Football Talk België (23/4). Watford lonkt naar Verstraete - Bondscoach Browaeys neemt dezelfde 20 talenten mee naar EK U17

23 april 2019

13u13

Pro League verzamelt woensdag bemerkingen op reglement inzake spelersmakelaars

De profclubs krijgen morgen een unieke gelegenheid om al hun opmerkingen over het nieuwe reglement omtrent spelersmakelaars over te maken aan het management van de Pro League. Dat vernam persagentschap Belga dinsdag. Op 6 mei wordt de definitieve tekst gestemd tijdens de algemene vergadering.

Het expertenpanel van de Pro League, bestaande uit CEO Pierre François, voormalig vicepremier Melchior Wathelet en sportadvocaat Wouter Lambrechts, rondde begin april een voorstel af om malafide spelersmakelaars uit het voetbal te weren. Naar aanleiding van “Operatie Propere Handen” werden nieuwe regels uitgedacht, waaronder de oprichting van een clearinghouse en een duidelijk omlijnd mandaat voor tussenpersonen. Die mogen bijvoorbeeld niet meer ingeschakeld worden voor inkomende transfers.

De huidige tekst, die gebaseerd is op de unaniem goedgekeurde aanbevelingen van het expertenpanel, wordt niet overal op evenveel gejuich onthaald. Onder meer de makelaars, die hekelen dat ze niet betrokken zijn geweest bij het opstellen van de regelgeving, merkten een aantal hiaten op. Ook onder de clubs heerst er twijfel over het plan. De besturen van de 24 profclubs kunnen woensdag hun opmerkingen bekendmaken aan het management van de Pro League. Tussen donderdag en zondag 5 mei kan de tekst dan nog gefinetuned worden aan de hand van de verzuchtingen van de clubs. Op maandag 6 mei worden de regels ter stemming voorgelegd op de Algemene Vergadering van de Pro League.

Anderlecht moet 3.500 euro boete betalen voor biergooiers en rookbom tegen Club Brugge

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag een boete van 3.500 euro opgelegd aan RSC Anderlecht, omdat paars-witte supporters in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge allerlei voorwerpen op het veld hadden gegooid.

Uit het verslag van scheidsrechter Bram Van Driessche, maar ook uit het rapport van de match delegate blijken meerdere veiligheidsincidenten. Zo gooiden supporters van RSC Anderlecht in de bewuste topper van 4 april (met 2-3 gewonnen door Club Brugge) bekers bier en ook twee aanstekers. De brandweermannen moesten even uitrukken om paarse rookbommen onschadelijk te maken. Nadat Van Driessche de stadionomroeper had ingeschakeld om de thuisfans tot de orde te roepen, waren er geen incidenten meer.

Meester Sander Duriau maakte namens RSC Anderlecht ter zitting gewag van een structureel probleem waarmee alle Pro League-clubs kampen en maar moeilijk een antwoord op vinden gezien het beperkte statuut van de stewards. Dat weerhield bondsprocureur Kris Wagner er niet van om 3.500 euro boete te vorderen. Die werd bevestigd door de Geschillencommissie. “Het werpen van aanstekers, bierbekers en pyrotechnisch materiaal is hoogste onwenselijk gedrag en getuigt van een gebrek aan respect voor iedere supporter”, luidt het vonnis.

Komende donderdag moet RSC Anderlecht zich ook komen verantwoorden voor supportersincidenten op Sclessin, die tot een voortijdige stillegging van de Clasico in Luik leidden. Paars-wit riskeert daar een boete van 5.000 euro voor, alsook een wedstrijd achter gesloten deuren.

Bondsparket vraagt twee speeldagen schorsing voor kopstoot van Lee (Tubeke)

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een schorsing van twee speeldagen en een boete van 1.000 euro gevorderd tegen Tubeke-spits Jae-gun Lee, die tegen OH Leuven rood kreeg voor een kopstoot.

In de 0-3-thuisnederlaag van afgelopen vrijdag tegen OH Leuven werkte Tubeke het slotkwartier af met een man minder. Scheidsrechter Wesli De Cremer gaf Jae-gun Lee een rode kaart in de 78ste minuut, nadat de Zuid-Koreaan een achterwaartse kopstoot had gegeven aan OHL-verdediger Kotysch tijdens een luchtduel. De ref schreef in zijn rapport dat het om een opzettelijke brutale fout ging en er geen intentie was om de bal te spelen.

