlecht), Selim Amallah (Moeskroen) en Sofyan Amrabat (Club Brugge).

Carcela’s grootste concurrent voor een nieuwe prijs komt mogelijk uit Waregem. Zulte Waregem-spits Hamdi Harbaoui trof dit seizoen tot dusver 23 keer raak. De 34-jarige Tunesiër won de trofee al in 2013 en 2014. Vorig jaar eindigde hij als tweede.

Tijdens de avond zullen ook diverse nevenprijzen worden uitgereikt: de beste belofte, de beste trainer en de beste Belgische voetballer met Arabische roots die uitkomt in een buitenlandse competitie.