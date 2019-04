Football Talk België 25/04. Meniscusoperatie voor Penneteau - Oplossing in de maak voor Vranjes? De voetbalredactie

25 april 2019

20u54 0

STVV niet akkoord met speeldag schorsing voor Teixeira

STVV gaat niet akkoord met de speeldag schorsing en 1.000 euro boete die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag voorstelde als minnelijke schikking aan Jorge Teixeira. Dat bevestigde communicatiemedewerker Fiorenzo Mostien. De Portugese verdediger van de Kanaries verschijnt morgen voor de Geschillencommissie.

In de 70ste minuut van het duel tussen Eupen en STVV (1-1) afgelopen weekend sloeg Teixeira een gemaakt doelpunt van Bushiri met de hand uit het doel. De Portugese verdediger voorkwam zo een 1-2-achterstand, maar kreeg er wel rechtstreeks rood voor in de plaats. Scheidsrechter Bert Put kende Eupen ook een strafschop toe, maar die werd gemist door Luis Garcia in diens laatste match voor de Panda’s.

Teixeira verschijnt vrijdag voor de Geschillencommissie, die de zaak in eerste aanleg behandelt. Nadien beschikken de Kanaries nog over de mogelijkheid om beroep aan te tekenen, zodat de schorsing nog over de thuiswedstrijd tegen Beerschot Wilrijk (28 april) geheveld kan worden.

Gentse fans zonder ticket kunnen naar Sint-Pietersplein

Supporters van AA Gent zonder ticket voor de bekerfinale van volgende week woensdag (om 14u30) tegen KV Mechelen zullen de wedstrijd kunnen volgen op groot scherm op het Sint-Pietersplein in Gent. Dat lieten de Buffalo’s weten in een persbericht. Na afloop van de match zullen de spelers hun fans begroeten, zowel bij winst als verlies.

De wedstrijd zal te volgen zijn op een 104 m² groot scherm. Er zullen - naast de beelden van de wedstrijd - food- en drankstanden, DJ-ambiance en kinderanimatie aanwezig zijn. Het plein opent om 12 uur en de toegang is gratis.

Meniscusoperatie voor Penneteau

Nicolas Penneteau ondergaat vandaag bij dokter Declercq in Antwerpen een meniscusoperatie. De 38-jarige doelman van Sporting Charleroi bezeerde zich maandag tegen Beerschot-Wilrijk, bij een tussenkomst in de tweede helft, aan de knie. Hij speelde de wedstrijd uit maar een echografie (dinsdag) en een scan (woensdag) brachten een meniscusletsel aan het licht. Penneteau, die de voorbije drie matchen de nul hield en onderhandelt over de verlenging van zijn contract dat in juni afloopt, is een paar weken out. Coach Felice Mazzu zal dus een beroep moeten doen om tweede doelman Rémy Riou voor de komende POII-opdrachten tegen KVO (uit), STVV (thuis) en allicht ook Beerschot-Wilrijk (uit). (AR)

Sportief directeur Eupen vrijgesproken in Spaanse fraudezaak

Het Spaanse gerecht heeft Josep Colomer, de Spaanse sportief directeur van KAS Eupen, vrijgesproken voor zijn vermeende betrokkenheid in een grote fraudezaak rond Sandro Rosell. Dat bevestigden de Panda’s. Ook voormalige Barcelona-voorzitter Rosell gaat bij gebrek aan bewijzen vrijuit.

Rosell, van 2010 tot 2014 voorzitter van FC Barcelona, moest zich voor een Spaanse rechter verantwoorden voor witwaspraktijken rond een sponsorcontract met Nike en de uitzendrechten van 24 wedstrijden van de Braziliaanse nationale ploeg. Volgens het parket zou vijftien miljoen euro, afkomstig van de televisierechten, op illegale wijze doorgesluisd zijn naar rekeningen van Rosell in Spanje en Andorra. Op de rekening in Andorra zou ook vijf miljoen euro gestort zijn afkomstig van een contract met Nike.