Sinds afgelopen weekend is de sportieve degradatie een feit voor Tubeke, dat op de slotspeeldag van de play-downs nog naar Roeselare moet. Als de Waals-Brabanders zich neerleggen bij het schikkingsvoorstel van het Bondsparket, mist Lee de verplaatsing naar Schiervelde alsook de eerste wedstrijd van volgend seizoen.

Teixeira (STVV) riskeert een speeldag schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een schorsing van een speeldag en een boete van 1.000 euro gevorderd tegen Jorge Teixeira. De Portugese verdediger van STVV werd zaterdag op speeldag vijf van de play-offs rechtstreeks uitgesloten wegens handspel.

In de 70ste minuut van het duel tussen Eupen en STVV sloeg Teixeira een gemaakt doelpunt van Bushiri met de hand uit het doel. De Portugese verdediger voorkwam zo een 1-2 achterstand, maar kreeg er wel rechtstreeks rood voor in de plaats. Scheidsrechter Bert Put kende Eupen ook een strafschop toe, maar die werd gemist door Luis Garcia in zijn laatste match voor de Panda’s.

Indien STVV de vordering van het Bondsparket aanvaardt, is Teixeira geschorst voor de thuiswedstrijd van zondag tegen Beerschot-Wilrijk in play-off 2. De Kanaries staan met een voorsprong van twee punten op kop in poule A, gevolgd door Charleroi. Als de Kanaries het schikkingsvoorstel weigeren, wordt de zaak vrijdag behandeld door de Geschillencommissie.

Browaeys verandert niets aan selectie voor EK U17

Bondscoach Bob Browaeys heeft de selectie bekendgemaakt voor het EK voetbal voor spelers onder zeventien jaar in Ierland (3-19 mei). Het team bestaat uit dezelfde twintig Duivels die België via de eliteronde plaatsten voor de eindronde.

De Belgische U17 kwalificeerde zich na een foutloos parcours voor de eindronde van het EK. In de eliteronde eindigden de troepen van Browaeys na zeges tegen Bosnië-Herzegovina (1-0), Noorwegen (3-0) en Hongarije (4-2) aan kop. Ook in de eerste kwalificatieronde pakten de Belgen met 9 op 9 de groepswinst. Bondscoach Browaeys ziet dan ook geen reden om wijzigingen door te voeren aan zijn groep en kiest voor continuïteit. Blikvangers in de selectie zijn Jéremy Doku (RSC Anderlecht) en François Xavier Engolo (Standard).

Browaeys’ staf verzamelt op dinsdag 30 april met zijn twintigkoppige selectie in het Belgian Football Center in Tubeke. Van daaruit zet de Belgische U17 koers naar Ierland. België neemt het in groep A op tegen gastland Ierland, Tsjechië en Griekenland. Op vrijdag 3 mei openen de jonge Duivels, die mikken op de halve finales, in Dublin tegen Tsjechië. De tweede groepsmatch is op maandag 6 mei in Longford tegen de Grieken. In Dublin vindt het duel tegen het gastland plaats op donderdag 9 mei.

Het is de vierde keer in vijf jaar tijd dat onze jonge Duivels zich weten te plaatsen voor de eindronde. Vorig jaar haalden de min 17-jarigen de halve finales op het EK in Engeland. Ook in 2015 waren de halve finales het eindstation. Dat jaar veroverden de jonge Duivels ook brons op het WK.

Selectie

Doelmannen (2): Maarten Vandevoordt (KRC Genk), Senne Lammens (Club Brugge)

Verdedigers (5): Yunus Bahadir (KRC Genk), Killian Sardella (RSC Anderlecht), Ibe Hautekiet (Club Brugge), Rob Nizet (RSC Anderlecht), Hugo Siquet (Standard)

Middenvelders (9): Marco Kana (RSC Anderlech), Tibo Persyn (Inter Milaan/Ita), Wouter George (AA Gent), François Xavier Engolo (Standard), Mathias De Wolf (Club Brugge), Jérémy Landu (Standard), Ameen Al-Dakhil (Standard), Samuel Asoma (Club Brugge), Anouar Ait El Hadj (RSC Anderlecht)

Aanvallers (4): Jéremy Doku (RSC Anderlecht), Chris Kalulika (RSC Anderlecht), Franck Idumbo-Muzambo (AA Gent), Thibo Baeten (Club Brugge)

Standard en Antwerp krijgen boete voor gebruik van pyrotechnisch materiaal

Standard en Antwerp worden beide gestraft voor het gebruik van pyrotechnisch materiaal door hun supporters in hun onderlinge duel op Sclessin eind maart. De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) besliste een boete van 4.000 euro op te leggen aan de Rouches. Antwerp moet 3.500 euro ophoesten.