Naast Rosell vroeg het Spaanse gerechtshof ook celstraffen voor zijn vrouw en vier andere betrokkenen, maar allemaal werden ze bij gebrek aan bewijzen vrijgesproken. Onder hen ook Josep Colomer, sinds 2012 actief als sportief directeur bij Eupen. De Spanjaard kreeg in Rosells intussen failliete bedrijf Bonus Sports Marketing (BSM) de leiding over het ‘Aspire Football Dreams’-project waarbij jonge Afrikaanse voetballers worden klaargestoomd voor een carrière in Europa met Eupen als eerste uitvalsbasis. Tijdens het onderzoek naar Rosell zouden er ook bij BSM verdachte zaken aan het licht gekomen. Vooral de vreemde transfer van Diawandou Diagne in 2014 van Eupen naar Barcelona bracht Colomer, een vertrouwenspersoon van Rosell, in nauwe schoentjes.

AEK Athene wil Vranjes huren

Michael Verschueren kruist zijn vingers dat het rondkomt. AEK Athene heeft zijn uitdrukkelijke belangstelling voor Ognjen Vranjes (29) geuit. Technisch directeur Nikos Lyberopoulos reisde zelfs al naar Brussel om vrijblijvend te onderhandelen. AEK wil ex-publiekslieveling Vranjes huren, Anderlecht is dat idee genegen, op voorwaarde dat de Grieken ook het forse loon van de Bosniër overnemen. De kans is klein dat AEK daartoe in staat is.

Hoewel hij in de B-kern zit, is Vranjes zelf niet meteen geneigd om Anderlecht te verlaten. De verdediger beseft dat hij met zijn huidige contract de lotto gewonnen heeft en wil die financiële zekerheid niet zomaar opgeven. (PJC)

Rust voor Wesley en Denswil

Twee dagen na het ontgoochelende gelijkspel tegen Antwerp heeft Club Brugge gisteren de trainingen hervat. Blauw-zwart deed dat zonder een handvol spelers, die deze week een individueel programma volgen. Zo kampen met Denswil en Wesley twee belangrijke basisspelers met overbelasting en bleven ook Vossen, Rezaei en Peres binnen. Verwacht wordt dat iedereen fit raakt voor de komst van Anderlecht op zondag. Vlietinck traint nog steeds individueel - hij wordt snel bij de groep verwacht.

Gisteren werd er opvallend snedig en pittig getraind. Club kwam dit weekend als verliezer uit speeldag nummer 5 en staat voor een heuse inhaalrace wil het straks opnieuw kampioen worden. Veel werd er bijgevolg niet gelachen op training, maar van gelatenheid was er anderzijds ook geen sprake. (TTV)

Bölöni heeft probleem met kalender: “Waarom speelden wij niet zaterdag?”

Antwerp heeft drie dagen minder de tijd om te recupereren dan Standard na de vijfde speeldag van play-off 1. Laszlo Bölöni bracht het thema zelf ter sprake. “Waarom speelden wij zaterdag niet? Dat stoort me. Voor één wedstrijd krijgen we acht of negen dagen om uit te blazen en voor een andere maar drie. Dat begrijp ik niet. Dat we eerder in de play-offs wel in het voordeel waren? Ja, maar dat vind ik ook niet normaal. Ik spreek niet over ploeg x of y. Ik vind het algemeen een probleem. Of het nu om Antwerp, Club Brugge of Charleroi gaat, dit kan niet. Zeker niet als er een dag zonder wedstrijd was in het weekend. Waarom dan op maandag spelen?” De reden waarom de wedstrijd Antwerp-Club Brugge niet op zaterdagavond gespeeld kon worden, lag echter niet bij de kalendercommissie. De Antwerpse politie wou de risicowedstrijd enkel op een namiddag laten plaatsvinden. (SJH)

Geopereerd aan neus

Jelle Van Damme liet dinsdag een kleine ingreep aan zijn neus doen. Een infectie die hij nog overhield aan de elleboogstoot die hij enkele weken geleden van Lamkel Zé op training kreeg, werd zo onschadelijk gemaakt. Gisteren moest hij de training nog missen, maar vandaag zou hij weer moeten kunnen aanpikken en dus in principe ook fit raken voor vrijdag. Opare en Lamkel Zé kloegen over kleine pijntjes na de wedstrijd tegen Club Brugge, maar zouden weer operationeel moeten zijn tegen Standard. (SJH)

Scan Chakvetadze geruststellend

Zondag maakte men zich bij AA Gent zorgen om Giorgi Chakvetadze, die zich op Anderlecht in een duel opnieuw leek geblesseerd te hebben aan de knie. Intussen werd een scan uitgevoerd, maar die bracht geen letsel aan het licht. Het ziet er dus naar uit dat Chakvetadze klaar is voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen RC Genk en de bekerfinale tegen KV Mechelen, vier dagen later. (RN)