De feiten dateren van de topper in Luik tussen Standard en Antwerp (3-1) op de eerste speeldag van play-off 1. Voor aftrap staken supporters van de Great Old pyrotechnisch materiaal af, en tijdens de wedstrijd maakten thuisfans gebruik van Bengaals vuur. Beide supportersclans gooiden ook plastic bekers op het veld, zonder evenwel iemand te raken.

Hoewel het verloop van de wedstrijd niet verstoord werd, eiste bondsprocureur Kris Wagner een boete van 4.000 euro voor beide teams, die dit seizoen niet aan hun proefstuk toe zijn. De Geschillencommissie herhaalde dat een nultolerantie ten opzichte van het gebruik van pyrotechnisch materiaal gehanteerd wordt.

Voor Standard werd de vordering van 4.000 euro bestendigd. Antwerp kreeg een lichtere geldstraf. “Gezien de talrijke en aangehouden inspanningen van Antwerp volstaat een boete van 3.500 euro”, verklaarde de Geschillencommissie. Beide clubs kunnen nog beroep aantekenen tegen het vonnis.

Watford lonkt naar Birger Verstraete

Er is flink wat belangstelling voor Birger Verstraete. De pas 25 geworden middenvelder heeft nog een contract voor één seizoen bij AA Gent. Blijven is een optie, maar vooral Watford lonkt naar de middenvelder van AA Gent. De Engelse club staat momenteel achtste in de Premier League en lijkt een aantrekkelijke keuze, maar Verstraete kan ook rekenen op interesse uit de Bundesliga en de Franse Ligue 1. Hij kreeg ook een bijzonder lucratieve aanbieding uit het Midden-Oosten. (RN)

Kritiek op trainingen en aanpak van Broos

‘t Gaat van kwaad naar erger met KV Oostende, dat eigenlijk met zware cijfers had moeten verliezen van een gretig en charmerend Westerlo. De spelers zakten zonder goesting of drive af naar ‘t Kuipje, waar hun vertoning navenant was. Quasi niemand haalde zijn niveau, de gelatenheid was groot: “Het enige positieve is dat we de nul hielden”, merkte Broos op, dit terwijl de kustploeg ongeveer tien kansen had weggegeven. Na een dramatisch seizoen zakt KVO steeds verder weg. Spelers willen een nieuwe coach en duidelijkheid - de trainingen en de aanpak van Broos zijn van een bedroevend niveau, zo klinkt het binnenskamers. En terwijl de groep aftelt naar het einde van de play-offs, wordt er in de bestuurskamer hevig gekibbeld over wie straks Oostende uit dit moeras moet trekken. Broos wil Vandenbroeck, Orlans opteert voor Caen en voorzitter Dierckens ziet naar verluidt in geen van beiden de nieuwe trainer van Oostende. Geen wonder dat enkele niveau’s lager de goesting in de kleedkamer ver te zoeken is - daar verwacht men dat de teloorgang na de zomeronderbreking zich ongetwijfeld zal voortzetten. Glen De Boeck werd na enkele gesprekken van de shortlist geschrapt, maar misschien is een type De Boeck net wat de kustploeg nodig heeft. Iemand die zowel in de kleedkamer op de Schorre als in de burelen in de Versluys Arena op tafel slaat en zegt waar het op staat. Iemand die realisme predikt, want dat is momenteel bij KVO ver te zoeken. (TTV/RVD)

Knie Chakvetadze intensief behandeld

Giorgi Chakvetadze ging na een duel weer even door zijn knie. De Georgiër speelde daarna probleemloos verder, maar hij werd ook na de match nog intensief behandeld door de medische staf. Het valt ook op dat hij na een revalidatie van drie maanden nog steeds met een beschermend verband rond de knie speelt. “Hij zal voor de rest van het seizoen met dat verband spelen, omdat hij het gevoel heeft dat zijn knie daardoor stabieler is”, zegt Jess Thorup. “Hij overstrekte zijn knie even in dat duel, maar de dokters zeggen me dat het eerder een contact van been tegen been was. We hebben hem achteraf behandeld met ijs, maar het belangrijkste is dat hij langer dan één helft heeft kunnen spelen. Het lijkt allemaal goed mee te vallen.” (RN)